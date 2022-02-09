Nam nữ sinh năm 1977 tuổi gì, mệnh gì, hợp màu gì?

Sự kết hợp của 10 thiên can cùng 12 địa chi sẽ giải đáp thắc mắc về tuổi của mọi năm sinh.

Dựa vào khái niệm Can Chi, hay gọi đầy đủ là Thiên can – Địa chi, chúng ta có thể xác định được sinh năm 1977 tuổi gì.

Giải đáp cho thắc mắc sinh năm 1977 tuổi con gì đó là tuổi Đinh Tỵ (tức con Rắn). Cả can Đinh và chi Tỵ đều thuộc hành Hỏa. Cũng theo đó, năng lượng Hỏa thể hiện rõ ở cả ngoại hình và tính cách của nam nữ tuổi này. Đây là những con người sống sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết và hăng hái hơn người.

Trong đó, 10 thiên can tương ứng với Giáp, Ất, Bính, Đinh, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Còn 12 địa chi với tên thường gọi quen thuộc là 12 con giáp, lần lượt là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Mối quan hệ tương hợp của cả hai yếu tố can chi giúp người tuổi Đinh Tỵ có cuộc sống may mắn, thuận lợi nhiều mặt. Họ dễ dàng nhận được sự hậu thuẫn, giúp đỡ từ quý nhân khi gặp khó khăn nên dễ dàng vượt qua.

Sinh năm 1977 tuổi con gì đó là tuổi Đinh Tỵ (tức con Rắn), cả can Đinh và chi Tỵ đều thuộc hành Hỏa

2. Sinh năm 1977 mệnh gì?

Dựa theo lý thuyết về Ngũ hành, chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi sinh năm 1977 mệnh gì.

Ngũ hành bao gồm 5 thành tố cơ bản tạo nên vạn vật trên thế giới, đó là Kim – Thủy – Mộc – Hỏa – Thổ.

Giữa 5 hành này có mối tương quan tạo nên quy luật sinh – khắc. Đây cũng là cơ sở để lý giải cho các vấn đề tiếp theo như 1977 hợp màu gì, 1977 hợp với số nào,…

Dựa theo Ngũ hành, có thể xác định được người sinh năm 1977 thuộc mệnh Thổ, cụ thể hơn là Sa Trung Thổ (có nghĩa là đất pha cát).

Về tính cách, người mang trong mình nạp âm Sa Trung Thổ là những người sở hữu bề ngoài cứng rắn, kiên quyết. Tuy nhiên sâu trong nội tâm của họ là sự mềm mỏng, hiền lành, có phần yếu đuối.

Nếu xét về mối quan hệ sinh – khắc, mệnh Hỏa hợp với mệnh Thổ. Lửa thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi và rồi tro bụi vun đắp thành đất.

Mệnh Mộc sẽ khắc mệnh Thổ bởi cây cối hút hết chất dinh dưỡng trong đất khiến cho đất trở nên cằn cỗi.

Dựa theo Ngũ hành, có thể xác định được người sinh năm 1977 thuộc mệnh Thổ, cụ thể hơn là Sa Trung Thổ (có nghĩa là đất pha cát)

3. Tính cách Nam, Nữ Đinh Tỵ 1977

Tính cách của nữ Đinh Tỵ chịu tác động từ vận mệnh. Với nét tính cách sôi nổi, nữ Đinh Tỵ 1977 là những người dễ giao tiếp, hòa đồng. Dễ thấy ở họ đó là sự cương trực, thăng thắn, không ngần ngại thể hiện quan điểm và quyết đoán.

Tuy rằng khá cởi mở, năng động ở vẻ ngoài nhưng họ cũng có đời sống nội tâm sâu sắc, biết tính toán trong mọi chuyện. Họ cũng khá cẩn trọng và theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Do đó, xu hướng của nữ 1977 đó là hay áp đặt suy nghĩ lên người khác.

Nam Đinh Tỵ có cá tính mạnh mẽ nhưng nội tâm kín đáo. Họ dễ dàng thuyết phục người khác bởi sự kiên trì, có tài ăn nói cùng tư duy sắc bén. Họ thích tranh luận và không khoan nhượng để bảo vệ lý lẽ của mình.

4. Sinh năm 1977 cung gì?

Dựa theo quy luật bát quái chúng ta sẽ biết được nam nữ sinh năm 1977 cung gì.

Theo yếu tố giới tính, cung mệnh của tuổi Đinh Tỵ 1977 cũng có sự khác nhau.

Theo giải đáp nam sinh năm 1977 cung gì, nam 1977 có cung Khôn mệnh Thổ. Nam cung Khôn rất chăm chỉ và gặp khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ có cuộc sống khá êm đềm, mọi việc ngày qua ngày đều trôi qua êm đềm, hạnh phúc.

Nữ 1977 mang trong mình cung Khảm mệnh Thổ, là người có tính cách khá thật thà và lạc quan. Đặc biệt, nữ cung Khảm dễ đạt được thành công trong sự nghiệp.

Nam 1977 có cung Khôn mệnh Thổ

5. Đinh Tỵ 1977 hợp với tuổi nào?

Để hiểu rõ người sinh năm 1977 hợp tuổi gì và khắc tuổi gì, các mối quan hệ nhị hợp – tam hợp – tứ hành xung là những lý thuyết được sử dụng.

Có thể xác định các tuổi hợp với Đinh Tỵ 1977 bằng cách dựa vào nguyên lý tam hợp – nhị hợp, cụ thể:

Theo Nhị hợp: Tỵ và Thân là hai tuổi hợp với nhau. Khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, âm dương hòa hợp. Từ đó, mọi việc suôn sẻ, thuận lợi.

Theo Tam hợp: Kết hợp Tỵ – Dậu – Sửu sẽ là một bộ ba phúc khí tạo nên sự hỗ trợ cho nhau một cách mạnh mẽ. Từ đó, giúp làm ăn thịnh vượng, gia đình êm ấm, tài lộc dồi dào.

Với Đinh Tỵ 1977, tuổi Tỵ thuộc bộ Tứ hành xung Dần – Thân, Tỵ – Hợi, do đó không phù hợp để kết giao cùng người tuổi Hợi. Khi hợp tác làm ăn, kết bạn hay kết hôn với người có tuổi khắc thì âm dương mất cân bằng khiến mọi việc xáo trộn bất lợi, kém phát triển.

Kết hợp Tỵ – Dậu – Sửu sẽ là một bộ ba phúc khí tạo nên sự hỗ trợ cho nhau một cách mạnh mẽ. Từ đó, giúp làm ăn thịnh vượng, gia đình êm ấm, tài lộc dồi dào

6. Đinh Tỵ 1977 hợp hướng nào để xây nhà?

Theo quan niệm của người Á Đông, lựa chọn hướng nhà sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Không chỉ chọn hướng hợp mệnh để xây nhà mà còn áp dụng trong việc sắp xếp các vật dụng trong nhà như giường, bếp, bàn làm việc,…

Vậy tuổi Tỵ 1977 hợp hướng nào để mang đến phong thủy tốt nhất?

Sau đây là tổng hợp một số hướng xây nhà phù hợp dành cho nam nữ sinh năm 1977:

» Nam mạng sinh năm 1977 hợp hướng nào?

Hướng Tây – Thiên y: Theo phong thủy, thiên y là hướng chuyên về sức khỏe. Đây sẽ là hướng giúp mang lại cho gia chủ sức khỏe tốt, tăng cường sức khỏe dồi dào.

Hướng Tây Bắc – Diên niên: Đây là hướng mang lại lợi ích tốt với tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Lựa chọn xây nhà theo hướng diên niên sẽ mang lai sự thuận hòa, bình an, hạnh phúc cho gia đình.

Hướng Đông Bắc – Sinh khí: Hướng xây nhà cầu phúc lộc, an khang, thịnh vượng, tài lộc dồi dào, kinh doanh thành đạt, công việc thăng tiến trong tương lai.

Hướng Tây Nam – Phục vị: Đây là hướng cầu bình an, may mắn cho nam chủ.

» Sinh năm 1977 hợp hướng nào với nữ mạng:

Nữ sinh năm 1977 hợp với các hướng lần lượt là hướng Nam (diên niên), hướng Bắc (phục vị), hướng Đông (thiên y) và cuối cùng là hướng Đông Nam (sinh khí).

Khi xây dựng nhà cửa cho người mệnh Thổ, thêm một lưu ý nhỏ nữa đó là hạn chế các yếu tố của hành Mộc trong nhà ví dụ như cây cối, đồ gỗ,… Vì Mộc khắc Thổ, do đó, nếu chọn hướng nhà có phong thủy tốt nhưng có quá nhiều yếu tố Mộc cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến gia chủ.

7. Đinh Tỵ 1977 hợp màu gì?

Theo ngũ hành, mỗi mệnh đều có những màu sắc tương sinh, tương hợp riêng và nếu có cách sử dụng hợp lý sẽ giúp đem lại may mắn cho mệnh chủ. Trong nhiều trường hợp như chọn phụ kiện, quần áo, màu sơn cho nhà cửa, cho xe,… gia chủ cần lựa chọn màu sắc hợp mệnh.

Đối với người mệnh Thổ, họ sẽ phù hợp nhất với những màu liên quan đến màu nâu của đất hoặc màu vàng. Bởi đây là màu sắc đặc trưng cho hành Thổ nên tương hợp với người mang nạp âm Sa Trung Thổ. Theo đó, Trả lời cho câu hỏi nam nữ sinh năm 1977 hợp màu gì thì đó là màu nâu, vàng.

Đồng thời, cũng cần dành sự quan tâm cho các màu sắc đại diện cho hành Hỏa như đỏ, hồng, cam, tím,… Đây là những màu sắc cũng giúp mang đến vận may cho người tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ.

Nam nữ sinh năm 1977 hợp màu nâu, vàng

Màu kỵ của tuổi Đinh Tỵ:

Bên cạnh tuổi Tỵ 1977 hợp màu gì, cũng cần chú ý đến các màu kỵ tuổi.

Người mệnh Thổ nói chung và tuổi Đinh Tỵ 1977 nói riêng không nên sử dụng những đồ đạc, vật dụng có gam màu xanh lục (màu sắc thuộc mệnh Mộc).

Vì Mộc khắc Thổ nên khi sử dụng màu sắc đại diện cho hành Mộc sẽ khiến người mệnh Thổ gặp phải những điều không may mắn nói chung và tuổi Đinh Tỵ 1977 nói riêng.

8. Sinh năm Đinh Tỵ 1977 hợp tuổi làm ăn với tuổi nào?

Không phải tuổi nào hợp tác với nhau cũng có thể làm ăn phát đạt. Trong hợp tác kinh doanh, chọn vận mệnh có hợp nhau hay không sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của chuyện làm ăn.

Nếu chọn được đối tác hợp tuổi bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công. Còn ngược lại, kết hợp làm ăn những tuổi không hợp sẽ dễ dẫn đến thất bại hoặc không mấy suôn sẻ.

Dựa trên nhiều phương diện phong thủy như thiên can – địa chi, cung mệnh,… chúng ta có thể xác định sinh năm 1977 hợp tuổi gì.

Dưới đây là một số tuổi hợp với người sinh năm 1977 để chuyện làm ăn trở nên thuận lợi:

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1948: đánh giá 7 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1954: đánh giá 7 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1957: đánh giá 7 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1969: đánh giá 7 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1985: đánh giá 7 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1992: đánh giá 7 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1991: đánh giá 7.5 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1956: đánh giá 7.5 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 2001: đánh giá 7.5 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1949: đánh giá 8 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1978: đánh giá 8 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 2000: đánh giá 8 điểm

► Đinh Tỵ 1977 hợp với người sinh năm 1955: đánh giá 9 điểm

9. Lựa chọn tuổi kết hôn cho người sinh năm 1977

Từ bao đời nay, vấn đề hợp – khắc tuổi trong hôn nhân luôn là mối quan tâm của nhiều người. Theo quan niệm của người xưa, vợ chồng hợp tuổi thì sẽ gặp nhiều cát lợi về tài lộc, sức khỏe, công danh cho cuộc sống sau này. Cùng đó là tránh được tai ương, xui rủi.

Với nét tính cách sôi nổi, nữ Đinh Tỵ 1977 là những người dễ giao tiếp, hòa đồng

Do đó, cần phải xem tuổi của các cặp đôi trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Vậy nữ và nam 1977 hợp tuổi nào để kết hôn. Giải đáp cụ thể như sau:

Tuổi hợp kết hôn với nam Đinh Tỵ 1977:

► Nữ 1961 hợp nam Đinh Tỵ 1977: đánh giá 8 điểm

► Nữ 1964 hợp nam Đinh Tỵ 1977: đánh giá 7 điểm

► Nữ 1969 hợp nam Đinh Tỵ 1977: đánh giá 9 điểm

► Nữ 1970 hợp nam Đinh Tỵ 1977: đánh giá 8 điểm

► Nữ 1978 hợp nam Đinh Tỵ 1977: đánh giá 9 điểm

► Nữ 1979 hợp nam Đinh Tỵ 1977: đánh giá 10 điểm

► Nữ 1985 hợp nam Đinh Tỵ 1977: đánh giá 8 điểm

► Nữ 1987 hợp nam Đinh Tỵ 1977: đánh giá 8 điểm

► Nữ 1988 hợp nam Đinh Tỵ 1977: đánh giá 7 điểm

► Nữ 1994 hợp nam Đinh Tỵ 1977: đánh giá 7 điểm

Tuổi hợp kết hôn với nữ Đinh Tỵ 1977:

► Nam 1964 hợp nữ Đinh Tỵ 1977: đánh giá 9 điểm

► Nam 1965 hợp nữ Đinh Tỵ 1977: đánh giá 9 điểm

► Nam 1969 hợp nữ Đinh Tỵ 1977: đánh giá 8 điểm

► Nam 1978 hợp nữ Đinh Tỵ 1977: đánh giá 8 điểm

► Nam 1984 hợp nữ Đinh Tỵ 1977: đánh giá 7 điểm

► Nam 1985 hợp nữ Đinh Tỵ 1977: đánh giá 8 điểm

► Nam 1987 hợp nữ Đinh Tỵ 1977: đánh giá 7 điểm

► Nam 1991 hợp nữ Đinh Tỵ 1977: đánh giá 8 điểm

► Nam 1992 hợp nữ Đinh Tỵ 1977: đánh giá 8 điểm

► Nam 1993 hợp nữ Đinh Tỵ 1977: đánh giá 7 điểm

10. Tuổi Đinh Tỵ 1977 hợp với số nào?

Nếu không chọn con số may mắn đúng với bản mệnh sẽ khiến mệnh chủ dễ mất hết vượng khí, gặp nhiều trắc trở, khó khăn trong mọi chuyện.

Những số thuộc hành Hỏa cũng giúp thu hút vận may cho người mang nạp âm Sa Trung Thổ bởi mối quan hệ tương sinh Hỏa sinh Thổ. Theo đó, những con số mang đến may mắn cho người mệnh Thổ chắc chắn phải nhắc đến những số đại diện cho chính hành này.

» Số chủ đạo của hành Thổ: các số 0, 2, 5, 8.

» Số chủ đạo của hành Hỏa: số 9

11. Vật phẩm hộ mệnh của tuổi Đinh Tỵ 1977

» Đá thạch anh Tím: Loại đá có những tác động tích cực đến sức khỏe. Thường sử dụng để xua đuổi nguồn năng lượng xấu, giúp cải thiện trực giác và ý thức.

» Đá Mã Não Đỏ: Mang lại ý nghĩa nghiêng về sức khỏe, mang đá mã não đỏ bên người nhằm cầu mong bình an, khỏe mạnh cho những ai thuộc mệnh Thổ.

» Đá Mắt Hổ Nâu Đỏ: Sử dụng loại đá này sẽ thu hút tài lộc, giúp gia tăng tinh thần cầu tiến của người đeo.

Trên đây là tổng hợp những thông tin liên quan về các thắc mắc thường gặp của nam nữ tuổi Đinh Tỵ về sinh năm 1977 mệnh gì, 1977 tuổi gì, hợp tuổi nào, hợp màu gì,…

Dù chỉ mang tính chất tham khảo nhưng vẫn mong những thông tin trên hữu ích đối với bạn.