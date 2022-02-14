Người sinh năm 1991 hợp tuổi nào? Hợp số nào?

Theo đó, người sinh năm 1991 ứng với Can Tân và Chi Mùi, nên thường được gọi là tuổi Tân Mùi.

Để lý giải 1991 tuổi gì, chúng ta có thể vận dụng Thiên Can – Địa chi là cặp bài trùng có thể giúp hiểu rõ về bản mệnh. Với bộ 12 Can, 10 Chi, mỗi tuổi chỉ ứng với một cặp can chi duy nhất.

Tân Mùi sinh năm 1991 có mệnh Thổ. Giải đáp kỹ lưỡng hơn cho câu hỏi năm 1991 mệnh gì, chúng ta sẽ tìm thấy được nạp âm tương ứng Lộ Bàng Thổ, nghĩa là Thổ ở trên đường đi, tức đất dọc đường.

Người sinh năm 1991 ứng với Can Tân và Chi Mùi, nên thường được gọi là tuổi Tân Mùi

Cần trải qua nhiều quá trình tôi luyện, đè nén để đất Lộ Bàng Thổ tạo thành đường mòn. Do đó, tuổi 1991 gặp phải vô số những khó khăn, cuộc sống khá trắc trở. Tuy nhiên, những việc xảy đến sẽ giúp rèn luyện Lộ Bàng Thổ trở nên cứng cáp và vững chãi hơn.

Hơn nữa, vốn dĩ đường lộ là lối đi của nhiều người, sử dụng Lộ Bàng Thổ để đi đến đích đến mình mong muốn mà ít khi nán lại dài lâu.

Khi bước đến một độ tuổi chín chắn trưởng thành, Tân Mùi sinh năm 1991 mệnh Lộ Bàng Thổ dễ cảm thấy cô đơn trong cuộc sống vốn lắm kẻ qua lại.

Nam 1991 thuộc cung Ly hành Thổ, người cung Ly vốn thông minh và lanh lẹ. Đây là nnhững người thường nổi bật trong quá trình học hành, nghề nghiệp…

Người mệnh Thổ liên quan mật thiết đến mối quan hệ: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim và Thổ kị Mộc.

Hỏa sinh Thổ: Khi đốt cháy vạn vật sẽ quay trở về với bụi tro. Do đó, nguồn hỏa sẽ là yếu tố để Thổ thêm giàu có, sinh sôi nhanh.

Thổ sinh Kim: Kim loại là yếu tố tích tụ và sinh sôi trong lòng đất. Thiếu Thổ, Kim khó có thể mà thành hình.

Thổ khắc Mộc: Vốn dĩ cây cối sinh trưởng và gắn liền với đất đai. Những dưỡng chất tinh túy của đất đều bị cây hấp thụ mà phát triển cho riêng mình. Nên sẽ khiến Thổ khắc Mộc.

Theo lí thuyết ngũ hành, người mệnh Thổ liên quan mật thiết đến mối quan hệ: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim và Thổ kị Mộc.

Hỏa sinh Thổ: Vạn vật khi đốt cháy đều trở về với bụi tro. Chính vì vậy mà nguồn hỏa sẽ là yếu tố để Thổ thêm sinh sôi, giàu có.

Thổ sinh Kim: Kim loại tích tụ và sinh sôi trong lòng đất nên Kim khó mà hình thành khi thiếu Thổ.

Thổ khắc Mộc: Những dưỡng chất tinh túy của đất đều bị cây hấp thụ mà phát triển cho riêng mình. Do đó, Thổ khắc Mộc.

Mặc dù vậy, có chút đặc biệt ở vùng đất Lộ Bàng Thổ. Vốn dĩ đất đường đi khó để cây cối sinh trưởng được. Do đó, tính Thổ khắc Mộc, thể hiện không rõ trong bản mệnh của năm sinh Tân Mùi 1991.

3. Sinh năm 1991 thuộc cung gì?

Nam 1991 cung gì: Cung Ly hành Thổ, người cung Ly vốn thông minh và lanh lẹ. Đây là những người thường nổi bật trong quá trình học hành, nghề nghiệp…

Nữ 1991 cung gì: Cung Càn hành Thổ, người mang cung Càn được biểu trưng bằng hình ảnh đá, vàng… Người tuổi này có điểm nổi bật đó là lòng thương người, sự bao dung và tốt bụng.

4. Tính cách nam Tân Mùi 1991

Nam 1991 mệnh Lộ Bàng Thổ nghĩa đất đường đi. Xét về hình ảnh năm tuổi, người tuổi Mùi vốn giàu tình cảm, rất tốt bụng nhưng không biết cách diễn đạt.

Bản mệnh rất cứng cáp, kiên định. Mặc dù vậy, có thể trở thành người bảo thủ, gia trưởng nếu không cân bằng được cuộc sống. Để đạt được thành công, và sớm có công danh, nam Tân Mùi phải biết kiểm soát tính cách trong cuộc sống.

Nam sinh năm 1991 có nội tâm khó đoán, họ không mấy khi chịu chia sẻ nỗi lòng, kể cả những người thân thiết với nam Tân Mùi 1991 cũng không thể hiểu hết về cuộc sống và suy nghĩ của họ

Nam sinh năm 1991 có nội tâm khó đoán. Họ không mấy khi chịu chia sẻ nỗi lòng. Kể cả những người thân thiết với nam Tân Mùi 1991 cũng không thể hiểu hết về cuộc sống và suy nghĩ của họ.

Nam tuổi Tân Mùi có nhiều người cùng đồng hành trong cuộc sống. Nhưng họ thường chỉ nán lại đôi chút rồi lại rời đi. Chính bởi vậy mà trong thâm tâm nam tuổi 1991 luôn mong muốn có thể tìm được những người bạn tâm giao, cùng nhau thật lâu bền.

5. Tính cách nữ Tân Mùi 1991

Mệnh Lộ Bàng Thổ nên khá cứng cỏi, thô ráp, được mài dũa từ lắm chông gai. Điều này cũng giúp cho nữ Tân Mùi 1991 rất mạnh mẽ, không chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà sâu thẳm tâm hồn nữ 1991 đã rắn rỏi hơn người.

Là người dễ hiểu thấu chuyện nhân gian, nữ Tân Mùi cũng biết cách để tư vấn những vấn đề cuộc sống cho người đời. Mặc dù vậy, họ khá kín tiếng, không mấy khi đem chuyện của mình để chia sẻ cho người khác. Chỉ đối với ai thật sự thân thiết họ mới cho hiểu rõ ngọn ngành cuộc sống.

Mặc dù là người biết đối nhân xử thế nhưng Tân mùi 1991 không có nhiều mối quan hệ đạt đến mức tri kỷ. Bởi nhiều khúc mắc mà họ khó giữ lại được nhiều mối quan hệ.

Mặc dù luôn lắng nghe và thấu hiểu cho chuyện của người khác nhưng họ lại khó lòng tự giải quyết triệt để chuyện của bản thân. Những người đến với Tân Mùi 1991 rất nhiều, nhưng cũng sớm rời đi khiến nữ 1991 luôn mong muốn tìm kiếm được một người an tâm đồng hành cả đời.

Cuộc sống của nữ 1991 cũng vướng phải nhiều khó khăn. Nữ Tân Mùi 1991 sẽ đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống nếu biết nắm bắt cơ hội, chấp nhận thách thức và vượt qua nó. Bài học mà nữ tuổi này cần học chính là tính kiên trì và nhẫn nại.

Nữ Tân Mùi 1991 rất mạnh mẽ, không chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà sâu thẳm tâm hồn nữ 1991 đã rắn rỏi hơn người

6. Tân Mùi 1991 hợp với tuổi nào?

Lựa chọn tuổi hợp sẽ giúp hôn nhân, sự nghiệp thêm bền vững, giảm bớt những trắc trở không đáng có xảy đến.

Chọn người hợp tuổi sẽ giúp tình cảm đôi lứa hòa thuận, tránh cãi vã bởi những xích mích không đáng có. Khi tiến tới hôn nhân, vợ chồng thêm sung túc, thu hút nhiều tài lộc giúp gia đình làm ăn khấm khá, hạnh phúc lâu bền.

Trong hợp tác làm ăn, khi chọn bạn đồng hành hợp tuổi sẽ giúp dung hòa tính cách hai bên, tránh cãi vã trong quá trình làm việc. Giảm đi các xung đột không đáng có. Từ đó, giúp công việc của nam, nữ 1991 thêm thuận lợi và tăng hiệu suất.

Xét theo Can-Chi phù hợp: Tân Mùi 1991 sẽ hợp với những người có Thiên Can năm Bính.

Xét theo nhị hợp: Tuổi Mùi rất hợp với tuổi Ngọ để thu hút thêm vượng khí.

Xét theo tam hợp: Bộ 3 gồm tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Hợi khi kết hợp cùng nhau sẽ giúp mọi chuyện thuận lợi và bình an.

Trong hợp tác làm ăn, khi chọn bạn đồng hành hợp tuổi sẽ giúp dung hòa tính cách hai bên, tránh cãi vã trong quá trình làm việc, giảm đi các xung đột không đáng có, từ đó, giúp công việc của nam, nữ 1991 thêm thuận lợi và tăng hiệu suất

7. Tân Mùi 1991 xây nhà hợp hướng nào?

Việc nữ, nam 1991 hợp hướng nào vốn rất được quan tâm. Đông Tây Tứ Mệnh là lí thuyết thường được áp dụng để giúp người sinh năm 1991 lí giải hướng hợp.

Không chỉ áp dụng trong việc xây nhà, mà bạn hoàn toàn có thể dùng chúng để lựa chỗ ngồi phù hợp, hướng đặt bàn làm việc hợp phong thủy, hướng giường ngủ hợp bản mệnh…

Giải đáp nam 1991 hợp hướng nào: Đông (Sinh Khí), Đông Nam (Thiên Y), Nam (Phục Vị), Bắc (Diên Niên). Tuyệt đối kiêng kỵ các hướng Tây Nam (Lục Sát), Tây (Ngũ Quỷ), Tây Bắc (Tuyệt Mạng), Đông Bắc (Họa Hại)

Giải đáp nữ 1991 hợp hướng nào: Tây Nam (Diên Niên), Tây (Sinh Khí), Tây BẮc (Phục Vị), Đông Bắc (Thiên Y). Tuyệt đối kiêng kỵ các hướng Đông (Ngũ Quỷ), Đông Nam (Họa Hại), Nam (Tuyệt Mạng) và Bắc (Lục Sát).

Nam 1991 hợp hướng: Đông (Sinh Khí), Đông Nam (Thiên Y), Nam (Phục Vị), Bắc (Diên Niên). Tuyệt đối kiêng kị các hướng Tây Nam (Lục Sát), Tây (Ngũ Quỷ), Tây Bắc (Tuyệt Mạng), Đông Bắc (Họa Hại)

8. Tân Mùi 1991 hợp màu gì?

Màu sắc vốn là yếu tố chi phối mọi vật trong cuộc sống. Vì vậy, việc hiểu biết

Nắm được tuổi Mùi 1991 hợp màu gì sẽ giúp tìm được những vật phẩm hộ mệnh, vật dụng hợp phong thủy. Từ đó, có thể cầu bình an, thuận buồm xuôi gió.

Theo ngũ hành, Mệnh Thổ hợp mệnh Mộc, Mệnh Thổ cũng có thể kết hợp tương sinh với mệnh Thổ, nên:

1991 hợp màu hành Thổ: Vàng, nâu đất…

1991 hợp màu hành Mộc: Đỏ, tím, hồng, cam,...

9. Màu kỵ với tuổi Tân Mùi

Dựa trên quy luật tương sinh, chúng ta có thể tìm thấy được màu hợp của Tân Mùi 1991. Do đó, khi dựa vào quy luật tương khắc, chúng ta sẽ dễ dàng lý giải được tuổi này kỵ màu gì.

Tân Mùi 1991 mang trong mình hành Thổ, khắc Mộc. Cây cối hút hết dinh dưỡng trong đất mà sinh sôi. Do đó, Thổ cũng cần lưu ý đến Kim, vì Thổ sinh Kim nên nế không cân bằng sẽ tạo nên mối quan hệ Kim lợi và Thổ hao.

Người mệnh Thổ vì vậy mà tương khắc với nhóm màu Kim và Mộc.

Màu hành Kim: Ánh kim, trắng, bạc…

Màu hành Mộc: Xanh lá.

Theo ngũ hành, Mệnh Thổ hợp mệnh Mộc, Mệnh Thổ cũng có thể kết hợp tương sinh với mệnh Thổ, nên 1991 hợp màu Vàng, nâu đất, Đỏ, tím, hồng, cam…

10. Sinh năm 1991 chọn tuổi nào để làm ăn phát đạt?

Dựa trên nhiều yếu tố cấu thành để xác định tuổi hợp để làm ăn. Sau đây là những thông tin được đánh giá dựa trên thang điểm 10, được cân nhắc giữa các yếu tố quan trọng trong ngũ hành như: cung mệnh, thiên can, địa chi, cung phí…

1963 hợp với 1991, đánh giá 7 điểm

2015 hợp với 1991, đánh giá 7 điểm

1971 hợp với 1991, đánh giá 7.5 điểm

1993 hợp với 1991, đánh giá 7.5 điểm

1970 hợp với 1991, đánh giá 7.5 điểm

2016 hợp với 1991, đánh giá 7.5 điểm

1979 hợp với 1991, đánh giá 8 điểm

1962 hợp với 1991 đánh giá 8.5 điểm

11. Lựa chọn tuổi kết hôn cho người sinh năm 1991?

Tìm kiếm một nửa của đời mình sao cho hợp mệnh, hợp tuổi là vấn đề rất được quan tâm. Đồng hành cùng người không hợp tuổi cần làm một số lễ nghi giải hạn để cuộc sống thuận lợi hơn.

Tuổi hợp với nữ Tân Mùi 1991:

Nam 1978 hợp nữ 1991, đánh giá 8 điểm

Nam 1979 hợp nữ 1991, đánh giá 9 điểm

Nam 1987 hợp nữ 1991, đánh giá 7 điểm

Nam 1989 hợp nữ 1991, đánh giá 8 điểm

Nam 1993 hợp nữ 1991, đánh giá 7 điểm

Nam 1998 hợp nữ 1991, đánh giá 8 điểm

Nam 1998 hợp nữ 1991, đánh giá 7 điểm

Nam 2007 hợp nữ 1991, đánh giá 7 điểm

Tuổi nữ hợp với nam Tân Mùi 1991:

Nữ 1986 hợp nam 1991, đánh giá 7 điểm

Nữ 1989 hợp nam 1991, đánh giá 8 điểm

Nữ 1992 hợp nam 1991, đánh giá 9 điểm

Nữ 1993 hợp nam 1991, đánh giá 8 điểm

Nữ 1995 hợp nam 1991, đánh giá 8 điểm

Nữ 1998 hợp nam 1991, đánh giá 8 điểm

Nữ 1999 hợp nam 1991, đánh giá 7 điểm

Nữ 2001 hợp nam 1991, đánh giá 9 điểm

12. Tuổi Tân Mùi 1991 hợp số nào?

Chúng ta có thể giải đáp được tuổi 1991 hợp với số nào dựa vào cửu tinh. Tân Mùi 1991 thuộc hành Thổ nên hợp với những số của hành Hỏa (số 9) và số nhóm Thổ (0,2,5,8).

13. Vật phẩm hộ mệnh tuổi Tân Mùi 1991

Hiện nay, xu hướng sử dụng vật phẩm hợp phong thủy rất phổ biến. Mang những vật phẩm hợp với bản mệnh sẽ như một lời cầu chúc bình an, thuận lợi đến người sở hữu.

Để chọn lựa d được vật phẩm hộ mệnh, người sinh năm 1991 cần quan tâm đến các yếu tố liên quan đến bản mệnh như: màu sắc hợp, màu sắc kỵ, vật liệu hợp, hình dáng phù hợp…

Theo đó, người mệnh Thổ như 1991 rất ưa chuộng một số loại đá phong thủy có thể kể đến:

Đá thạch anh Tím: Là loại đá mang đến những cảm giác thư thái vì chúng có những tác động tích cực đến sức khỏe.

Đá Mã Não Đỏ: Loại đá này thường được dùng mang bên người và cầu chúc sức khỏe của những ai thuộc mệnh Thổ.

Đá Mắt Hổ Nâu Đỏ: Người mệnh Thổ thường sử dụng loại đá này để thu hút tài lộc, giúp gia tăng tinh thần cầu tiến của người đeo.

Trên đây là chia sẻ thông tin mang đến bạn đọc cái nhìn tổng quát cho Tân Mùi để lý giải được nhiều câu hỏi như: 1991 mệnh gì, 1991 tuổi gì, 1991 hợp tuổi nào… Hi vọng với những thông tin này, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về bản mệnh của mình. Trên cơ sở đó, có thể có những quyết định lựa chọn liên quan đến phong thủy, cung mệnh.

Duy tâm dù chỉ mang tính chất tham khảo nhưng hãy cảm nhận và duy trì những quan niệm này.