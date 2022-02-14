Sinh năm 1986 hợp tuổi nào trong làm ăn, kết hôn?

Nam và nữ sinh năm 1986 chính là năm Bính Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Sơn Lâm Chi Hổ, tức Hổ Trong Rừng.

Khá tương hợp với: Tân

Còn Tương hình với: Nhâm và Canh

– Đối với địa chi: Dần

Khá tương hợp với những tuổi: Dần, Ngọ, Tuất

Tứ hành xung với những tuổi như: Dần, Thân, Tỵ, và Hợi.

Nam và nữ sinh năm 1986 chính là năm Bính Dần, tức tuổi con hổ, thường gọi là Sơn Lâm Chi Hổ, tức Hổ Trong Rừng

Nam mạng 1986 có ý chí kiên cường, sống mạnh mẽ, là người có tinh thần thép, dễ dàng vượt qua mọi khó khăn. Họ sống và làm việc có trách nhiệm cao nên được mọi người xung quanh yêu quý, giao phó những nhiệm vụ quan trọng.

Nam Bính Dần có tính trượng nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, sống vô tư, hồn nhiên, không hề vì vụ lợi nên được nhiều người yêu mến.

Nữ mạng sinh năm 1986 là người có tuổi thọ cao. Trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc, họ thường gặp phải không ít những trắc trở. Với tinh thần nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, họ mới nhanh chóng có được sự ổn định về cả tinh thần và thể chất. Xét cho cùng, mỗi người cũng chỉ mong có được một cuộc sống bình yên nhất. Họ sẽ là những người thực sự may mắn khi có cả sự nghiệp và gia đình êm ấm.

II. Năm 1986 mệnh gì?

Sinh vào năm 1986 mệnh gì? Những người sinh vào năm 1986 thuộc mệnh Hỏa – Lư Trung Hỏa – tức: Lửa trong lò.

Tương sinh với các mệnh: Thổ và Mộc

Tương khắc với: Kim và Thủy

Người sinh năm 1986 có cuộc đời thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân giúp đỡ, phù trợ để vượt qua mọi khó khăn. Đa số đó là người đa tài, có năng lượng dồi dào, thích nghi dễ dàng với môi trường mới, sống rất trung thực và tình cảm. Tuy nhiên, họ có tướng cầm tinh con hổ nên khá mạo hiểm và thử thách bản thân. Đôi khi họ chỉ huy và muốn người khác làm theo hướng của mình.

III. Chọn người hợp tuổi Bính Dần

+ Theo “tam hợp – tứ hành xung”

Nguyên lý tam hợp – tứ hành xung: theo quan niệm của người xưa, mỗi con giáp sẽ hòa hợp với 3 tuổi và xung khắc với 4 tuổi. Theo đó, người sinh năm 1986 tuổi Dần sẽ hợp với tuổi Tuất và tuổi Ngọ; không hợp với tuổi Thân, tuổi Tỵ và tuổi Hợi.

+ Theo “ngũ hành tương sinh – tương khắc”

Vấn đề hợp mệnh là điều rất được quan tâm trong phong thủy. Để xác định tuổi nào đó có hợp với mệnh của mình hay không, người ta dùng nguyên lý “ngũ hành tương sinh -tương khắc“.

Tuổi Bính Dần sinh năm 1986 mệnh Hỏa, như vậy, người tuổi Bính Dần hợp với những người mệnh Mộc, mệnh Hỏa và mệnh Thổ; không hợp với người mệnh Kim và mệnh Thủy.

Người sinh năm 1986 tuổi Dần sẽ hợp với tuổi Tuất và tuổi Ngọ; không hợp với tuổi Thân, tuổi Tỵ và tuổi Hợi

IV. Tuổi Bính Dần hợp với tuổi nào?

- Nam mạng:

Lựa chọn vợ chồng: Hôn nhân hạnh phúc với Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Ất Hợi, Giáp Tý, Quý Hợi. Còn kết hôn với Bính Dần, Nhâm Thân, Tân Dậu, Canh Thân thì sẽ hợp về tình duyên nhưng không hợp về đường tài lộc.

Trong làm ăn: Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu và Giáp Tý.

Tuổi kỵ: Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu, Kỷ Mùi.

- Nữ mạng:

Lựa chọn vợ chồng: Nếu kết hôn với Đinh Mão, Canh Ngọ, Ất Hợi, Giáp Tý và Quý Hợi, bạn sẽ có cuộc sống sung túc, đủ đầy, hạnh phúc. Kết hôn với tuổi Bính Dần, Nhâm Thân, Tân Dậu và Canh Thân thì không hợp tài lộc nên chỉ có cuộc sống trung bình.

Trong làm ăn: Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu và Giáp Tý

Tuổi kỵ: Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu và Kỷ Mùi.

V. Tuổi làm ăn hợp tuổi Bính Dần sinh năm 1986

Thành công hay lụi bại trong làm ăn buôn bán không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Bính Dần mà còn phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng quý bạn. Lựa chọn tuổi làm ăn phù hợp với Bính Dần nữ, nam sẽ giúp mang lại sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc.

Dựa trên nhiều quan điểm và khía cạnh để tính toán và xem xét tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Dần.

– Các tuổi: Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu (thuộc mệnh Mộc) là tuổi hợp làm ăn với Bính Dần. Mang lại rất nhiều thuận lợi trong phối hợp làm ăn.

Các tuổi hợp làm ăn hợp với người sinh năm 1986 với các tuổi Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi ( thuộc hành Thổ). Mặc dù vậy, Bính Dần thường phải làm cấp dưới hoặc làm trợ lý cho những người mệnh Thổ thì công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Các tuổi: Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu (thuộc mệnh Mộc) là tuổi hợp làm ăn với Bính Dần

- Nếu tuổi Bính Dần làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi (thuộc hành Thổ) thì sẽ mang đến công việc làm ăn hưng vượng.

– Khi kết hợp làm ăn với các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi (thuộc hành Kim) tuy tuổi Bính Dần khắc chế, nhưng nếu người tuổi Bính Dần là cấp trên thì vẫn phát tài, phát lộc.

– Những tuổi mà Bính Dần không nên kết hợp làm ăn gồm có tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu (thuộc hành Thủy). Tốt hơn hết là nên tránh nếu không muốn công việc bị nhiều thua thiệt.

VI. Tuổi Bính Dần 1986 hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân?

Xem tuổi cưới là điều không thể thiếu khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình, xem tuổi vợ chồng vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Bính Dần lấy chồng/vợ năm nào thì gặp số Tam Vinh Hiển, hay Tứ Đạt Đạo, Nhất Phú Quý, hay Đại Kỵ? Cụ thể như sau:

- Nam tuổi Bính Dần kết hôn với nữ tuổi Bính Dần (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau):

Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số làm ăn sẽ dễ dàng, gặp nhiều may mắn. Vợ chồng có mối quan hệ rộng mở, được nhiều người quý mến. Mặc dù vậy, cần phải kiên nhẫn, nhẫn nhịn nhau bởi vợ chồng có tính cách không hợp nhau lắm.

- Nam tuổi Giáp Tý kết hôn với nữ tuổi Bính Dần (Nam hơn nữ 2 tuổi):

Đây là hai tuổi vợ chồng hợp nhau nên kết hôn rất hợp, về sau sẽ gặp số Nhất Phú Quý, có số hưởng giàu sang, nếu số không tốt lắm thì cũng sẽ khá giả.

Mặc dù vậy, vợ chồng tuổi này phải trải qua vô số gian truân mới gặt hái thành công. Cặp vợ chồng này có số khó có con hoặc khó nuôi con. Tính tình vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, vì vậy ở với nhau cần kiên trì, cố gắng thì sẽ hạnh phúc.

Nam tuổi Bính Dần kết hôn với nữ tuổi Bính Dần (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau) sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo

- Nam tuổi Quý Hợi lấy vợ tuổi Bính Dần (chồng hơn vợ 3 tuổi):

Đây là hai tuổi vợ chồng nếu sống chung sẽ gặp số Nhì Bần Tiện. Chung sống phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền cũng đều tiêu tốn. Tính tình không được mấy hòa hợp, do vậy cần chú ý kiên nhẫn, nhường nhịn nhau mới có thể cùng chung sống. Nên kiên nhẫn và chịu khó làm ăn mới khá được.

- Nam tuổi Nhâm tuất kết hôn với nữ tuổi Bính dần (Nam hơn nữ 4 tuổi)

Nếu kết hôn ở hai tuổi này sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có địa vị và danh giá, được nhiều người xung quanh yêu mến. Sống hòa thuận, chung sống với nhau cần năng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

- Nam tuổi Tân dậu kết hôn với nữ tuổi Bính dần (Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Được quý nhân phù trợ, công việc được dễ dàng. Tuy nhiên, cần phải thật nhẫn nãi bởi tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, cùng chung lo sẽ có cuộc sống ấm no.

- Nam tuổi Kỷ mùi kết hôn với nữ tuổi Bính dần (Nam hơn nữ 7 tuổi)

Kết hôn hai tuổi này khá tốt, gặp số Nhất phú quý. Được hưởng phước giàu sang, còn thiểu phước thì khá giả. Mặc dù vậy, trước khi có cuộc sống hạnh phúc, ấm no hai vợ chồng phải qua đôi lần thành bại rồi mới dễ làm ăn.

- Nam tuổi Mậu ngọ kết hôn với nữ tuổi Bính dần (Nam hơn nữ 8 tuổi)

Đây là hai tuổi kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian. Sẽ làm ăn dễ dàng hơn khi qua hạn, vợ chồng hòa hợp tính cách, sống chung với nhau nên cần năng, cùng chung lo, ngày hậu sẽ ấm no.

Nam tuổi Kỷ mùi kết hôn với nữ tuổi Bính dần (Nam hơn nữ 7 tuổi)

- Nam tuổi Mậu Thìn kết hôn với nữ tuổi Bính Dần (Nữ hơn Nam 2 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này với nhau không được tốt cho lắm. Dễ gặp số Nhì Bần Tiện bởi số hai vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu thốn trong một thời gian. Mặc dù vậy, làm ăn cũng được no ấm nếu chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu. Trong cuộc sống gia đình thì nên kiên nhẫn và nhường nhịn nhau vì tính cách của hai vợ chồng không được hòa hợp.

- Nam tuổi Đinh Mão kết hôn với nữ tuổi Bính dần (Nữ hơn Nam 1 tuổi):

Đây là hai tuổi sẽ gặp số Tam vinh hiển khi kết hôn với nhau. Đây là số có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng cảm thấy rất dễ dàng, thuận lợi. Hai vợ chồng có tính cách cũng tương đối hòa hợp, nên sẽ chung sống thuận hòa, yên vui.

VII. Chọn tuổi kết hôn cho nam tuổi Bính Dần

– Nam tuổi Bính Dần kết hôn với nữ tuổi Bính Dần (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau):

Đây là hai tuổi nếu kết hôn với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo. Việc làm ăn dễ dàng, gặp nhiều may mắn, mối quan hệ vợ chồng mở rộng và được nhiều người quý mến. Mặc dù vậy, xét về tính cách, hai vợ chồng không hợp nhau lắm, nên phải kiên nhẫn, nhẫn nhịn nhau để làm ăn thì mới gặp nhiều điều tốt đẹp được.

– Nam tuổi Bính Dần kết hôn với nữ tuổi Đinh Mão (Nam hơn Nữ 1 tuổi):

Kết hôn ở 2 tuổi này với nhau sẽ gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng có địa vị, quyền thế, làm việc gì cũng sẽ dễ dàng, gặp nhiều thuận lợi. Nhờ tương đối hòa hợp nhau, nên cuộc sống gia đình thuận hòa, yên ấm.

– Nam tuổi Bính Dần kết hôn với nữ tuổi Mậu Thìn (Nam hơn Nữ 2 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này sẽ gặp số Nhì Bần Tiện, không được tốt lắm. Vợ chồng dễ rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn, làm ăn không thường không gặp may mắn, khó giữ tiền của trong nhà.

Cả hai phải nhẫn nhịn, và chịu khó làm ăn bởi tính cách không được hòa hợp nhau.

– Nam tuổi Bính Dần kết hôn với nữ tuổi Canh Ngọ (Nam hơn Nữ 4 tuổi):

Đây là hai tuổi lấy nhau khá tốt, kết hôn với nhau sẽ gặp số Nhất Phú Quý. Nhờ số có phước hưởng giàu sang, hoặc nếu không thì cũng khá giả. Hai vợ chồng có tính cách cũng tương đối hòa hợp. Do đó, họ được hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và êm ấm.

– Nam tuổi Bính Dần lấy vợ tuổi Nhâm Thân (Nam hơn Nữ 6 tuổi):

Theo các chuyên gia phong thủy, đây là hai tuổi khi kết hôn với nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo. Làm ăn dễ dàng, thường gặp nhiều may mắn và gặp nhiều thuận lợi, được nhiều người quý mến. Mặc dù vậy, hai vợ chồng có tính cách không hòa hợp, để gia đình êm ấm, nên nhường nhịn và chăm chỉ làm ăn mới gặp nhiều điều tốt đẹp.

– Nam tuổi Bính Dần kết hôn nữ tuổi Quý Dậu (Nam hơn Nữ 7 tuổi):

Vợ chồng tuổi này sẽ gặp số Tam Vinh Hiển khi kết hôn với nhau. Vừa có địa vị trong xã hội vừa dễ dàng, thuận lợi trong làm việc và được nhiều người quý mến. Mặc dù vậy, hai vợ chồng không hòa hợp cho lắm, do đó cần nhường nhịn nhau để cuộc sống gia đình sẽ yên ấm.

– Nam tuổi Bính Dần kết hôn với nữ tuổi Giáp Tuất (Nam hơn Nữ 8 tuổi):

Đây là hai tuổi kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, bởi sẽ gặp số Nhì Bần Tiện. Số có ít con, nếu sinh con gái đầu lòng thì rất hợp. Khi ở với nhau thì thường chịu cảnh thiếu thốn, tiết kiệm được đồng nào thì cũng tiêu tốn hết. Bù lại, vợ chồng hòa hợp về tính cách, nên nếu biết cùng nhau chung tay làm ăn cũng sẽ giảm bớt được khó khăn.

Nam tuổi Bính Dần kết hôn với nữ tuổi Đinh Mão

– Nam tuổi Bính Dần lấy vợ tuổi Ất Hợi (Nam hơn Nữ 9 tuổi):

Kết hôn hai tuổi này với nhau sẽ gặp số Nhất Phú Quý, hưởng giàu sang, hoặc nếu không cũng khá giả. Cuộc sống hạnh phúc và giàu sang bởi hai vợ chồng tâm đầu ý hợp nên ở với nhau.

– Nam tuổi Bính dần kết hôn với nữ tuổi Bính tý (Nam hơn Nữ 10 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này với nhau sẽ làm ăn tốt, hai vợ chồng hưởng cuộc sống ấm no, tính cách của hai vợ chồng không hòa hợp lắm nên ở với nhau nên nhẫn nhịn thì mới có cuộc sống yên ổn.

Trên đây là chia sẻ thông tin những người tuổi Bính Dần hợp tuổi nào. Nếu bạn cũng sinh năm 1986 thì có thể ghi nhớ để có lựa chọn phù hợp, dễ bề cư xử trong cuộc sống, tránh mọi điều không may.