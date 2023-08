Sinh năm 2003 Quý Mùi hợp với tuổi nào?

+ Tương khắc: Thổ, Kim

- Thiên can: Quý

+ Tương hợp: Mậu

+ Tượng hình: Đinh, Kỷ

- Địa chi: Mùi

+ Tam hợp: Hợi – Mão – Mùi

+ Tứ hành xung: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Sinh năm 2003 là năm con Dê. Người sinh năm này gọi là năm Quý Mùi. Năm sinh dương lịch: Từ 01/02/2003 đến 21/01/2004

2. Sinh năm 2003 cung gì?

Dựa vào quy luật ngũ hành âm dương, chúng ta có thể dễ dàng xác định được Quý Mùi 2003 mệnh gì. Tuy nhiên, để biết chính xác nhất sinh năm 2003 mệnh gì cung gì, ta phải dựa trên hai yếu tố song song Bát quái và Giới tính.

Theo đó, cung mệnh của nam nữ 2003 sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn độc lập nhau. Theo quy tắc Bát Quái, nữ Quý Mùi thuộc cung Ly còn nam Quý Mùi thuộc cung Càn.

► Nam cung mệnh Càn: thuộc hành Kim, biểu tượng của đá, băng tuyết, vàng bạc… Người cung Càn có tính cách bao dung, rộng lượng, trong trắng như một đóa hoa lê băng tuyết. Họ đôi khi là người phải hy sinh, gánh vác một điều gì đó vô cùng cao cả.

► Nữ cung mệnh Ly: thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho sự thông minh, tài giỏi hơn người. Người mang cung Ly rất thông minh, có kiến thức hơn người, dễ dàng gặp nhiều điều may mắn, tốt lành nhờ tiến lùi đúng lúc.

3. Sinh năm 2003 chọn tuổi nào để làm ăn phát đạt?

Để thuận lợi phát triển nhanh nhất trên con đường công danh sự nghiệp, Quý Mùi 2003 cần lựa chọn năm tuổi hợp để làm ăn. Theo tính toán, xem xét các yếu tố như Thiên can – Địa chi, Cung phi, Ngũ hành… ta rút ra được các tuổi hợp 2003 được sắp xếp theo thứ tự thang điểm từ thấp tới cao như sau:

► 2003 tương hợp với 1978: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 1983: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 1987: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 1995: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 2002: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 2011: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 2014: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 2004: đánh giá 7.5 điểm.

► 2003 tương hợp với 1974: đánh giá 7.5 điểm.

► 2003 tương hợp với 1981: đánh giá 7.5 điểm.

► 2003 tương hợp với 2017: đánh giá 7.5 điểm.

► 2003 tương hợp với 2026: đánh giá 7.5 điểm.

► 2003 tương hợp với 1975: đánh giá 9 điểm.

► 2003 tương hợp với 2005: đánh giá 9.5 điểm.

Quý Mùi thuộc mệnh Mộc – Dương Liễu Mộc (tức là Gỗ cây dương), năm nay 2020 đã là 18 tuổi

4. Những tuổi đại kỵ với tuổi Quý Mùi 2003

Nam mạng tuổi Quý Mùi 2003

Có nhiều tuổi đại kỵ trong cuộc sống mà bạn cần tránh hợp tác làm ăn hay kết hôn. Sẽ xảy ra nhiều khó khăn, thậm chí dẫn đến tuyệt mạng hay đau xót ly biệt. Theo đó, bạn nên tránh những tuổi: Nhâm Thìn và Canh Thìn. Đây là những tuổi rất đại kỵ mà tuổi Quý Mùi không nên làm ăn hay kết hôn.

Nữ mạng tuổi Quý Mùi 2003

Sau đây là những tuổi đại kỵ mà tuổi Qúy Mùi chẳng những không nên kết duyên mà nên tránh trong việc làm ăn nữa. Bạn có thể sẽ gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời nếu kết hôn hay hợp tác làm ăn.

Có thể kể đến các tuổi đại xung khắc với tuổi Quý Mùi gồm có: Nhâm Thìn và Canh Thìn. Làm ăn hay kết duyên với những tuổi này sẽ rất có hại.

Khi kết hôn với những tuổi kỵ thì tốt hơn hết là không làm lễ hiệp hôn linh đình. Khi hợp tác làm ăn, không nên giao dịch lớn về vấn đề tiền bạc. Trong gia đình thì phải cúng sao hạn hằng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn.

5. Tổng quan vận mệnh sinh năm 2003 tuổi Quý Mùi

Người tuổi Mùi đa phần rất đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, trong cương ngoài nhu. Họ sống thẳng thắn, biết cảm thông và hòa đồng với mọi người, dễ tạo được sự tin tưởng với mọi người xung quanh.

Người tuổi Mùi thường giao tiếp giỏi, có chí tiến thủ, sống có ý chí, khát vọng lớn lao nên đôi khi có phần cố chấp, chủ quan.

Về kinh tế, cuộc đời người tuổi Mùi thường không mấy khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, cuộc sống của họ cũng chỉ ở mức ổn định, ít có khả năng trở nên giàu có. Mặc dù vậy, họ sẽ sớm thành công nếu toàn tâm toàn lực vào công việc.

Cuộc đời và đường công danh của người tuổi Qúy Mùi sẽ tốt đẹp vô cùng nếu họ cố gắng, hết mình nỗ lực và có đầu óc sáng suốt, kiên trì, nhẫn nại.

Đặc biệt là khi bước vào độ tuổi 28 và 29 trở đi, công danh sẽ ngày càng sáng tỏ và có nhiều cơ hội để gây dựng sự nghiệp. Đây cũng là độ tuổi phù hợp để có gia đạo được êm ấm và hạnh phúc.

Nam mạng Quý Mùi thuộc mạng Mộc, gặp không ít những thăng trầm, đau khổ trong cuộc đời ngay từ lúc tuổi nhỏ cho đến khoảng năm 29 tuổi.

Họ sẽ có được cuộc sống sung túc, sự nghiệp tươi sáng sau năm này. Tất cả những gì họ gặt hái được đều dựa trên chính năng lực của bản thân, 26 trở đi bạn sẽ có đường công danh sáng tỏ nếu nếu biết nhẫn nại, nhanh nhạy nắm bắt được tình hình.

Theo tử vi, nam tuổi Quý Mùi trong cuộc đời có thể lên cao về con đường công danh, sự nghiệp.

Với những người nữ tuổi Quý Mùi, họ hay gặp phiền muộn, lo âu vào lúc trung vận. Mặc dù vậy, khi bước sang hậu vận chắc chắn được hưởng giàu sang, sung sướng, cuộc sống có tiền, có của và gặp thêm được nhiều may mắn.

Nữ Qúy Mùi chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn với nhiều kết quả tốt đẹp nếu theo đuổi công danh. Trong cuộc sống thì bạn sống khá là nguyên tắc, khả năng sáng tạo cao, có thể tạo dựng niềm vui cho cuộc đời.

Bước vào trung vận, gia đình của bạn không gặp được êm xuôi bởi hay bất đồng, xung khắc. Phải sang hậu vận thì gia đạo mới được hòa thuận, yên vui, hạnh phúc.

Nhất định sẽ thành công nếu có ý chí kiên cường theo đuổi đường công danh. Thậm chí là thành công trên mức tưởng tượng của bạn. Sự nghiệp mới được coi là vững chắc khi bước sang tuổi 29 trở đi. 40 tuổi, tiền tài khá là dư dả.

6. Những người sinh năm 2003 Quý Mùi hợp với màu gì?

- Nữ mệnh sinh năm 2003 thuộc cung Càn, hành Kim. Do đó, sẽ hợp với các màu tương sinh thuộc hành Thổ là màu nâu, màu vàng;

Những màu tương hợp thuộc hành Kim là màu trắng, xám, ghi; màu chế ngự được thuộc hành Mộc là Xanh lá cây.

Nữ Quý Mùi kỵ với các màu đỏ, hồng, tím, cam. Lý do là bởi đây là màu hành Hỏa mà Hỏa khắc Kim. Tránh sử dụng với những màu thuộc hành Thủy là đen, xanh nước biển bởi Kim sinh Thủy dễ bị sinh xuất, giảm năng lượng đi.

- Nam mệnh sinh năm 2003 thuộc cung Ly, hành Hỏa. Màu sắc tương sinh đó là Xanh lá cây, xanh lục thuộc hành Mộc (vì Mộc sinh Hỏa); màu tương hợp thuộc hành Hỏa là đỏ, hồng, tím, cam; màu chế ngự được thuộc hành Kim là trắng, xám, ghi.

Nam Quý Mùi kỵ với những màu thuộc hành Thủy (vì Thủy khắc Hỏa) là đen, xanh nước biển. Tránh sử dụng với những màu vàng, nâu thuộc hành Thổ (vì Hỏa sinh Thổ) dễ bị sinh xuất, giảm đi năng lượng.

7. Lựa chọn tuổi kết hôn cho người sinh năm 2003

Hôn nhân, tình duyên cũng được xem là việc hệ trọng cả đời người. Xét theo nhiều yếu tố đặc biệt kể trên, ta có thể thấy được vận mệnh Quý Mùi 2003 hợp tuổi nào để tương lai nên duyên vợ chồng.

Theo xem xét và tính toán, có thể rút ra được những độ tuổi tốt dành cho Quý Mùi 2003 khi kết hôn sẽ giúp gia đình hạnh phúc như sau:

Tuổi hợp với nam Quý Mùi 2003 (Nam – nữ):

► 2003 tương hợp với 1978: đánh giá 8 điểm.

► 2003 tương hợp với 1979: đánh giá 8 điểm.

► 2003 tương hợp với 1983: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 1987: đánh giá 8 điểm.

► 2003 tương hợp với 1995: đánh giá 8 điểm.

► 2003 tương hợp với 1996: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 2004: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 2005: đánh giá 9 điểm.

► 2003 tương hợp với 2013: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 2014: đánh giá 8 điểm.

Tuổi hợp với nữ Quý Mùi 2003 (Nữ – nam):

► 2003 tương hợp với 1983: đánh giá 8 điểm.

► 2003 tương hợp với 1987: đánh giá 8 điểm.

► 2003 tương hợp với 1990: đánh giá 8 điểm.

► 2003 tương hợp với 1995: đánh giá 8 điểm.

► 2003 tương hợp với 1996: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 1999: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 2001: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 2002: đánh giá 8 điểm.

► 2003 tương hợp với 2004: đánh giá 7 điểm.

► 2003 tương hợp với 2005: đánh giá 9 điểm.

Trên đây là những độ tuổi mà nam nữ 2003 phù hợp kết hôn, dễ dàng hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió. Mặc dù vậy, nếu bạn vẫn muốn yêu người không hợp tuổi thì tốt nhất nên làm lễ cúng cầu bình an.

8. Những người sinh năm 2003 Quý Mùi hợp với số nào?

- Nam mệnh sinh năm 2003, tuổi Quý Mùi vì là mệnh cung Hỏa (Ly), nên hợp với số: 0, 3, 4, 5

- Nữ mệnh sinh năm 2003, tuổi Quý Mùi vì là mệnh cung Kim (Càn), nên hợp với số: 0, 5, 7, 8

9. Những người sinh năm 2003 Quý Mùi hợp với hướng nào?

Nữ mệnh:

Nam – Phục vị: Được giúp đỡ

Đông Nam – Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở

Đông – Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn

Bắc – Diên niên: Mọi sự ổn định

Nam mệnh:

Tây Nam – Diên niên: Mọi sự ổn định

Tây – Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn

Tây Bắc – Phục vị: Được giúp đỡ

Đông Bắc – Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở

10. Vật phẩm hộ mệnh tuổi quý mùi 2003

Theo phong thủy, vật phẩm hộ mệnh trong ngũ hành tượng trưng cho tấm bùa hộ mệnh cho gia chủ. Sở hữu đúng vật phẩm hộ mệnh sẽ mang đến nhiều may mắn, thuận lợi, xua tan đi phiền toái, rủi ro đem lại bình an, may mắn trong cuộc sống.

Để lựa chọn vật phẩm phù hợp ta cần dựa trên các thông tin như sinh năm 2003 mệnh gì, 2003 cung gì, 2003 tuổi gì… nhằm chọn ra chất liệu và màu sắc tốt, hợp mệnh.

Có thể kể đến một số loại đá phong thủy đem lại lợi ích nhất cho 2003:

►Ngọc Lục Bảo: được xem là loại đá tứ quý nhất thế giới nhờ công dụng y học cổ truyền. Có tác dụng giúp giảm thiểu sự mệt mỏi, đem lại cảm giác thoải mái, êm đềm cho chủ sở hữu.

►Đá Sapphire Xanh: là loại đá quý màu xanh lam có nguồn gốc đến Hy Lạp. Được xem là bùa may mắn đối với những ai mang mệnh Mộc, mệnh Thủy. Mang đến nhiều may mắn và thịnh vượng.

►Đá Aquamarine: viên ngọc của Đại dương – Ngọc xanh biển. Đây là loại đá được các ngư dân luôn đem theo bên mình mỗi khi chuẩn bị ra khơi nhằm cầu chúc sự bình an và lòng dũng cảm.

►Thạch Anh Đen: Thạch Anh Đen có màu đen huyền bí nên rất được phái nam yêu thích. Đây là loại đá tỏa ra nhiều nguồn năng lực tích cực, xua đuổi tà ma mang lại bình an cho gia chủ.

11. Quý Mùi 2003 xây nhà hợp hướng gì?

Xây dựng nhà cửa là vấn đề chiếm vai trò cực kỳ cao, quyết định sự thành công trên con đường sự nghiệp của mỗi người. Hơn thế nữa, ông cha ta đã dạy rằng, có một nền móng tổ ấm vững chắc là điều trước tiên nếu muốn phát triển công việc làm ăn.

Nắm chắc được tuổi Quý Mùi 2003 hợp hướng nào sẽ giúp áp dụng nhiều hơn trong ứng dụng đặt vật dụng như bàn làm việc, đèn, giường ngủ… phù hợp theo hướng tốt mang lại may mắn và sự tập trung cao.

► Nam 2003 hợp hướng: Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

► Nữ 2003 hợp hướng: Đông, Nam, Bắc, Đông Nam.

Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, bạn đọc đã được giải đáp tất tần tật những thắc mắc liên quan đến sinh năm 2003 mệnh gì, cung gì, hợp tuổi nào… nhằm giúp bạn tìm ra con người bản thân. Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chỉ cần bạn luôn cố gắng, nỗ lực đạt mục tiêu nhất định sẽ thành công trong cuộc sống.