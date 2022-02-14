Tuổi Kỷ Mão 1999 làm nghề gì, nên kinh doanh gì là phù hợp?

Nam và nữ mạng sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Sơn Lâm Chi Mão, tức mèo ở rừng. Mệnh Thổ – Thành Đầu Thổ – nghĩa là đất trên thành.

Để nắm được tuổi Kỷ Mão nên kinh doanh nghề gì, bạn cần hiểu rõ tính cách bản mệnh. Đồng thời, phải hiểu biết những công việc theo ngũ hành phù hợp để đạt được thành công.

Theo tử vi ngày nay, người sinh năm 1999 cầm tinh con Mèo.

Xương con mèo, tướng tinh con rồng

Con nhà Huỳnh đế – Phú quý

Mệnh người sinh năm 1999: Thành Đầu Thổ

Cung mệnh nam: Khảm thuộc Đông tứ trạch

Cung mệnh nữ: Cấn thuộc Tây tứ trạch

Tương sinh với mệnh: Hỏa, Kim

Tương khắc với mệnh: Mộc, Thủy

Nam và nữ mạng sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão, tức tuổi con mèo, mệnh Thổ – Thành Đầu Thổ – nghĩa là đất trên thành

II. Tính cách tuổi Kỷ Mão mệnh Thành Đầu Thổ

Đặc trưng tính cách của người tuổi Kỷ Mão là tính nguyên tắc, sống kiên định. Họ sống có chính kiến, lập trường, khó bị lung lay về quan điểm.

Vừa là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của người tuổi Kỷ Mão. Lý do vì khi tính cách đó phát triển đến cao độ sẽ biến thành bảo thủ, cố chấp, cực đoan và duy ý chí.

Với bản tính trung thực, thành thật, họ có độ tín nhiệm khá cao. Họ có thể xây dựng nền tảng tính cách dựa trên sự mực thước, khuôn phép. Trong cuộc sống, họ sống thành thật, trung thực và đặt uy tín làm đầu.

Thêm một đặc điểm dễ nhận thấy của người tuổi Kỷ Mão mệnh Thành Đầu Thổ đó là tâm lý thích bảo vệ, che chở cho người xung quanh. Họ luôn muốn bản thân làm việc che chở hay trở thành điểm tựa cho người khác.

Đa số những người tuổi Kỷ Mão mệnh Thành Đầu Thổ đều mong muốn một cuộc sống ổn định, ít biến động, ít sóng gió. Chính vì vậy, họ mong muốn duy trì trật tự cũ vốn có hơn là xáo trộn và đổi mới.

Trong cuộc sống, người tuổi Kỷ Mão mệnh Thành Đầu Thổ khá cứng nhắc, thiếu linh hoạt, khó thích nghi với những thay đổi của xã hội xung quanh.

Tuy nhiên, bù lại, ở họ toát lên được khí chất cứng cỏi, nhận thức tư duy rất nề nếp. Họ coi trọng đạo đức, khuôn vàng thước ngọc rất giống với những người quân tử trong xã hội cũ.

Đặc trưng tính cách của người tuổi Kỷ Mão là tính nguyên tắc, sống kiên định. Họ sống có chính kiến, lập trường, khó bị lung lay về quan điểm

III. Vì sao cần biết tuổi Kỷ Mão hợp với nghề gì?

Đối với sự thành công trong sự nghiệp của mỗi chúng ta, ngày sinh và tuổi có mối liên hệ không hề nhỏ. Theo đó, với từng tuổi sẽ có một lựa chọn nghề nghiệp phù hợp hay không phù hợp khác biệt. Do đó, cần chú trọng yếu tố ngày sinh hay năm sinh bởi đó là là một trong những nguyên tố rất quan trọng để mỗi chúng ta nghiên cứu kỹ khi tìm nghề nghiệp.

Theo tử vi phương Đông, nắm được tuổi Kỷ Mão hợp với nghề nào và chọn lựa công việc phù hợp với ngũ hành sẽ mang lại những thành công trong nghề nghiệp nói riêng và cuộc sống nói chung.

Theo tử vi phương Tây, cá tính có ảnh hưởng rất lớn đến việc tuổi Kỷ Mão nên làm nghề gì. Theo đó, với mỗi cung riêng biệt sẽ có những việc làm phù hợp riêng. Theo đó, bạn có thể thể hiện hết sở trường của mình để có được thành công rực rỡ.

Với lựa chọn nghề hợp tuổi, việc làm ăn, kinh doanh hay bất kỳ công việc nào khác cũng sẽ được hanh thông, thuận lợi và có thành tựu nhất định.

Nắm được tuổi Kỷ Mão hợp với nghề nào và chọn lựa công việc phù hợp với ngũ hành sẽ mang lại những thành công trong nghề nghiệp nói riêng và cuộc sống nói chung

IV. Tại sao phải chọn nghề hợp mệnh Thổ?

Mỗi người lại có một tham vọng và tính cách khác nhau. Và nếu muốn phát huy được hết ưu điểm, thế mạnh sẵn có của bản thân thì họ cần phải lựa chọn công việc sao cho phù hợp với năng lực, với sở thích và đặc biệt với nhu cầu xã hội. Từ đó công việc được phát triển nhanh chóng mà ít gặp trở ngại, khó khăn.

Mặc dù vậy, thực tế thường sẽ không được dễ dàng như chúng ta kỳ vọng. Không phải ai cũng may mắn tìm chính xác công việc mình thích và phù hợp để có thể dành trọn thời gian cũng như tâm trí vào làm việc.

Để được nhiều may mắn, tài lộc trong công việc, chủ mệnh nên lựa chọn nghề nghiệp hợp bản mệnh Thổ. Đây sẽ là cách để mang đến nhiều cơ hội phát triển tài năng của bản thân, nâng cao địa vị, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

V. Tuổi Kỷ Mão hợp nghề gì?

Tuổi Kỷ Mão 1999 thường không phù hợp với các công việc mang tính chất cần đầu tư về thời gian, công sức nhiều. Nhưng lại rất hợp với các ngành liên quan đến nghiệp vụ hay khối văn phòng.

Tuổi Kỷ Mão hợp với nghề gì, chọn công việc đem lại thành công, sự nghiệp phát đạt

5.1. Nam tuổi Kỷ Mão nên làm nghề gì?

Để xem nam tuổi Kỷ Mão hợp với nghề gì thì dựa vào tính cách đặc trưng và ngũ hành mệnh chúng tôi đưa ra một số gợi ý dưới đây:

Nam tuổi Kỷ Mão nên chọn nghề nào để hợp bản mệnh giúp họ luôn thành công?

Nam tuổi Kỷ Mão nên chọn nghề nào để hợp bản mệnh giúp họ luôn thành công. Có thể kể đến một số nghề hợp với nam Kỷ Mão như: y tá nam, bác sĩ, dược sỹ, quản lý nhân sự (nếu họ là sếp thì đó là một người sếp tuyệt vời, luôn là chỗ dựa cho nhân viên), họa sỹ, nhạc sỹ sáng tác, giáo viên thanh nhạc.

Một số nghề hợp với nam Kỷ Mão như: y tá nam, bác sĩ, dược sỹ, quản lý nhân sự, họa sỹ, nhạc sỹ sáng tác, giáo viên thanh nhạc

5.2. Nữ Kỷ Mão làm nghề gì?

- Nữ Kỷ Mão rất nhạy bén với nghệ thuật nên họ rất hợp các nghề trong lĩnh vực này. Nữ tuổi Kỷ Mão hợp với nghề trong các lĩnh vực: nghệ sỹ, văn học, mỹ thuật, âm nhạc, kiến trúc, giảng viên thanh nhạc, cô giáo dạy văn, kinh doanh về lĩnh vực buôn bán các dụng cụ nghệ thuật.

Cũng đừng bỏ qua nghề đang rất thịnh hành hợp với các bạn nữ tuổi Kỷ Mão đó là Trang Điểm, Thợ Cắt Tóc.

Nữ Kỷ Mão rất nhạy bén với nghệ thuật nên họ rất hợp các nghề trong lĩnh vực này

VI. Tuổi Kỷ Mão hợp với tuổi nào?

Theo tử vi ngày nay, tuổi Kỷ Mão hợp tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân. Họ có cuộc sống tốt đẹp và không mấy khi vướng phải những trở ngại trong cuộc đời.

Việc làm ăn cũng gặp nhiều may mắn, phát đạt và có nhiều tiền bạc.

Để việc làm ăn suôn sẻ, tốt hơn hết, tuổi Kỷ Mão nên tránh hợp tác làm ăn với các tuổi Kỷ Mão, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Đinh Dậu, Bính Tý và Quý Dậu.

Bản mệnh sẽ dễ vướng phải tai ương, thất bại nếu kết hợp làm ăn với các tuổi này.

VII. Tuổi Kỷ Mão hợp với màu gì?

Chính vì tuổi Kỷ Mão 1999 là mệnh Thổ (tức là đất). Do đó, màu bản mệnh sẽ hợp với các gam màu vàng và nâu. Có thể kể đến là Vàng sẫm, vàng chanh, vàng tươi hay các màu nâu đất, nâu trầm, nâu đồng…

Các màu tương sinh với Kỷ Mão đó là gam màu đỏ và tím. Có rất nhiều màu sắc có thể kể đến như đỏ rượu, đỏ hồng, đỏ mận, hồng cam, tím hồng…

Bên cạnh những màu sắc tương hợp. Tuổi cầm tinh con mèo cũng kỵ với một số màu cũng cần phải tránh. Đó là các gam màu xanh thuộc hành Mộc như xanh nõn chuối, xanh lá, xanh lục.

Màu bản mệnh sẽ hợp với các gam màu vàng và nâu

VIII. Tuổi Kỷ Mão hợp với tuổi nào?

Lựa chọn người phù hợp về tuổi cũng như tính cách sẽ giúp chúng ta có được mối quan hệ lâu bền đồng thời làm ăn, kinh doanh trở nên may mắn, thuận lợi hơn.

Theo đó, về nam mạng, trong làm ăn nên kết hợp với các tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân.

Đối với tuổi kết hôn, bản mệnh nên chọn các tuổi sau sẽ hợp: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi, Mậu Dần. Lựa chọn được những tuổi hợp như vậy sẽ giúp nam mạng 1999 tốt đẹp trong sự nghiệp cũng như hôn nhân viên mãn.

Đồng thời, tuổi Kỷ Mão cũng cần tránh các tuổi kỵ như Kỷ Mão, Tân Mão, Ất Dậu, Mậu Tý hay tuổi Đinh Dậu, Quý Dậu, Bính Tý.

Về nữ mạng, đối với tuổi kết hôn, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi, Mậu Dần là các tuổi rất hợp với nữ mạng 1999. Trong làm ăn cũng sẽ rất hợp với một trong các tuổi như Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân.

Còn về tuổi kỵ, Kỷ Mão 1999 sẽ không hợp nếu làm ăn hay kết hôn với các tuổi Kỷ Mão, Tân mão, Mậu Tý, Quý Dậu.

Đối với tuổi kết hôn, bản mệnh nên chọn các tuổi sau sẽ hợp: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi, Mậu Dần

IX. Tính cách tuổi Kỷ Mão

Kỷ Mão cầm tinh con mèo. Nam mạng tuổi này có tính cách hiền lành nổi trội cũng như giàu lòng nhân ái.

Kiếm ra tiền ngay từ nhỏ nhưng lại không biết cách giữ tiền. Nam mạng Kỷ Mão là những người ân cần, lịch sự và rất hòa nhã.

Họ được ngưỡng mộ và đề cao bởi sự nhanh trí, thông minh và luôn muốn được nhận lời khuyên từ Kỷ Mão.

Nam mạng 1999 cần phát huy được những tính cách nổi bật này thì sự nghiệp sẽ rất hạnh thông.

Đối với nữ mạng, họ có tính cách hòa nhã, mưu trí và khôn ngoan. Họ luôn được bạn bè khen ngợi về phẩm chất hơn người. Mặc dù vậy, điểm trừ của tuổi này đó là sự nóng vội và chưa có định hướng rõ ràng. Nữ mạng sẽ có sự nghiệp vững chắc nếu biết cách khắc phục điểm yếu này.

X. Tuổi Kỷ Mão nên kinh doanh gì để phát đạt theo ngũ hành

Mỗi người có một vận mệnh đã quy định sẵn ngay từ khi sinh ra. Am hiểu được tuổi Kỷ Mão 1999 hợp với nghề nào và chọn được công việc, công việc thích hợp với mệnh sẽ làm cho người tuổi Kỷ Mão thành công và may mắn.

Tuổi Kỷ Mão để kinh doanh thành công cần dựa nhiều vào khả năng giao tiếp và những mối quan hệ xung quanh. Bởi đó chính là ưu thế vốn sẵn của họ. Theo đó, kinh doanh đồ dụng cụ y tế hay nghệ thuật, tiếp thị sẽ mang lại cho họ sự thành công nhất định.

Cần lưu ý, tuổi Kỷ Mão khi chọn nghề nên tránh các công việc mang tính chất cạnh tranh chốn thương trường. Đây không phải là những ngành phù hợp với tính cách của họ. Những mối quan hệ lợi và hại, chốn chính trị hay thương trường sẽ mang lại nhiều khó khăn nếu đi theo.

Mỗi người sinh ra sẽ có một vận mệnh đã quy định sẵn. Theo ông cha ta, am hiểu được tuổi Kỷ Mão 1999 hợp với nghề nào và chọn được công việc, công việc thích hợp với mệnh sẽ làm cho người tuổi Kỷ Mão thành công và may mắn.

XI. Tuổi Mão hợp với số nào?

Do tuổi Mão thuộc hành Hỏa và Mộc sinh Hỏa. Người tuổi Mão thích hợp với các số 0, 3, 4, 9 thuộc hành Mộc và Hỏa. Nên dùng đuôi số điện thoại là 0 hoặc 3 sẽ giúp chủ nhân vượng khí, trợ lực quan vận hanh thông, đạt được nhiều thành công lớn.

XII. Sinh năm 1999 hợp hướng nào?

Lựa chọn hướng hợp tuổi sinh năm 1999 sẽ giúp quý bạn chọn được hướng nhà, hướng bếp, hướng bàn làm việc,.. Từ đó, có thể dễ dàng đón nhận luồng sinh khí, mang tới tài lộc, tốt cho sức khỏe, tinh thần của gia chủ và các thành viên.

- Nam mạng

+ Hướng hợp: Đông Nam (Sinh Khí) - Nam (Phúc Đức) - Đông (Thiên Y) - Bắc (Phục Vị)

+ Hướng không hợp: Tây Nam (Tuyệt Mệnh) - Đông Bắc (Ngũ Quỷ) - Tây (Họa Hại) - Tây Bắc (Lục Sát)

- Nữ mạng

+ Hướng hợp: Tây Nam (Sinh Khí) - Tây (Phúc Đức) - Tây Bắc (Thiên Y) - Đông Bắc (Phục Vị)

+ Hướng không hợp: Đông Nam (Tuyệt Mệnh) - Bắc (Ngũ Quỷ) - Nam (Họa Hại) - Đông (Lục Sát)

XIII. Vật phẩm hộ mệnh tuổi Kỷ Mão 1999

Tuổi Kỷ Mão 1999 đang trong giai đoạn xây dựng nền móng cho sự nghiệp và cuộc sống. Đây là giai đoạn mà bản mệnh sẽ khó tránh gặp phải thử thách, gian nan. Mặc dù vậy, chỉ cần có niềm tin vững chắc vào bản thân, hướng tới những điều tốt đẹp thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả.

Những vật phẩm phong thủy mà quý bạn tuổi Kỷ Mão 1999 có thể mang theo bên mình có thể kẻ đến như: Vòng tay đá, mặt Phật bản mệnh như một lá bùa may mắn, cầu tài lộc, công việc hanh thông, thuận lợi. Ngoài ra, có thể chọn Mặt Phật đá mã não Đỏ (hành Hỏa), vì Hỏa sinh Thổ cũng rất tốt cho bản mệnh.

Trên đây là chia sẻ những thông tin cơ bản về tuổi Kỷ Mão 1999 và gợi ý những nghề nghiệp phù hợp với bản mệnh. Mong rằng qua đó quý bạn sinh năm 1999 sẽ chọn lựa được cho mình ngành nghề phù hợp mang lại nhiều hứng thú trong công việc, gặp nhiều vận may và nhanh thăng quan tiến chức.