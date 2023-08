Người sinh năm 1991 hợp tuổi nào? Hợp số nào?

1. Sinh năm 1991 tuổi gì?

Để lý giải 1991 tuổi gì, chúng ta có thể vận dụng Thiên Can – Địa chi là cặp bài trùng có thể giúp hiểu rõ về bản mệnh. Với bộ 12 Can, 10 Chi, mỗi tuổi chỉ ứng với một cặp can chi duy nhất.

Theo đó, người sinh năm 1991 ứng với Can Tân và Chi Mùi, nên thường được gọi là tuổi Tân Mùi.