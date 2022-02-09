Nam nữ sinh năm 2007 mệnh gì, hợp tuổi nào, chọn hướng nhà sao cho tốt nhất?

Nếu bạn có năm sinh là 2007 thì bạn thuộc tuổi con Lợn, tức năm Đinh Hợi. Năm sinh dương lịch sẽ bắt đầu được tính từ ngày 17/2/2007 đến ngày 6/2/2008.

Người sinh năm 2007 mệnh gì, hợp tuổi nào, hướng nào phù hợp là những câu hỏi khi được giải đáp sẽ giúp bạn có thêm tự tin để gặt hái được nhiều may mắn, tài lộc hơn trong công việc và cuộc sống.

Thiên can của bạn là Đinh, tương hợp với Nhâm, tương hình với Tân và Quý. Địa chi là Hợi, bạn sẽ tam hợp với Hợi, Mão và Mùi, tứ hành xung với Dần, Thân, Tỵ và Hợi.

Nếu bạn có năm sinh là 2007 thì bạn thuộc tuổi con Lợn, tức năm Đinh Hợi. Năm sinh dương lịch sẽ bắt đầu được tính từ ngày 17/2/2007 đến ngày 6/2/2008

2. Người tuổi Đinh Hợi 2007 mệnh gì?

Theo tử vi, những người tuổi Đinh Hợi 2007 có mệnh Thổ, cụ thể là Ốc Thượng Thổ. Tuổi này hợp với những người thuộc mệnh hoả, kim và kỵ những người thuộc mệnh thủy, mộc.

Những người tuổi này xét trong chuyện tình cảm vẫn còn khá ngây thơ và vô cùng chân thành. Khi yêu, họ dễ trao hết niềm tin vào đối phương. Mặc dù đáng tin và đáng được yêu thế nhưng người sinh năm Đinh Hợi lại không biết cách thể hiện tình cảm, dễ khiến đối phương nhàm chán. Do đó, họ là những người chịu nhiều thiệt thòi, tổn thương nhất khi một cuộc tình đổ vỡ.

Nhưng bù lại, về tài chính thì những người sinh vào năm 2007 lại rất giỏi quản lý. Trong cuộc sống, họ cũng thường xuyên gặp nhiều cơ hội để có thêm tiền bạc. Nguồn thu nhập chủ yếu của tuổi Đinh Hợi đến từ công việc đầu tư tài chính. Do đó, bạn nên tập trung vào học tập các ngành liên quan đến đầu tư để mở rộng tiền đồ trong tương lai.

Theo tử vi, những người tuổi Đinh Hợi 2007 có mệnh Thổ, cụ thể là Ốc Thượng Thổ

Người sinh năm 2007 tuổi Đinh Hợi còn được biết đến là những người có tinh thần trách nhiệm cao. Mọi công việc sẽ được họ hoàn thành đúng hạn và chỉn chu.

3. Tuổi Đinh Hợi 2007 hợp tuổi nào?

Sự phù hợp về tuổi tác là một trong những yếu tố quan trọng giúp các con giáp thuận lợi hơn trong công việc làm ăn lẫn cuộc sống hôn nhân lâu dài. Vậy người sinh năm 2007 sẽ hợp với những tuổi gì?

3.1 Nam Đinh Hợi 2007 hợp tuổi gì?

Trong sự nghiệp

Người nam sinh năm 2007 Đinh Hợi sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp kể từ năm 26 tuổi trở đi. Bạn phải không ngừng nỗ lực để có được thành công ấy trong cả chặng đường phía trước. Nhờ sự cần cù và kiên trì, sự nghiệp của những người này sẽ càng đi lên và có cuộc sống dư dả khi về già.

Trong làm ăn

Nam Đinh Hợi 2007 sẽ hợp với tuổi Canh Dần, Nhâm Thìn, sự kết hợp này mang lại nhiều tài lộc. Đây là 2 tuổi hợp mệnh với người sinh năm 2007 và họ sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn về nhiều mặt. Mọi việc lúc đầu dù có khó khăn cũng sẽ trở nên dễ dàng và thuận buồm xuôi gió hơn. Hãy đồng hành cùng hai đối tác này để có được nhiều thành quả tốt đẹp nhé.

Người sinh năm 2007 tuổi Đinh Hợi còn được biết đến là những người có tinh thần trách nhiệm cao, mọi công việc sẽ được họ hoàn thành đúng hạn và chỉn chu

Về hôn nhân

Cuộc sống vợ chồng của nam mạng Đinh Hợi sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu kết hôn với những tuổi như Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất. Hai vợ chồng sẽ sống đầm ấm, hạnh phúc và không phải lo âu quá nhiều về tiền bạc. Tình cảm của cả hai sẽ thắm thiết, mặn nồng nhưng cuộc sống chỉ đủ tiêu nếu kết hôn với các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Hợi, Quý Tỵ, Ất Mùi.

3.2. Nữ Đinh Hợi 2007 hợp tuổi gì?

Trong sự nghiệp và gia đạo

Đối với nữ Đinh Hợi 2007, cuộc sống sẽ dư dả và đủ đầy khi bước vào tuổi trung niên. Sự nghiệp, gia đạo hay tiền bạc có sự khởi sắc từ năm 37 tuổi. Cuộc sống của của này sẽ bình yên, vui vẻ và ít xảy ra những mâu thuẫn.

Trong làm ăn

Người nữ sinh năm 2007 tuổi Đinh Hợi nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Nhâm Thìn, Canh Dần, Bính Tuất. Công việc sẽ ngày càng phát đạt nếu may mắn được kết hợp với ba tuổi trên. Nếu cộng tác với các tuổi khác, bạn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.

Về hôn nhân

Bạn nữ tuổi Đinh Hợi nên kết duyên với những bạn đời thuộc tuổi Nhâm Thìn, Bính Tuất và Canh Dần. Các tuổi này sẽ hỗ trợ, tương hợp tốt cho bản mệnh. Nếu chẳng may, bạn kết hôn với những người không hợp tuổi như Tân Mão, Ất Dậu, Kỷ Mão, Quý Mão thì cũng đừng lo lắng, bạn sẽ cần học cách lắng nghe đối phương nhiều hơn để dung hòa cuộc sống vợ chồng.

Đối với nữ Đinh Hợi 2007, cuộc sống sẽ dư dả và đủ đầy khi bước vào tuổi trung niên

4. Người sinh năm 2007 tuổi Đinh Hợi nên xây nhà hướng nào?

Khi đã trả lời được câu hỏi sinh năm 2007 mệnh gì, hợp tuổi nào thì chắc nhiều bạn sẽ tiếp tục thắc mắc vậy khi xây nhà nên chọn hướng nào phù hợp để vận cát hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy cùng tìm hiểu qua những thông tin dưới đây:

4.1 Nam Đinh Hợi 2007 hợp hướng nào nhất?

Hướng hợp tuổi gồm:

Đông Bắc: đại diện cho sự nghiệp phát triển suôn sẻ và thuận lợi. Công việc làm ăn lên như diều gặp gió, như thuyền gặp nước.

Tây Bắc: như câu nói trong cái rủi có cái may, đối với nam Đinh Hợi 2007, sẽ có quý nhân xuất hiện hỗ trợ nhiều hơn nếu lựa chọn hướng này. Để nhận được những phúc đức ấy, bạn cần phải sống thiện tâm và không làm những việc xấu hại người.

Hướng Tây: gia chủ sinh năm Đinh Hợi 2007 muốn con đường học vấn, sự nghiệp thành công mỹ mãn thì nên ưu tiên chọn hướng này. Tinh thần của bạn sẽ luôn minh mẫn, tỉnh táo và có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn. Hướng này cũng giúp tình cảm của Đinh Hợi và người thân trong gia đình trở nên thắm thiết.

Hướng Tây Nam: đây là hướng đại diện cho con đường tình duyên đơm hoa kết trái, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Hướng không hợp với nam sinh năm 2007 tuổi Đinh Hợi là hướng Bắc, Đông, Nam và Đông Nam. Bạn không nên lựa chọn những hướng này làm hướng nhà chính. Điều này rất mạo hiểm và dễ dẫn đến nhiều rủi ro không đáng có.

Hướng không hợp với nam sinh năm 2007 tuổi Đinh Hợi là hướng Bắc, Đông, Nam và Đông Nam

4.2 Nữ sinh năm Đinh Hợi 2007 hợp hướng nào nhất?

Những hướng hợp gồm:

Hướng Bắc: hướng đại diện cho phòng khách của gia chủ là nơi tiếp đón những vị khách quý của gia đình. Bạn có thể lựa chọn các đồ dùng các màu vàng, đỏ, cam, nâu đất và tím để trang trí cho ngôi nhà.

Hướng Đông: trong 8 hướng thì hướng này đại diện cho sức khỏe của nữ mạng sinh năm Đinh Hợi 2007. Nếu mong muốn gia đình có sức khỏe tốt và bình an thì nên chọn hướng này.

Hướng Nam: đây là hướng nhà giúp gia chủ 2007 hưởng trọn những tinh hoa của đất trời, thành công trong sự nghiệp và an nhàn khi về già.

Hướng Đông Nam: nếu bạn bố trí nhà theo hướng này sẽ hạn chế được những điều xui xẻo. Gia chủ sẽ có cuộc sống khỏe mạnh, lạc quan và vui vẻ.

5. Vật phẩm phong thủy phù hợp với người sinh năm 2007

Vật phẩm phong thủy là một trong những lá bùa hộ mệnh giúp bạn bình an qua mọi khó khăn, thuận lợi gặt hái thành công trong cuộc sống. Năm sinh 2007 có thể tìm cho mình vật phẩm phong thủy là vòng tay trầm hương để thu về tài lộc như mong muốn. Vòng tay trầm hương sẽ phát huy tác dụng triệt để khi phù hợp với cung mệnh của người sử dụng. Do đó, việc chọn vòng trầm hương cũng sẽ phụ thuộc vào năm sinh 2007 mệnh gì.

Đinh Hợi 2007 có thể tham khảo những mẫu vòng tay trầm hương dành riêng cho cung mệnh Thổ như: Vòng tay Trầm Hương Minh Nguyệt Trầm Agarmoon – Mệnh Thổ; Vòng tay gỗ Trầm Hương Lá Bùa Tây Tạng – Mệnh Thổ…

6. Tử vi trọn đời tuổi Đinh Hợi nam mạng

Nam mạng Đinh Hợi được hưởng cuộc sống sung túc từ lúc tiền vận sang đến trung vận. Tuy nhiên, họ sẽ có nhiều phiền muộn. Công danh của họ bắt đầu đi lên từ năm ngoài 26 tuổi. Bước vào hậu vận thì cuộc sống càng tốt đẹp và hạnh phúc.

Trên mọi lĩnh vực của cuộc đời, Đinh Hợi nam mạng được hưởng suôn sẻ, thuận lợi. Cuộc sống luôn ở mức khá trở lên, nếu tin tường có thể chạm tới đỉnh cao nhất.

Mặc dù vậy, họ lại vấp phải vô số trắc trở và chỉ được sống êm ả khi bước vào tuổi ngoài 30.

Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 76 tuổi đến 88 tuổi.

Tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng nếu biết sống hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức.

Nam mạng Đinh Hợi được hưởng cuộc sống sung túc từ lúc tiền vận sang đến trung vận

Tình duyên:

Nam mạng Đinh Hợi được phân thành ba trường hợp chuyện nhân duyên như sau:

Tình duyên của những ai sinh vào các tháng: 1, 2, 3, 5 và 10 Âm lịch sẽ phải trải qua hai lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời.

Những người sinh vào các tháng: 4, 8, 9 và 12 Âm lịch sẽ có thể phải trải qua ba lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình.

Nam mạng Đinh Hợi được sinh vào các tháng 6, 7 và 11 Âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Đường tình duyên của họ khá êm đềm và có thể chung sống hạnh phúc đến trọn đời cùng ý chung nhân duy nhất của mình.

Gia đạo và sự nghiệp:

Bắt đầu từ 26 tuổi trở đi, nam mạng Đinh Hợi bắt đầu đạt được thành công về công danh. Nếu đủ nhẫn nại, biết suy xét, nhìn nhận vấn đề thì có thể vươn tới đỉnh cao.

Gia đình luôn được êm ấm, hạnh phúc suốt cuộc đời.

Sự nghiệp bắt đầu giành được thắng lợi khi bước vào tuổi ngoài 36. Tài lộc dồi dào, công danh sự nghiệp càng đi lên thì tiền bạc của cải càng đủ đầy, dư dả.

Tuổi hợp làm ăn:

Về đường tài lộc, Canh Dần và Nhâm Thìn là hai tuổi hợp với nam mạng Đinh Hợi. Hùn hạp làm ăn với hai tuổi này, bản mệnh sẽ gặp nhiều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc, thu được nhiều thành quả và lợi nhuận.

7. Tử vi trọn đời tuổi Đinh Hợi nữ mạng

Xét trong mọi lĩnh vực, nữ mạng Đinh Hợi đều rất thuận lợi. Họ ít phải trải qua khó khăn thử thách.

Bước vào trung vận và hậu vận họ được hưởng an nhàn và sung sướng trọn vẹn nhất. Tình cảm và tài vận cũng được như ý.

Họ sẽ có thể hưởng thọ từ 78 tuổi đến 89 tuổi. Tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng nếu sống hiền lương, tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc thiện.

Tình duyên:

Có thể phân ra chuyện nhân duyên của nữ mạng Đinh Hợi thành ba trường hợp sau:

Những người sinh vào tháng 4 và tháng 9 Âm lịch: có thể trải qua ba lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình.

Nữ tuổi Đinh Hợi sinh vào các tháng: 1, 2, 5, 7, 8, 10 và 12 Âm lịch: phải qua hai lần thay đổi tình duyên mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình.

Còn những nữ mạng Đinh Hợi được hạ sinh vào các tháng: 3, 6 và 11 Âm lịch: đây sẽ là những người may mắn nhất. Họ sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời cùng ý chung nhân duy nhất của mình và không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên.

Gia đạo và sự nghiệp:

Gia đạo được êm ấm, yên vui, không xảy ra xích mích, mâu thuẫn.

Ở tiền vận, sự nghiệp nhiều lần khó khăn nhưng sang đến trung vận sẽ khá hơn, được vẹn toàn vào năm 37 tuổi. Tiền bạc song hành cùng sự nghiệp. Đến hậu vận sẽ được đủ đầy.

Tuổi hợp làm ăn:

Những tuổi hợp với nữ mạng Đinh Hợi về đường tài lộc đó là Canh Dần, Nhâm Thìn và Bính Tuất là.

Mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc khi cộng tác với ba tuổi này. Có thể tránh được rủi ro, mang về nhiều lợi nhuận.

Những hướng không hợp khi xây dựng nhà hoặc nơi làm việc cho người tuổi Đinh Sửu 2007 là Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc và hướng Tây. Các hướng này rất xấu và không đem đến nhiều vận may cho bạn. Bạn dễ gặp phải những điều phiền toái cũng như những chuyện không may liên tục ập đến.

8. Tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007 hợp màu gì?

Để công việc và đời sống thuận lợi hơn, mọi người nên xem xét mình hợp với màu sắc nào?

8.1. Đối với nam mệnh sinh năm 2007

Do thuộc cung Khôn và hành Thổ nên người nam sinh năm Đinh Hợi sẽ hợp với các màu mang sắc thái tươi tắn, rực rỡ như màu đỏ, cam, hồng,... Những màu này thuộc hành hoả, vì hỏa sinh thổ tương sinh. Ngoài ra, thổ còn chế ngự được thuỷ nên người sinh năm 2007 còn hợp với các màu thuộc hành thuỷ như màu đen, màu xanh nước biển.

Do thổ tương khắc với mộc nên những người sinh năm Đinh Hợi 2007 nên tránh sử dụng các màu thuộc hành mộc như xanh lá cây, xanh lục. Mệnh thổ cũng kỵ với các màu hành kim như trắng, xám.

8.2. Đối với nữ mệnh sinh năm 2007

Khác với nam giới sinh năm 2007, người nữ sinh năm Đinh Hợi thuộc cung Tốn và hành Mộc. Vì mộc tương sinh với thuỷ nên họ sẽ phù hợp với các màu thuộc hành thuỷ như đen hay xanh nước biển. Nữ sinh năm 2007 cũng nên kết hợp với các màu xanh lá cây, màu vàng hay nâu vì chúng thuộc hành thổ, là hành mà mộc có thể chế ngự được.

Nữ tuổi Đinh Hợi 2007 cũng cần hạn chế (tốt nhất là không nên) sử dụng các gam màu như trắng, xám. Vì chúng thuộc hành kim mà kim lại khắc mộc.

Qua bài viết trên, chắc bạn cũng đã hiểu các yếu tố thuộc về tử vi, phong thủy khá cần thiết trong định hướng cuộc sống của mình đúng không? Việc biết một người sinh năm 2007 mệnh gì, hợp tuổi nào,... cũng cần thiết nhưng không quan trọng bằng việc chúng ta cố gắng nhiều hơn cho tương lai của chính mình. Vì vậy, hãy luôn tích lũy nhiều kiến thức để gầy dựng lên tương lai tốt đẹp hơn.