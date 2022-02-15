Người sinh năm 1988 hợp tuổi nào trong hôn nhân, làm ăn?

Xét về tính cách, người sinh 1988 tuổi Mậu Thìn có phần hướng nội, trầm tĩnh ít nói. Vì mang mệnh Đại Lâm Mộc nên họ khá bị động trong vấn đề giao tiếp xã hội, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội cũng khá lạnh nhạt.

Nam nữ sinh năm 1988 hợp tuổi nào để làm ăn hay kết hôn là thắc mắc của nhiều người. Đây là những người thuộc tuổi Mậu Thìn, tức tuổi con rồng, còn được gọi là Thanh Ôn Chi Long, tức Rồng Trong Sạch, Rồng Ôn Hòa. Mệnh của họ là mệnh Mộc – Đại Lâm Mộc – tức gỗ rừng lớn.

Tuy vậy, những người này lại có tài năng xuất chúng, khả năng làm việc và xử lý vấn đề nhanh nhạy, chỉ có điều họ là người không thích mình quá nổi bật hay thể hiện bản thân quá nhiều. Họ tựa như viên ngọc còn ẩn mình trong đá vậy. Nếu muốn thoải mái thể hiện năng lực bản thân thì sẽ tỏa sáng như viên ngọc minh châu rực rỡ.

Sinh năm 1988 là những người thuộc tuổi Mậu Thìn, tức tuổi con rồng, còn được gọi là Thanh Ôn Chi Long, tức Rồng Trong Sạch, Rồng Ôn Hòa

Người sinh năm 1988 sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng, họ luôn cần mục tiêu để phấn đấu theo đuổi. Dù có khó khăn vẫn tìm cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế đẩy lùi, như thế mới giúp họ thấy được cuộc sống muôn màu muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui trong đó.

Nhược điểm của tuổi Mậu Thìn 1988 là khá nhỏ nhen trong chuyện tiền bạc. Tuy không mất nhiều công sức để kiếm tiền nhưng họ rất khắt khe với bản thân, chỉ tiêu xài vào những nhu cầu cần thiết. Tiền bạc và gia đình là hai thứ mà tuổi Mậu Thìn cực kỳ xem trọng. Họ không thích bị mắc nợ, nếu có lỡ nợ tiền của người khác thì sẽ tìm cách trả hết số tiền đó nhanh chóng.

Một tin vui là sức khỏe của người sinh năm 1988 không có gì đáng ngại. Mặc dù vậy, đôi lúc vẫn bị khó chịu vì bệnh dạ dày. Bạn nên đặc biệt cẩn trọng trong chuyện vệ sinh ăn uống. Vào mùa xuân mùa hạ đề phòng các bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, phải giữ cho tinh thần luôn thoải mái, đừng tự tạo áp lực quá nhiều cho bản thân.

Người sinh năm 1988 sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng, họ luôn cần mục tiêu để phấn đấu theo đuổi

Phụ nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 là kiểu người có thể giữ yên tổ ấm gia đình, nhưng nên chú ý tiết kiệm tiền bạc, đề phòng kinh tế thiếu trước hụt sau. Cũng nên chú ý hơn đến trật tự trị an nơi mình sinh sống, cửa nẻo đóng khóa cẩn thận.

Những quý cô độc thân tuổi này này khá hoạt bát và có nhân duyên tốt, nhưng có thể có người theo đuổi dai dẳng, phải nghĩ cách để ứng phó. Nam giới thì họ có phần ít nói hơn nên không có lợi cho việc kết giao với bạn bè khác giới. Nhưng vốn khí chất mạnh mẽ nên cũng khó tạo thiện cảm cho người đối diện.

Theo tính cách của tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 thì người này khá thích hợp đi xa quê hương để tìm kiếm cơ hội phát triển công việc. Hơn nữa, họ rất hợp với các ngành nghề có tính ngoại thương và thu được nhiều lợi ích từ đó.

Vận mệnh người tuổi Mậu Thìn khá thịnh vượng về đường tài lộc, dù là Chính Tài hay Thứ Tài thì đều tiền chất đầy kho. Tuy nhiên, vì có khá nhiều khoản phải chi tiêu lớn nên nếu có thể đầu tư kinh doanh bất động sản hoặc mua các đồ có giá trị như vàng, đá quý thì tỷ lệ thất thoát bạc tiền ở những lĩnh vực khác cũng sẽ ít đi.

II. Người sinh năm 1988 hợp tuổi nào trong làm ăn, hôn nhân?

2.1. Nam mạng sinh năm 1988 hợp tuổi nào?

Nếu bạn muốn có sự vững chắc trong sự nghiệp và tiền bạc, làm ăn tránh vấp ngã thì quan trọng là cần phải lựa chọn người hợp tác có tuổi phù hợp mới dễ dàng thành công. Nếu gặp những tuổi không hợp với tuổi bạn sự nghiệp có thể bị trì trệ, đổ vỡ.

Vậy trong công việc làm ăn và phát triển sự nghiệp, hùn hạp thì bạn cần lựa những người có tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu. Đây là các tuổi rất hợp với tuổi Mậu Thìn trong bất cứ mọi khía cạnh trong cuộc đời.

2.2. Nữ mạng sinh năm 1988 hợp tuổi nào?

Sau đây là những tuổi hợp làm ăn với các bạn nữ tuổi Mậu Thìn 1988. Trong vấn đề hợp tác, cũng như cộng tác hay bất cứ việc gì có liên quan tiền bạc và sự sống thì nên hợp tác hay cộng tác với những người tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu và Ất Hợi. Đây là các tuổi sẽ mang lại nhiều kết quả tốt về nghề nghiệp cũng như về tài lộc.

Phụ nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 là kiểu người có thể giữ yên tổ ấm gia đình, nhưng nên chú ý tiết kiệm tiền bạc, đề phòng kinh tế thiếu trước hụt sau

III. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân?

3.1. Nam mạng tuổi Mậu Thìn 1988 nên lấy vợ tuổi nào?

Trong vấn đề hôn nhân, để tạo được hạnh phúc cho cuộc đời, bạn cũng rất cần lựa chọn tuổi tác phù hợp để có sự hòa thuận, cuộc sống được tốt đẹp. Tài lộc và sự nghiệp có được trọn vẹn, đến dễ dàng hay không cũng do hai tuổi vợ chồng có hợp tuổi nhau hay không.

Và sau đây là các tuổi khi chọn kết hôn có thể giúp bạn thành công vẻ vang trên cuộc đời, đó là các tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu. Khi kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ và Quý Dậu, bạn được hưởng một cuộc sống đầy đủ và no ấm, con cái đủ nuôi, gia đình hạnh phúc.

Nếu kết duyên với Ất Hợi, Đinh Sửu, cuộc sống sẽ tiến triển về tiền bạc, công danh, con cái vừa đủ nuôi. Còn khi chọn kết duyên với Đinh Mão và Ất Sửu, cuộc sống của Mậu Thìn sẽ luôn luôn dư dả, tiền bạc dồi dào, công danh và sự nghiệp thăng tiến.

Trong công việc làm ăn và phát triển sự nghiệp, hùn hạp thì bạn cần lựa những người có tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu

Trong cuộc đời nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây thì bạn chỉ phát triển được sự nghiệp đến một mức độ trung bình, vì những tuổi này chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Mậu Thìn, Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý.

Ngược lại các tuổi Nhâm Thân, Mậu Dần, Giáp Thân, Bính Dần nếu chọn kết hôn dễ lâm vào cảnh nghèo khổ túng bấn, gia đạo luôn luôn không có nhiều may mắn, sự nghiệp luôn luôn bị trở ngại. Các tuổi này không những làm tình duyên ngang trái mà cả đường tài lộc cũng bị cản trở.

Vào những năm 18, 24, 39, 36, 42, 48, 54 tuổi, bạn không nên tính chuyện lương duyên hay kết duyên. Vì lẽ các năm này bạn bị xung khắc nặng nề, nếu kết duyên sẽ bị xa vắng, buồn tẻ và có thể đau khổ nhiều vì đàn bà.

3.2 Nữ mạng tuổi Mậu Thìn 1988 nên lấy chồng tuổi nào?

Để có cuộc hôn nhân tốt đẹp, thuận hòa, người nữ sinh năm 1988 nên chọn lấy người thuộc các tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu.

Nếu bạn kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ và Quý Dậu, cuộc đời có chức phận và sống được giàu sang phú quý, con cái đầy đủ. Với tuổi Ất Hợi và Đinh Sửu, người nữ sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, có tiền tài và có cả danh vọng.

Với tuổi Đinh Mão, Ất Sửu, cuộc sống của chị em sẽ được đẩy mạnh lên cao và đạt được nhiều hạnh phúc trong cuộc đời. Vì đây là những tuổi vừa hợp cả đường tình duyên và đường tài lộc. Nên kết hôn với những tuổi này sẽ không bao giờ có nghèo khổ hay thiếu thốn về tiền bạc.

Để có cuộc hôn nhân tốt đẹp, thuận hòa, người nữ sinh năm 1988 nên chọn lấy người thuộc các tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu

Nếu nữ mạng tuổi Mậu Thìn 1988 kết hôn với những tuổi sau đây thì đời sống chỉ được trọn vẹn đến mức độ trung bình mà thôi, vì những tuổi sau đây chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, đó là các tuổi Mậu Thìn, Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý.

Nếu các bạn nữ chọn kết duyên với những tuổi sau Nhâm Thân, Bính Dần, Canh Thân, Mậu Dần thì cuộc đời dễ rơi vào cảnh khó khăn, không có nhiều cơ hội phát triển về tiền bạc, gia đình luôn luôn gặp cảnh túng quẫn triền miên. Đây là những tuổi không hợp về đường tình duyên và cũng không hợp cả về đường tài lộc, nên có thể sẽ phải chịu cảnh nghèo khổ hoặc lận đận suốt đời.

Có những năm tuổi bạn rất xung khắc cho việc kết hôn, nếu chọn cưới hỏi vào những năm này, bạn sẽ phải chịu cảnh xa vắng triền miên hay thường xuyên phải lo buồn về việc gia đình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi.

IV. Những tuổi đại kỵ với người sinh năm 1988

4.1 Nam mạng tuổi Mậu Thìn 1988

Những tuổi Tân Mùi và Quý Mùi hoàn toàn xung khắc với tuổi Mậu Thìn, nếu kết duyên hay hợp tác làm ăn phát triển cơ nghiệp dễ nảy sinh xung khắc lớn, có thể tuyệt tự, tuyệt mạng hay biệt ly ở giữa cuộc đời. Trong vấn đề tình duyên khi gặp tuổi đại kỵ không nên cưới hỏi linh đình. Việc làm ăn nếu gặp tuổi đại kỵ nên cúng kiến Trời Phật thường xuyên. Trong gia đình nếu gặp tuổi đại kỵ nên cúng sao cho cả hai người, thì sẽ được giải hạn.

4.2. Nữ mạng tuổi Mậu Thìn 1988

Hai tuổi Tân Mùi và Quý Mùi rất đại kỵ và vô cùng xung khắc với người nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Chính vì thế, hãy cẩn thận trọng trong mọi việc liên quan tới hai tuổi này. Tốt nhất, bạn không nên kết hợp làm ăn lớn hay kết hôn với họ vì dễ dẫn tới thất bại hoặc đổ vỡ.

Để có cuộc hôn nhân tốt đẹp, thuận hòa, người nữ sinh năm 1988 nên chọn lấy người thuộc các tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu

V. Những hướng nhà hợp và không hợp với tuổi Mậu Thìn

5.1 Hướng tốt cho tuổi Mậu Thìn 1988

Đó là hướng Bắc - thiên y. Đây là hướng được che chở, nhận lộc trời cho (thường chỉ ý nghĩa về con cái). Ngoài ra, hướng này còn giúp bạn cải thiện sức khỏe, trường thọ. Hướng Đông - phục vị cũng khá tốt vì dễ được giúp đỡ. Đây là hướng giúp củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ cho bản thân, may mắn trong thi cử. Còn hướng Nam - sinh khí sẽ thuận về phúc lộc. Nghĩa là thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Và cuối cùng là hướng Đông Nam - diên niên, tức là mọi sự ổn định. Nó tượng trưng cho sự củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu.

5.2 Hướng xấu tuổi Mậu Thìn 1988 cần tránh

Bên cạnh những hướng tốt thì cũng có những hướng xấu cần tránh vì có thể thu hút luồng khí xui xẻo vào nhà. Điều này có thể tác động đến gia chủ và các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng đến cả, tài vận, công danh, sức khỏe, sự nghiệp, nhân khẩu và sự hưng thịnh của gia chủ.

Hai tuổi Tân Mùi và Quý Mùi rất đại kỵ và vô cùng xung khắc với người nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

Vì thế, nếu là người tuổi Mậu Thìn 1988 thì nên chú ý tới một số hướng xấu sau để tránh. Đầu tiên đó là hướng tây bắc - ngũ quỷ, gặp họa sát thân, dễ mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cự cãi. Còn hướng Đông Bắc - lục sát, tức nhà có sát khí, dễ bị xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn. Với hướng Tây - tuyệt mệnh sẽ dẫn đến chết chóc, phá sản, bệnh tật chết người. Và hướng Tây Nam - họa hại mang đến nhiều tai ương, thị phi, thất bại.

VI. Tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc sinh năm 1988 hợp và kỵ với màu gì?

- Màu tương sinh:

Lưỡng Mộc sẽ tạo thành cây lớn. Mậu Thìn sinh năm 1988 hợp với các màu thuộc bản mệnh Mộc là xanh lá. Các màu thuộc bản mệnh Thủy bao gồm màu xanh nước biển và đen.

- Màu tương khắc: Những màu sắc kỵ với người sinh năm Mậu Thìn 1988 là những màu thuộc mệnh Kim gồm có trắng, bạc, xám.

VII. Vật phẩm hộ mệnh tuổi mậu thìn 1988

Khi lựa chọn vật phẩm phong thủy cần phải lưu ý những yếu tố quan trọng như đặc tính vật liệu, kiểu dáng, màu sắc… Đặc biệt, đó phải là những vật phẩm có giá trị cầu phúc, mang lại nhiều điều tích cực, bình an hơn cho gia chủ.

Cụ thể những loại vật liệu phong thủy tương hợp với Mậu Thìn 1988:

Đá Sapphire Xanh: Viên đá này mang đến sự phú quý, giàu sang cho gia chủ. Không chỉ vậy, còn giúp người sở hữu các vấn đề kỹ năng quan trọng trong cuộc sống.

Thạch Anh Đen: Đá Thạch Anh Đen với màu đen huyền bí sẽ tỏa ra nhiều nguồn năng lượng tích cực giúp người sở hữu có sức khỏe dồi dào, nhiều vận may trên mọi khía cạnh trong cuộc sống.

Hổ Phách: Đây là loại đá sẽ giúp cha chủ tăng tinh thần và thư thái, bình yên và thoải mái hơn. Mang đến sự may mắn, đồng thời giúp chữa lành và hồi phục hệ thần kinh cho người dùng.

Ngọc Lục Bảo: Loại đá mang màu xanh tự nhiên của núi rừng, mang đến hi vọng, sự may mắn về những điều sắp xảy ra.

Đá Aquamarine: Loại đá này tượng trưng cho sự hòa bình, bình an và hạnh phúc. Người sử dụng sẽ có nhiều năng lượng tích cực, sự minh mẫn.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn dễ dàng xác định tuổi Mậu Thìn sinh năm 1998 hợp tuổi nào, chọn hướng nhà ra sao để cuộc sống trở nên thuận lợi và bình an hơn. Nhưng các thông tin trên cũng chỉ mang mục đích tham khảo, điều chúng tôi chắc chắn rằng nếu muốn tương lai tốt đẹp hơn, bạn phải không ngừng cố gắng mỗi ngày.