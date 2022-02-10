Người sinh năm 1967 mệnh gì, tuổi gì, hợp màu nào?

Dựa theo tử vi thì người sinh năm 1967 thuộc tuổi Mùi, tức tuổi con dê. Trong thiên can tuổi 1967 thuộc Đinh nên người sinh năm 1967 là tuổi Đinh Mùi.

Nghiên cứu về tử vi , phong thủy cho người sinh năm 1967 giúp mang lại nhiều ích lợi như tính chuyện cưới xin, ngày giờ hướng hợp để xây nhà, chọn người làm ăn cùng. Đồng thời, sẽ giúp bản mệnh tránh những điều xui xẻo xảy đến khi gặp hạn hay xung khắc tuổi.

Tương hợp có nghĩa là hợp tuổi với con giáp này còn tượng hình nghĩa là khắc, xấu dễ sinh bệnh,… Theo đó, tuổi Đinh Mùi tương hợp với những người thuộc Nhâm (Nhâm Thân, Nhâm Ngọ,…) và tương hình với Tân và Quý.

Trong địa chi, người sinh năm 1967 là Mùi, tam hợp với các con giáp: Mão – Mùi – Hợi. Tứ hành xung với các tuổi: Sửu – Thìn – Mùi – Tuất

Do đó, người sinh năm 1967 nên lưu ý về những người có tuổi tương hình với mình để từ đó có thể phòng tránh vận xui nếu có làm ăn chung hoặc cưới xin.

Trong địa chi, người sinh năm 1967 là Mùi. Tam hợp với các con giáp: Mão – Mùi – Hợi. Tứ hành xung với các tuổi: Sửu – Thìn – Mùi – Tuất.

Những người tuổi Mùi có tính cách khá hiền lành và nhạy cảm. Mặc dù vậy, họ khá tinh tế và biết cách chăm sóc mọi người. Vẻ ngoài ôn hòa và hay giấu tâm sự trong lòng. Chỉ khi thật sự tìm hiểu về họ thì bạn sẽ nhận ra những tính cách tốt đẹp nhất của họ.

Những người tuổi Mùi có tính cách khá hiền lành và nhạy cảm, mặc dù vậy, họ khá tinh tế và biết cách chăm sóc mọi người

2. Người sinh năm 1967 thuộc mệnh nào?

Tìm hiểu cung mệnh sẽ giúp hiểu được phần nào tính cách, các yếu tố ảnh hưởng đến người đó. Xác định cung mệnh sẽ giúp người sinh năm Đinh Mùi 1967 chủ động trong việc tìm cách phù trợ bản thân tốt nhất. Vậy sinh năm 1967 mệnh gì, cung gì, tuổi Đinh Mùi hợp màu gì và hợp hướng nào?

Theo ngũ hành thì người tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy. Có thể hiểu là nước mưa từ trên trời xuống khiến vạn vật sinh sôi, cây cối đất đai, màu mỡ.

Mặc dù vậy, nếu mưa quá nhiều, quá to sẽ gây ra thiên tai, ngập úng hay xói mòn, ảnh hưởng đến vạn vật. Nắm được mệnh tương sinh và tương khắc với Thiên Hà Thủy sẽ mang lại nhiều vận khí tốt và may mắn cho người tuổi Đinh Mùi.

Theo ngũ hành thì người tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy

- Mệnh tương sinh: mệnh Thiên Hà Thủy tương sinh với mệnh Kim và mệnh Mộc. Hai mệnh này khi kết hợp với nhau sẽ tạo được vận số tương thông, tốt đẹp.

- Mệnh tương khắc: Nên tránh mệnh Hỏa và mệnh Thổ. Đây là 2 mệnh xung khắc với người mệnh Thiên Hà Thủy và dễ làm cho người mệnh Thủy gặp hoạn nạn, gian nan.

3. Tổng quan vận mệnh sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi

Đường tình duyên của tuổi Đinh Mùi không mấy suôn sẻ, thuận lợi ngay từ đầu, có thể phải qua vài ba lần mới ổn. Nếu không thì vợ chồng tình duyên nhạt nhẽo, không hạnh phúc lắm.

Để được hạnh phúc lâu bền, người này vợ chồng nên sống xa nhau. Tuổi Đinh Mùi đối nhân xử thế khôn ngoan lại thảo tâm, nên họ thu phục được lòng người. Con đường thăng quan tiến chức nhẹ nhàng. Cuộc đời được no ấm sung túc suốt đời, thảnh thơi thoải mái.

Đối với những người phụ nữ tuổi Đinh Mùi, cuộc đời lận đận, vất vả hơn những người đàn ông tuổi Đinh Mùi. Trải qua nhiều khó khăn thuở tiền vận. Tuy nhiên, từ thời trung vận trở đi cuộc sống của họ mới được tốt đẹp và yên ổn hơn.

Nam mạng Đinh Mùi có đường công danh và sự nghiệp khá nhiều may mắn. Nhờ đó, họ sớm có sự nghiệp vững vàng

Nam mạng Đinh Mùi có đường công danh và sự nghiệp khá nhiều may mắn. Nhờ đó, họ sớm có sự nghiệp vững vàng. Cuộc đời ít khi gặp cảnh trái ngang hay vướng chuyện buồn khổ. Từ khi sinh ra đã có số được hưởng giàu sang, sung sướng.

Nữ mạng gia đạo tốt, không có khó khăn hay sóng gió, cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Xét về đường công danh, họ không được gặp nhiều điều tốt, nếu có cũng chỉ đạt được mức trung bình mà thôi. Sự nghiệp chỉ phát triển vững mạnh, vận tiền tài khá tốt, không lo túng thiếu khi bước vào tuổi 40 trở đi.

4. Người sinh năm 1967 hợp hướng nào để xây nhà?

Nam mạng:

Hướng hợp gồm: hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc

Hướng xấu gồm: hướng Nam, Đông Nam, Đông và Bắc

Nữ mạng:

Hướng hợp gồm: hướng Đông, Đông Nam, Bắc và Nam

Hướng xấu gồm: hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc

Lựa chọn các hướng tốt sẽ giúp người sinh năm 1967 nên đón lành tránh dữ. Gặp thịnh vượng, sung túc trong cuộc sống hôn nhân hay làm ăn. Đặc biệt, khi lựa chọn các hướng tốt, người tuổi Đinh Mùi sẽ gặp thuận lợi trong việc thi công xây dựng nhà ở.

Để tránh rước phải họa vào thân, bản mệnh cũng cần tránh các hướng xung khắc, hướng xấu. Nên bố trí các phòng và nhà hợp với hướng tốt, tránh hướng xấu. Tìm hiểu về phong thủy để giải hạn khi nhà bạn chẳng may bài trí theo hướng xấu.

Theo quy luật tương sinh - tương khắc, lựa chọn với những gam màu thuộc hành Thổ sẽ có thể dẫn đến nhiều bất lợi cho người mệnh Thủy bởi vì Thổ khắc Thủy

5. Năm làm nhà phù hợp với tuổi Đinh Mùi 1967

Đối với mỗi người, xây nhà được coi là chuyện vô cùng quan trọng bởi có nhiều người cả đời chỉ xây nhà một lần. Bởi vậy cần xem xét kỹ lưỡng hướng nhà, phong thủy phù hợp cũng như năm làm nhà tốt nhất trước khi xây nhà.

Mỗi tuổi sẽ có cách tính vận niên khác nhau. Có người hợp làm nhà năm này nhưng người khác lại không. Cần thống kê tính toán có căn cứ về những năm được tuổi động thổ sắp tới để tránh gặp các hạn thường thấy như hạn Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu.

Có thể kể đến những năm thuận tốt đối với tuổi Đinh Mùi trong việc xây cất nhà, trùng tu công trình,… và không mắc phải các hạn kể trên.

2024 (Giáp Thìn)

2033 (Quý Sửu)

2034 (Giáp Dần)

2036 (Bính Thìn)

2042 (Nhâm Tuất)

2043 (Quý Hợi)

2045 (Ất Sửu)

2052 (Nhâm Thân)

2054 (Giáp Tuất)

2060 (Canh Thìn)

Tuổi Đinh Mùi 1967 cần kiêng tránh những năm không được thuận tốt do mắc phải một hạn nào đó bất kỳ trong Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu.

Những năm hạn Tam Tai đối với gia chủ: năm Tỵ, năm Ngọ, năm Mùi.

Những năm hạn Kim lâu đối với gia chủ: 2021, 2023, 2026, 2028, 2030, 2032, 2035, 2037, 2039, 2041, 2044, 2046, 2048, 2050, 2053, 2055, 2057, 2059.

Những năm hạn Hoang ốc đối với gia chủ: 2020, 2022, 2023, 2026, 2029, 2031, 2032, 2035, 2038, 2040, 2041, 2044, 2047, 2049, 2050, 2053, 2055, 2056, 2058, 2059.

Những năm hạn Kim lâu đối với gia chủ: 2021, 2023, 2026, 2028, 2030, 2032, 2035, 2037, 2039, 2041, 2044, 2046, 2048, 2050, 2053, 2055, 2057, 2059

6. Các tuổi hợp với năm 1967

Đối với nam:

Tuổi dựng vợ gả chồng hợp: Giáp Tý, Canh Thân, Quý Hợi, Bính Dần, Mậu Ngọ và Đinh Tỵ

Tuổi hợp làm ăn với Giáp Tý, Canh Thân và Quý Hợi

Tuổi xung khắc: Đinh Mão, Ất Mão Quý Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu và Bính Thìn

Đối với nữ:

Tuổi dựng vợ gả chồng hợp: Giáp Dần, Mậu Thân và Canh Tuất

Tuổi hợp làm ăn với Giáp Dần, Mậu Thân và Canh Tuất

Tuổi xung khắc: Nhâm Tý, Canh Tý, Giáp Tý, Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Ngọ và Mậu Ngọ

Để giúp mọi sự viên mãn, cần chú ý kỹ khi lựa chọn những tuổi hợp để làm ăn, kết hôn. Điều này sẽ mang lại cuộc sống sau này khấm khá, có của ăn của để. Không những vậy, về phần con cái cũng được học hành đủ đầy, công danh thành toại. Vợ chồng ít cãi nhau, hạnh phúc đến già.

Nếu chọn phải tuổi kỵ, bản mệnh dễ gặp phải vận xui, rủi ro. Hôn nhân và cả chuyện làm ăn gặp trục trặc. Hạnh phúc dễ đứt gánh giữa đường. Đôi khi con cái phải chịu cảnh ly biệt của cha mẹ.

Nam mạng Đinh Mùi hợp với các tuổi 1969, 1970, 1971, 1978 và 1979

7. Sinh năm 1967 hợp và kỵ với những màu gì?

Màu tương hợp với người tuổi Đinh Mùi

Tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Do đó, tốt nhất là nên chọn màu đen hay xanh nước biển, đây là các gam màu bản mệnh của người tuổi này. Lựa chọn với những màu sắc hợp phong thủy sẽ mang lại cho gia chủ cát khí, tài lộc. Đồng thời cũng mang đến nhiều suôn sẻ, giúp cuộc sống, gia đình và công việc gặp nhiều may mắn hơn.

Màu tương sinh với người tuổi Đinh Mùi

Kim đại diện cho kim loại nên màu bản mệnh của hành này là màu trắng, xám, ghi, bạc. Kim sinh Thủy nên mệnh Kim là mệnh tương sinh của mệnh Thiên Hà Thủy.

Kết hợp những gam màu này sẽ mang lại cho bản mệnh được nhiều lợi ích, tích cực và thuận lợi.

Màu chế khắc với người tuổi Đinh Mùi

Để tránh gặp những xui xẻo trong công việc cũng như trong cuộc sống, người mệnh Thủy nên tránh các màu đỏ, hồng, tím thuộc hành Hỏa.

Màu tương khắc với tuổi Đinh Mùi

Theo quy luật tương sinh - tương khắc, lựa chọn với những gam màu thuộc hành Thổ sẽ có thể dẫn đến nhiều bất lợi cho người mệnh Thủy bởi vì Thổ khắc Thủy.

Theo đó, để tránh những rủi ro không may xảy đến, những người mệnh Thiên Hà Thủy nên tránh sử dụng những gam màu đại diện cho mệnh Thổ như màu vàng và nâu đất.

Ngoài ra, những người sinh năm 1967 cũng không nên sử dụng màu xanh lá thuộc hành Mộc. Vì Thủy sinh Mộc nên rất dễ mất đi năng lượng, sinh khí.

Để tránh những rủi ro không may xảy đến, những người mệnh Thiên Hà Thủy nên tránh sử dụng những gam màu đại diện cho mệnh Thổ như màu vàng và nâu đất

Ý nghĩa của các gam màu hợp với người tuổi Đinh Mùi:

- Màu đen: là màu sắc gợi nhắc đến quyền lực, nghiêm minh. Là màu sắc tượng trưng cho sức mạnh, uy quyền, toát lên vẻ bí ẩn, sự sang trọng, thanh lịch… Tuy nhiên, đôi khi cũng mang ý nghĩa tiêu cực, sự sợ hãi, tối tăm và thất bại.

- Màu trắng: toát lên vẻ nhã nhặn, đơn giản, trong sáng và dịu dàng, là biểu tượng của sự hoàn mỹ. Tuy nhiên, đối với một số nền văn hóa thì màu trắng còn tượng trưng cho sự ly biệt, tang thương.

- Màu xanh dương: màu sắc biển trời, mang cảm giác sâu thẳm, bao la mà bình yên, vững vàng của biển cả, đất trời. Là màu tượng trưng cho sự tự tin và trí tuệ, cho vẻ đẹp quý tộc.

8. Sinh năm 1967 hợp tuổi nào?

Đối với nam mạng hợp với các tuổi 1969, 1970, 1971, 1978 và 1979. Nữ mạng chọn các tuổi 1959, 1963, 1965, 1966 và 1969. Người sinh năm 1967 nên chọn những người hợp tuổi để làm ăn, kết hôn, chung tiền góp của phát triển sự nghiệp... Chọn tuổi hợp sẽ giúp mọi việc đều phát triển thuận lợi, đôi bên vui vẻ, hợp tác suôn sẻ, chung sống hạnh phúc.

Đối với nam mạng hợp với các tuổi 1969, 1970, 1971, 1978 và 1979, còn nữ mạng chọn các tuổi 1959, 1963, 1965, 1966 và 1969

9. Vật phẩm phong thủy hợp tuổi Đinh Mùi 1967

Vật phẩm phong thuỷ thường được dùng để trưng bày và còn ẩn phía sau đó là khả năng phù trợ người dùng. Vật phẩm phong thủy sẽ mang lại cho con người những sự may mắn, tài lộc.

Sau đây là những vật phẩm phong thủy mà người tuổi Đinh Mùi nên chọn:

- Sim phong thuỷ hợp tuổi 1967:

Chiếc sim phong thuỷ này hội tụ các yếu tố như ngũ hành, hành quẻ bát quái, cân bằng âm dương... Được ví như “tấm bùa hộ mệnh” luôn gắn với người sinh năm Đinh Mùi, nó có khả năng giúp người dùng nhận được những năng lượng tốt đẹp.

Theo quan niệm của người xưa về ý nghĩa của tháp văn xương là khả năng đem đến trí tuệ nhà Phật với pháp lực vô biên

- Tháp văn xương: biểu tượng cho sự thuận lợi, suôn sẻ trong thi cử, học hành. Có đa dạng loại và kích cỡ tháp văn xương, có loại 7 tầng, loại 9 tầng được làm từ nhiều chất liệu như thuỷ tinh, đá quý, đồng, thạch anh...

Theo quan niệm của người xưa về ý nghĩa của tháp văn xương là khả năng đem đến trí tuệ nhà Phật với pháp lực vô biên. Món đồ phong thuỷ này thường đặt trong nhà nhằm ngăn ngừa hung khí bảo vệ ngôi nhà vừa đem đến sự thông tuệ cho con người.

- Gậy Như Ý: vật phẩm phong thuỷ thể hiện quyền năng, sức mạnh, địa vị. Đây được xem như pháp khí giúp tăng cường củng cố vai trò khả năng lãnh đạo của con người trong tổ chức. Có ý nghĩa bồi dưỡng lòng dũng cảm, nhân cách lớn lao, ý chí phấn đấu không ngừng.

- Bắp cải phong thuỷ: Theo quan niệm dân gian, bắp cải cũng tương tự như chiếc túi chứa đựng tiền tài.

Đặt vật phẩm phong thuỷ này sẽ giúp người sinh năm 1967 góp phần chiêu tài vận, giúp con đường phát triển, làm giàu được bền vững.

Trên đây là chia sẻ sinh năm 1967 mệnh gì cung gì, 1967 hợp màu nào, hướng nào.... Hy vọng sẽ giúp bạn có cách thay đổi vận mệnh bản thân, giúp nhận được nhiều vượng khí, may mắn cho mọi việc đều hanh thông.

Nếu quá tin vào vận mệnh, số kiếp sẽ dễ không có chí tiến thủ và cũng không gặp may mắn. Do đó, để mọi chuyện được diễn ra theo đúng ý muốn, tất cả còn tùy vào bản thân của người sinh năm 1967.