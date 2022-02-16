Người tuổi Mậu Dần 1998 hợp tuổi nào trong hôn nhân, làm ăn?

Người sinh năm 1998 hợp với tuổi nào hiện là thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ. Bởi nam nữ sinh năm 1998 năm nay đã 23 tuổi, đây được xem là độ tuổi kết hôn được nhiều người lựa chọn. Về năm sinh âm lịch, nam nữ sinh năm 1998 thuộc tuổi Mậu Dần (tuổi Hổ) hay còn gọi là Quá Sơn Chi Hổ, tức hổ qua rừng. Mệnh ngũ hành là mệnh Thổ còn được gọi là Thành Đầu Thổ hay đất đầu thành.

Nếu bạn chưa biết người sinh năm 1998 hợp tuổi nào nhất trong hôn nhân hay hợp tác làm ăn thì có thể tham khảo bài viết này của chúng tôi. Việc xem tuổi xung khắc để lấy vợ cưới chồng hay làm ăn kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay chia ly trong tương lai.

Xét về tính cách, người tuổi Mậu Dần 1998 là những người có bản chất lương thiện, giàu lòng trắc ẩn. Họ cực kỳ nhiệt tình trong mọi việc, hay giúp đỡ những người xung quanh mình, quan tâm thực lòng xuất phát từ trái tim chứ không cần báo đáp hay vụ lợi.

Về năm sinh âm lịch, nam nữ sinh năm 1998 thuộc tuổi Mậu Dần (tuổi Hổ) hay còn gọi là Quá Sơn Chi Hổ, tức hổ qua rừng

Trong các mối quan hệ bạn bè, người sinh năm 1998 thường rất đáng tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè những lúc họ khó khăn. Mặc dù vậy, nếu chưa quá quen thuộc thì người khác nhìn vào người tuổi Mậu Dần 1998 sẽ thấy có phần cao ngạo. Họ luôn tự tin và cũng giàu khát khao, lý tưởng.

Xét về khía cạnh công danh sự nghiệp, người sinh năm 1998 là những người có tham vọng lớn, họ sẵn sàng cạnh tranh để giành vị thế cao hơn. Nhờ tinh thần cầu tiến nên những người này thường được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Tuy nhiên, để có tạo nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến sau này thì những người tuổi Mậu Dần nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để không ngừng nghiên cứu, học hỏi thêm.

Trong chuyện tình cảm hay lựa chọn bạn đời, nam nữ sinh năm 1998 cần đề phòng để tránh trường hợp kẻ thứ ba xuất hiện chen vào hạnh phúc lứa đôi. Thay vì tập trung 100% sức lực cho công việc, bạn nên dành thêm thời gian cho nửa kia, đừng để họ cô đơn trong chính mối quan hệ của cả hai.

II. Người sinh năm 1998 hợp với tuổi nào?

Do những đặc điểm về tính cách nên đường tình duyên của nhiều người tuổi Dần sinh năm 1998 không mấy suôn sẻ. Thậm chí, nếu không đủ quan tâm đến nửa kia thì chính họ có thể trở thành người đi sai đường, bước vào các mối quan hệ không chính đáng.

Khi đã kết hôn, nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 càng nên cân đối giữa công việc và cuộc sống vợ chồng. Tránh để đối phương có cảm giác cô đơn, lạc lõng, không cảm thấy hạnh phúc lứa đôi. Vì những vấn đề phát sinh trong hôn nhân của người sinh năm 1998 có thể khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, nhanh chóng xa cách, khiến cả hai chịu nhiều tổn thất trong cả tình cảm lẫn sự nghiệp.

Do những đặc điểm về tính cách nên đường tình duyên của nhiều người tuổi Dần sinh năm 1998 không mấy suôn sẻ

Nhìn chung, so với các tuổi khác, người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 càng phải xem xét, xác định xem bản thân hợp với tuổi nào nhất. Trên thực tế, có rất nhiều phương pháp để xác định nam nữ tuổi Mậu Dần hợp với tuổi nào. Ví dụ, bạn có thể xem xét thông qua mối quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc hoặc xác định qua lá số tử vi (nhất là tam hợp và tứ hành xung). Dựa trên những yếu tố này, bạn sẽ biết:

2.1 Nam tuổi Dần 1998 hợp với tuổi nào?

Thông qua việc xem lá số tử vi và mệnh ngũ hành, bạn có thể nhanh chóng xác định xem nam giới sinh năm 1998 hợp với tuổi nào. Cụ thể, các bạn nam tuổi Mậu Dần sẽ hợp kết hôn với:

Nếu đang muốn tìm người phối ngẫu có số Nhất Phú Quý thì bạn nên chọn vợ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999

Nữ tuổi Kỷ Mão (chồng hơn vợ 1 tuổi)

Nếu đang muốn tìm người phối ngẫu có số Nhất Phú Quý thì bạn nên chọn vợ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Đây là lá số khá tốt với các cặp đôi, giúp cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng thuận lợi, khá giả, không phải lo lắng nhiều về vấn đề cơm áo gạo tiền.

Tuy nhiên, dù càng về già cả hai càng giàu có, hạnh phúc nhưng lúc trẻ cặp đôi này cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, bước qua nhiều lần thành bại mới đạt được đích đến mùi thành công. Nhưng cũng nhờ tính cách của hai vợ chồng vốn đã hòa hợp nên càng chung sống lâu ngày càng dễ ăn nên làm ra.

Nữ tuổi Canh Thìn (chồng hơn vợ 2 tuổi)

Nam Mậu Dần nếu chọn kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn 2000 sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm gì cũng thuận lợi, mưu sự gì cũng dễ dàng thành công. Nếu vợ hay chồng là người làm trong cơ quan nhà nước, có chức sắc thì cuộc sống càng thêm yên ấm, thuận lợi. Về cơ bản, cuộc sống của cặp đôi này luôn tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung. Tùy theo phúc đức của vợ chồng và cha mẹ hai bên mà họ sẽ có cuộc sống giàu sang, khá giả hay ít nhất là đủ ăn.

Nữ tuổi Quý Mùi (chồng hơn vợ 5 tuổi)

Cả hai cưới nhau có số Tam Vinh Hiển, tức là vợ chồng có danh giá, quyền chức, dễ đạt được vị thế trong xã hội, mọi người xung quanh luôn tôn trọng, yêu mến. Hơn nữa, nhờ tính tình hòa hợp, phúc vẫn đầy đủ nên cặp đôi này dù lo tính việc gì cũng dễ thành công. Nếu chăm chỉ, cần cù thì gia đình sẽ càng sớm giàu sang, nổi bật.

Nam Mậu Dần nếu chọn kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn 2000 sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo

2.2 Nữ sinh năm 1998 hợp với tuổi nào nhất?

Tuổi hợp để kết hôn của nam và nữ luôn có sự khác biệt nhất định. Do đàn ông có xu hướng lấy vợ trẻ hơn mình còn nữ giới lại có xu hướng chọn chồng lớn tuổi hơn. Nếu chưa biết nữ sinh năm 1998 hợp với tuổi nào nhất thì bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về những cặp đôi luôn rất hòa hợp như:

Nữ tuổi Mậu Dần kết hôn với nam tuổi Đinh Sửu (chồng hơn vợ 1 tuổi) – số Tam Vinh Hiển

Nữ tuổi Mậu Dần kết hôn với nam tuổi Bính Tý (chồng hơn vợ 2 tuổi) – số Tứ Đạt Đạo

Nữ tuổi Mậu Dần kết hôn với nam tuổi Giáp Tuất (chồng hơn vợ 4 tuổi) – số Nhất Phú Quý

Nữ tuổi Mậu Dần kết hôn với nam tuổi Nhâm Thân (chồng hơn vợ 6 tuổi) – số Tam Vinh Hiển

Nữ tuổi Mậu Dần kết hôn với nam tuổi Tân Mùi (chồng hơn vợ 7 tuổi) – số Tứ Đạt Đạo….

III. Nam nữ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 khắc với tuổi nào?

Bạn cũng nên biết các tuổi xung khắc với người sinh năm 1998. Vì nếu lập gia đình với những người tuổi xung khắc thì gia đình bạn sẽ khó thuận hòa, bình yên. Thậm chí, công danh, sự nghiệp và tiền tài của cả hai cũng gặp nhiều trắc trở.

Theo đó:

Nam giới tuổi Mậu Dần 1998 không nên kết hôn với nữ giới tuổi Tân Tỵ (chồng hơn vợ 3 tuổi) và tuổi Quý Tỵ (chồng hơn vợ 15 tuổi). Nếu hai tuổi này kết hôn thì vợ chồng sẽ phạm tuyệt mạng.

Nữ giới tuổi Mậu Dần 1998 không nên lấy chồng tuổi Quý Dậu (chồng hơn vợ 5 tuổi); Kỷ Tỵ (chồng hơn vợ 11 tuổi) hay Ất Hợi (chồng hơn vợ 3 tuổi). Đây đều là những tuổi mà sau khi kết hôn bạn nữ sẽ gặp nhiều khó khăn về tài chính, có thể phạm vào biệt ly hay tuyệt mạng.

Nam giới tuổi Mậu Dần 1998 không nên kết hôn với nữ giới tuổi Tân Tỵ (chồng hơn vợ 3 tuổi) và tuổi Quý Tỵ (chồng hơn vợ 15 tuổi)

IV. Người tuổi Mậu Dần 1998 hợp tuổi nào trong làm ăn kinh doanh

Xét về khía cạnh làm ăn kinh doanh, người tuổi Mậu Dần nên chọn lựa những người thuộc nhóm tuổi sau: Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất. Sự kết hợp này sẽ không sợ việc làm ăn bị thua lỗ, thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Trong sự nghiệp làm ăn, cần tránh đầu tư buôn bán chung với các tuổi Canh Dần, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Bính Thân, Nhâm Dần, Mậu Thân, Giáp Thân. Những tuổi này là tuổi đại kỵ với người sinh năm 1998. Khi hợp tác có thể gây thất thu, thậm chí phá sản.

V. Người sinh năm 1998 nên chọn hướng nào để xây nhà?

Đối với nam giới tuổi Mậu Dần, hướng hợp để xây nhà là các hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Đối với nữ mạng sinh năm 1998 sẽ hợp với các hướng Hướng Bắc, Nam, Đông và Đông Nam.

Cụ thể là:

Nam mạng

Hướng Tây: sinh con gái nhiều hơn trai. Gia đạo ấm êm, dễ kiếm tiền. Nhưng đó chỉ là ban đầu, về sau kinh tế có thể bị suy giảm.

Hướng Tây Bắc: đây là hướng rất tốt và thích hợp xây nhà. Tài lộc đủ đầy, con cháu giỏi giang, lanh lợi. Gia đình vui vẻ, sung túc, không lo cơm áo gạo tiền.

Hướng Tây Nam: hướng nhà này ban đầu có thể giúp gia chủ sinh tiền tài, danh vọng nhưng về sau sẽ suy vong. Nam gặp họa có thể dẫn đến tuyệt mệnh, nữ trở thành trụ cột gia đình.

Hướng Đông Bắc: ban đầu tiền bạc phú quý, giàu sang vinh hiển, con cái thành công. Về sau tài lộc giảm dần.

Xét về khía cạnh làm ăn kinh doanh, người tuổi Mậu Dần nên chọn lựa những người thuộc nhóm tuổi sau: Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất

Nữ mạng

Hướng Bắc: vừa có tiền tài vừa có công danh. Con cái thành đạt về sau.

Hướng Nam: những năm đầu có nhiều tiền của. Gia đình thiện lương, nhưng âm thịnh dương suy.

Hướng Đông: vừa có phúc lại vừa có đức, sẽ được giàu sang, sự nghiệp thăng tiến.

Hướng Đông Nam: Hướng này thịnh vượng cho nữ nhưng kém đối với nam. Người nam dễ đoản mệnh, mất sớm. Phụ nữ nắm tài chính trong gia đình và nuôi con.

VI. Tuổi Mậu Dần 1998 hợp số nào?

Theo phong thủy, các con số từ 1 đến 9 trong cửu tinh sẽ ứng với các mệnh trong ngũ hành, mang đến tài lộc, may mắn cho gia chủ. Dựa theo quy luật tương sinh của ngũ hành, chúng ta có thể xác định được Mậu Dần 1998 hợp số nào.

1998 mệnh gì mệnh Thổ, Hỏa sẽ sinh ra Thổ, vì thế con số đại diện cho hành Hỏa sẽ tương sinh với Mậu Dần. Theo đó, người sinh năm 1998 cũng phù hợp với con số đại diện cho mệnh Thổ.

► Số của mệnh Hỏa: Số 2 và 7.

► Số của mệnh Thổ: Số 0 và 5.

1998 mệnh gì mệnh Thổ, Hỏa sẽ sinh ra Thổ, vì thế con số đại diện cho hành Hỏa sẽ tương sinh với Mậu Dần

VII. Vật phẩm hộ mệnh tuổi Mậu Dần 1998

Vật phẩm hộ mệnh hợp tuổi với gia chủ sẽ mang đến nhiều may mắn, thuận lợi, bình an. Đồng thời, nó còn giúp xua đuổi những điều tiêu cực, phiền toái và lo âu cho gia chủ.

Do đó, khi lựa chọn vật phẩm hộ mệnh phù hợp với Mậu Dần 1998, cần phải cân nhắc nhiều về yếu tố phong thủy.

Sau đây là những loại đá phong thủy mang lại nhiều may mắn cho người sinh năm 1998:

Đá Ruby: Viên đá này là tượng trưng cho sự ấm áp, mang đến may mắn, tự do và được xem như một lá bùa hộ mệnh cho gia chủ. Không chỉ vậy, nó sẽ giúp gia chủ xua đuổi được những cơn ác mộng, mang đến giấc ngủ an lành hơn.

Ngọc Hồng Lựu: Loại đá này là biểu tượng cho hạnh phúc và quyền lực, xua đuổi bất hạnh và những điều tiêu cực, mang lại sự vui vẻ cho gia chủ. Hơn thế, Ngọc Hồng Lựu còn có khả năng giúp gia chủ cải thiện được các mối quan hệ.

Đá Thạch Anh Tóc Đỏ: Viên đá này mang đến năng lượng của Thạch Anh Tóc Đỏ. Được xem là hộ mệnh cho gia chủ, giúp đẩy lùi các luồng khí xấu, bài trừ tà khí, mang đến nhiều điều thuận lợi hơn.

Đá Thạch Anh Hồng: tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc, xoa dịu những nỗi đau của gia chủ về mặt tình cảm, làm dịu nhẹ các cơn nóng giận và cải thiện các mối quan hệ cho người đeo.

Đá Mắt Hổ Vàng: tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Mang đến tiền tài, giàu có và sự may mắn đến cho gia chủ.

Qua bài viết trên, chúng tôi đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn các thông tin về người sinh năm 1998 hợp tuổi nào trong làm ăn hay kết hôn, với mong muốn giúp các bạn am hiểu hơn về bản mệnh của chính mình. Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tương lai là chuyện khó đoán, nhưng nếu bạn biết nỗ lực và chân thành trong các mối quan hệ, chắc chắn hạnh phúc sẽ tìm đến với bạn.