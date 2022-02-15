Canh Ngọ 1990 hợp với tuổi nào, tuổi nào xung khắc?

+ Tương hợp: Ất

+ Tương hình: Giáp, Bính

- Địa chi: Ngọ

+ Tam hợp: Dần – Ngọ – Tuất

+ Tứ hành xung: Tý – Ngọ – Mão – Dậu

Sinh năm 1990 là tuổi con Ngựa, có năm sinh dương lịch: Từ 27/01/1990 đến 14/02/1991

II. Tuổi Canh Ngọ hợp với tuổi nào?

- Nữ mạng:

+ Lựa chọn vợ chồng: Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu, Mậu Thìn.

+ Trong làm ăn: Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu.

+ Tuổi kỵ: Bính Dần, Nhâm Thân, Quý Dậu, Mậu Dần, Giáp Thân và Ất Dậu.

- Nam mạng:

+ Lựa chọn vợ chồng: Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu, Mậu Thìn.

Lựa chọn kết hôn với người tuổi Tân Mùi sẽ mang đến cuộc sống tốt, có nhiều cơ hội phát triển công danh, sự nghiệp.

Kết hôn với tuổi Giáp Tuất sẽ mang lại công danh và sự nghiệp lên cao, cuộc sống đầy đủ. Khi kết hôn với tuổi Đinh Sửu sẽ hào con vượng, hào của dồi dào. Tuổi Canh Ngo nếu kết hôn với tuổi Mậu Thìn thì cuộc sống dư dả, con cái đầy đủ.

+ Trong làm ăn: Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu

+ Tuổi kỵ: Bính Dần, Nhâm Thân, Quý Dậu, Mậu Dần, Giáp Thân và Ất Dậu.

Nữ Canh Ngọ 1990 nên kết hợp với những tuổi: Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu

Người Việt Nam thường quan niệm hai người hợp tuổi nhau sẽ mang đến được cuộc sống tốt đẹp sau này. Từ đó, tránh được những tai ương và vượt qua được nhiều khó khăn hàng ngày. “Có thờ có thiêng có kiêng có lành” tuổi Canh Ngọ hợp, khắc với tuổi nào, sinh năm 1990 nên tránh những tuổi gì trong làm ăn kinh doanh, hôn nhân và cuộc sống theo các khía cạnh cung phi, thiên can, địa chi, ngũ hành...

Theo đó, nữ Canh Ngọ 1990 nên kết hợp với những tuổi: Tân Mùi, Giáp Tuất, Đinh Sửu.

Nếu bạn sinh vào những tháng: 4 và 9 Âm lịch thì cuộc đời bạn sẽ có ba lần thay đổi trong cuộc đời về vấn đề tình duyên và hạnh phúc.

Nếu sinh vào tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 Âm lịch thì cuộc đời sẽ có thay đổi hai lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc.

Với những bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 Âm lịch, cuộc đời bạn sẽ không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, chỉ một chồng, một vợ mà thôi.

III. Chọn người hợp tuổi Canh Ngọ

Theo “tam hợp – tứ hành xung”:

Dựa theo nguyên lý tam hợp – tứ hành xung: theo kinh nghiệm của người xưa, mỗi con giáp sẽ hòa hợp với 3 tuổi và xung khắc với 4 tuổi. Với tuổi Canh Ngọ, phù hợp với tuổi Tuất và tuổi Dần; không hợp với tuổi Tý, tuổi Mão và tuổi Dậu.

Theo “ngũ hành tương sinh – tương khắc”:

Trong phong thủy, vấn đề hợp mệnh rất được quan tâm, để biết được tuổi nào đó có hợp với mệnh của mình hay không, người ta dùng nguyên lý “ngũ hành tương sinh -tương khắc“.

Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 mệnh Thổ. Người tuổi Canh Ngọ hợp với những người mệnh Hỏa, mệnh Thổ và mệnh Kim; không hợp với người mệnh Thủy và mệnh Mộc.

Với tuổi Canh Ngọ, phù hợp với tuổi Tuất và tuổi Dần; không hợp với tuổi Tý, tuổi Mão và tuổi Dậu

IV. Hóa giải khi không hợp tuổi Canh Ngọ

Dùng trang sức, đá phong thủy sẽ có thể hóa giải phần nào vận hạn và tăng cường vận cát tường. Người tuổi Canh Ngọ khi đeo trang sức gồm các màu thuộc hành Hỏa và hành Thổ sẽ có lợi.

Về mặt sức khỏe: đeo vòng tay đá mắt hổ mang lại tinh thần minh mẫn, khỏe mạnh, phòng trừ các bệnh vặt, xua đuổi tà khí. Đem đến lợi ích tốt khi thường xuyên phải đi công tác xa, giao tiếp nhiều loại người trong xã hội.

Về mặt toàn diện: đeo trang sức hình Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ giúp bản mệnh được phù hộ độ trì.

Về mặt sự nghiệp, tài lộc: đeo hình tượng tỳ hưu phong thủy, đồng điếu hoặc hình tượng Phật Di Lặc mang đến may mắn trong làm ăn kinh doanh, sự nghiệp thuận lợi.

Về mặt tình cảm, tình yêu, hôn nhân: hình tượng hồ ly phong thủy giúp hóa giải xung khắc, được may mắn trong tình duyên.

V. Xem tuổi làm ăn hợp tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

Để thành công hay lụi bại trong công việc buôn bán, làm ăn cần phụ thuộc vào bản thân người tuổi Canh Ngọ. Cùng đó là phụ thuộc vào người hợp tác làm ăn cùng quý bạn. Muốn đạt được sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc, Canh Ngọ nam, nữ cần chọn tuổi hợp làm ăn.

Cần dựa trên nhiều quan điểm và khía cạnh để tính toán và xem xét chọn tuổi làm ăn hợp với Canh Ngọ.

– Tuổi hợp làm ăn với Canh Ngọ gồm Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi ( thuộc hành Hỏa). Tuổi Canh Ngọ sẽ đạt được thuận lợi, thịnh vượng khi kết hợp lam ăn với Canh Ngọ.

Canh Ngọ phù hợp làm ăn với những người có mệnh Kim. Cụ thể đó là các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi. Khi kết hợp với những người tuổi này thì người tuổi Canh Ngọ thường gặp thua thiệt. Do đó, để công việc thuận buồm xuôi gió, họ nên là trợ lý hoặc cấp dưới của những người mệnh Kim.

Tuổi hợp làm ăn với Canh Ngọ gồm Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi ( thuộc hành Hỏa)

– Người tuổi Canh Ngọ phù hợp với những người có mệnh Thổ. Đó là các tuổi Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi. Cùng làm ăn với những người tuổi này, công việc bình hòa, không ai hại ai, cùng nhau bàn bạc làm ăn.

Những người sinh năm 1990 phù hợp với những người có mệnh Thủy. Những tuổi hợp mệnh Thủy gồm Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu. Kết hợp làm ăn với những tuổi này sẽ giúp người tuổi Canh Ngọ có điều kiện để phát triển, tiến lên.

Người sinh năm 1990 không nên kết hợp làm ăn là Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu (thuộc hành Mộc). Việc làm ăn chung dễ gặp thua thiệt và bị tiểu nhân hại.

VI. Tuổi Canh Ngọ 1990 hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân?

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Canh Ngọ của mình lấy chồng/vợ tuổi nào thì hợp, nhưng

Việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình. Nó sẽ phần nào có ảnh hưởng đến cuộc sống. Vậy tuổi Canh Ngọ lấy chồng/vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ?

Nam tuổi Canh Ngọ kết hôn với nữ tuổi Canh Ngọ (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau):

Tuổi canh ngọ khi kết hôn với nhau sẽ không được tốt bởi gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số làm ăn gặp nhiều vất vả, phải chịu cảnh thiếu thốn trong một thời gian.

Để có được cuộc sống ấm no, cần phải chăm chỉ, cố gắng làm ăn. Hơn nữa, hai vợ chồng có tính cách không được hòa hợp. Để có được cuộc sống êm đềm, hòa thuận, cần phải kiên nhẫn, nhường nhịn.

Nam tuổi Kỷ Tỵ kết hôn với nữ tuổi Canh Ngọ (Nam hơn Nữ 1 tuổi)

Nam tuổi Kỷ Tỵ kết hôn với nữ tuổi Canh Ngọ (Nam hơn Nữ 1 tuổi):

Đây là hai tuổi khi kết hôn với nhau sẽ gặp số Tam vinh hiển. Vợ chồng tuổi này có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Hai vợ chồng có tính tình hòa hợp, có thể chung sống thuận hòa bền lâu.

Nam tuổi Mậu Thìn kết hôn với Nữ tuổi Canh Ngọ (Nam hơn Nữ 2 tuổi):

Đây là hai tuổi gặp số Tứ Đạt Đạo khi kết hôn với nhau. Đây là số làm ăn gặp nhiều thuận lợi, dễ dàng, vợ chồng có mối quan hệ xã hội rộng, được nhiều người quý mến. Vợ chồng có tính cách hòa hợp, nên sống nhường nhịn và chăm chỉ làm ăn mới đạt được những điều tốt đẹp.

Nam tuổi Bính Dần kết hôn với nữ tuổi Canh Ngọ (Nam hơn Nữ 4 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn sẽ gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số có phước hưởng giàu sang, hoặc nếu không thì cũng khá giả. Vợ chồng có tính cách tương đối hòa hợp, nên cuộc sống hôn nhân của hai người hạnh phúc và êm ấm.

Nam tuổi Ất Sửu lấy vợ tuổi Canh Ngọ (Nam hơn Nữ 5 tuổi):

Hai vợ chồng tuổi này gặp số Nhì Bần Tiện, nên không được tốt lắm. Số này có ít con, nếu sinh con gái đầu lòng là rất hợp. Hai vợ chồng ở với nhau phải chịu cảnh nghèo khó, nếu có tiền thì cũng đều tiêu tốn. Tuy nhiên, bù lại vợ chồng tuổi này tính tình cũng hòa hợp, nếu biết cùng nhau chung tay làm ăn sẽ giảm bớt được cuộc sống khó khăn.

Nam tuổi Giáp Tý lấy vợ tuổi Canh Ngọ (chồng hơn vợ 6 tuổi):

Kết hôn ở 2 tuổi này sẽ tạo số Tam Vinh Hiển, khá tốt. Vợ chồng có địa vị, danh giá và được quý nhân phù trợ. Hai vợ chồng sinh con gái đầu lòng rất tốt. Mặc dù vậy, hai vợ chồng xung khắc, do đó để hôn nhân được bền lâu, hạnh phúc, cần nhẫn nhịn nhau.

Nam tuổi Quý Hợi lấy vợ tuổi Canh Ngọ (chồng hơn vợ 7 tuổi):

Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Công việc làm ăn dễ dàng, suôn sẻ và thường có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về kinh tế. Hòa hợp, khi ở với nhau sẽ hạnh phúc và giàu sang.

VII. Những tuổi đại kỵ nữ Tuổi Canh Ngọ:

Với từng tuổi sẽ có những tuổi đại kỵ nhất nên tránh, chẳng những trong việc lương duyên và hạnh phúc mà còn rất khó khăn trong việc làm ăn nữa.

Cuộc đời bạn sẽ bị tuyệt mạng, đau buồn, biệt ly vào giữa cuộc đời khi gặp nhằm những tuổi này mà hợp tác làm ăn, kết duyên xây dựng hạnh phúc.

Theo đó, nên tránh kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi: Nhâm Thân, Quý Dậu, Mậu Dần, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Dần. Đây là những tuổi này là những tuổi mà bạn không thể kết hợp hay hợp tác với tuổi Canh Ngọ được, rất đại kỵ nên tránh là tốt hơn. Không nên hợp tác làm ăn.

Với những việc đại sự, tình duyên gặp tuổi kỵ chỉ cúng trời đất mà không nên làm lớn linh đình hay ra mắt gia tộc trong buổi tân hôn, về gia đình có người khắc tuổi, kỵ tuổi thì phải cúng sao theo hạn kỳ từng năm một. Với sao hằng năm, có thể cúng theo phương hướng rõ rệt để giải hạn ngay.

Người tuổi Canh Ngọ hợp với những người mệnh Hỏa, mệnh Thổ và mệnh Kim; không hợp với người mệnh Thủy và mệnh Mộc

Tránh kết hôn với nam tuổi nhâm tuất và nữ tuổi canh ngọ (Nam hơn nữ 8 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

Không nên kết hợp ở nam tuổi Đinh Mão và nữ tuổi Canh Ngọ (Nam hơn Nữ 3 tuổi): Nếu kết hôn với nhau sẽ phạm (tuyệt mạng)

Nam tuổi Nhâm Thân kết hôn với nữ tuổi Canh Ngọ (Nữ hơn nam 2 tuổi): Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ phạm (Biệt Ly).

Nam tuổi Tân Dậu kết hôn với nữ tuổi Canh Ngọ (Nam hơn nữ 9 tuổi): Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).

VIII. Tuổi Canh Ngọ hợp với số nào?

Tài vận của mỗi người có liên quan mật thiết đến mỗi con số, là hiện thân của quy luật Ngũ hành.

Cuộc sống gặp được nhiều điều may mắn và tốt lành hơn nếu bạn lựa chọn một con số phù hợp:

- Nam mạng: Hợp số 1, 6, 7

- Nữ mạng: 1, 6, 7

Ý nghĩa của các con số:

- Số 1: Số 1 tượng trưng cho đỉnh cao tối thượng, là sự độc nhất vô nhị. Đây là con số của các vị thần, là con trai của cõi trời.

- Số 6: Là số gấp đôi của số ba, mang đến thuận lợi, điềm lành. Ba cộng với sáu là chín tạo thành nhóm ba con số may mắn.

- Số 7: Tượng trưng cho sức mạnh. Sẽ giúp đẩy lùi ma quỷ theo phong thủy. Được ban một sức mạnh huyền bí, bất khả xâm phạm khi bài trí 7 món đồ vật.

IX. Tuổi Canh Ngọ 1990 hợp số nào?

Canh Ngọ 1990 thuộc hành Thổ, tương hợp với hành Hỏa. Nên người sinh năm 1990 sẽ hợp với những số Hỏa (số 9) và những số Thổ (0,2,5,8).

X. Canh Ngọ 1990 hợp màu gì?

Theo ngũ hành, Thổ vốn được sinh ra từ Hỏa. Thổ kết hợp cùng Thổ cũng tạo nên nền đất vững chắc và bền bỉ hơn. Nên người mệnh Thổ hợp nhóm màu Thổ và Hỏa.

Canh Ngọ 1990 hợp màu:

Màu hành Thổ: Nâu, Vàng.

Màu hành Hỏa: Đỏ, Cam, Tím.

Canh Ngọ 1990 xây nhà hợp hướng nào?

Nam 1990 hợp hướng: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. Tuyệt đối kiêng kỵ hướng Tây Nam (Tuyệt Mạng), Tây (Họa Hại), Tây Bắc (Lục Sát) và Đông Bắc (Ngũ Quỷ)

Nữ sinh năm 1990 hợp hướng: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc. Tuyệt đối kiêng kỵ hướng Đông (Sát), Đông Nam (Tuyệt Mạng), Nam (Họa Hại), Bắc (Ngũ Quỷ).

Trên đây là giải đáp người sinh năm 1990 hợp với tuổi nào chi tiết nhất. Hy vọng sẽ giúp bạn có thể chủ động lựa chọn nghề nghiệp và chọn tuổi hợp làm ăn với Canh Ngọ. Từ đó, giúp bạn sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn.