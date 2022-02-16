Nam, nữ sinh năm 2000 hợp với tuổi nào nhất trong làm ăn, kết hôn?

Sinh năm 2000 hợp với tuổi nào để kết hôn, làm ăn kinh doanh là thắc mắc nhiều người quan tâm.

Theo phong thủy, chọn lựa người hợp tuổi, làm ăn với người hợp tuổi sẽ mang đến nhiều may mắn. Ngược lại, nếu hợp tác kinh doanh làm ăn, kết hôn với người khắc tuổi thì hôn nhân sẽ không thuận lợi, công việc gặp nhiều sóng gió, sớm đổ bể.

Thiên can: Canh

+ Tương hợp: Ất

+ Tương hình: Giáp, Bính

Địa chi: Thìn

+ Tam hợp: Thân – Tý – Thìn

+ Tứ hành xung: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 năm sinh âm lịch: Canh Thìn - Tuổi con Rồng - Thứ Tính Chi Long - Rồng khoan dung, mệnh ngũ hành: Kim - Bạch lạp Kim - Vàng Chân Đèn

II. Bản mệnh của người sinh năm 2000

Mặc dù có tuổi đời khá trẻ nhưng cụm từ “người sinh năm 2000 hợp với tuổi nào” đang là một trong những từ khóa được tìm kiếm hàng đầu trên mạng internet. Điều này cho thấy những người sinh năm 2000 dành sư quan tâm nhất định đến việc làm ăn kinh doanh, kết hôn. Bên cạnh đó, cũng cho thấy được tầm quan trọng của việc xem tuổi trước khi bắt tay vào những việc quan trọng.

Về tính cách, những người sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn sống khẳng khái, ngay thẳng, có ân báo ân, có oán báo oán. Họ luôn tự tin, mạnh bạo, không sống quỵ lụy luồn cúi. Hơn nữa, người sinh năm 2000 tuổi Thìn dễ gặt hái nhiều thành công trong công việc và trong cuộc sống thường ngày bởi rất mạnh bạo, hăng say, ngay thẳng, biết việc và chịu khó làm việc.

Về tính cách, những người sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn sống khẳng khái, ngay thẳng, có ân báo ân, có oán báo oán

III. Người sinh năm 2000 hợp với tuổi nào?

Để trả lời của câu hỏi nam nữ sinh năm 2000 hợp với tuổi nào, cần xét đến rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến. Trong đó, có thể kể đến một số yếu tố chính như: ngũ hành tương sinh tương khắc, nguyên lý tam hợp tứ hành xung, thiên can, cung phi, địa chi…

Đồng thời cũng cần biết rằng, rất khó để có thể chọn được tuổi hòa hợp ở mọi yếu tố. Chỉ có thể dựa vào để tìm được người hòa hợp nhất, phù hợp ở nhiều khía cạnh. Trong đó, có 2 yếu tố quan trọng nhất khi muốn xem tuổi hợp để kết hôn hay làm ăn kinh doanh là ngũ hành tương sinh tương khắc và tam hợp tứ hành xung.

Trong đó:

Theo nguyên lý tam hợp tứ hành xung thì người sinh năm Canh Thìn hợp với các tuổi cùng nằm trong tam hợp là tuổi Tý và tuổi Thân. Khắc với các tuổi cùng nằm trong tứ hành xung là tuổi Tuất, tuổi Sửu và tuổi Mùi.

Theo nguyên lý ngũ hành: người sinh năm 2000 mệnh Kim tương hợp với những người cùng mệnh Kim. Tương sinh với những người người mệnh Thổ và mệnh Thủy. Tương khắc với những người mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Theo nguyên lý tam hợp tứ hành xung thì người sinh năm Canh Thìn hợp với các tuổi cùng nằm trong tam hợp là tuổi Tý và tuổi Thân

IV. Những người tuổi Canh Thìn hợp với tuổi nào?

- Nam mạng:

Trong làm ăn: Canh Thìn đồng tuổi, Bính Tuất, Kỷ Sửu, Đinh Sửu.

Lựa chọn vợ chồng: Để có cuộc hôn nhân hạnh phúc, sung túc đủ đầy, nên chọn tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Bính Tuất và Canh Thìn để kết hôn.

Những tuổi như Ất Dậu, Tân Mão, Kỷ Mão khá hợp về tình duyên để kết hôn

nhưng không thúc đẩy đường tài lộc phát triển.

Tuổi kỵ: Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Ất Mùi, Nhâm Thân, Mậu Dần, Bính Thân.

- Nữ mạng:

Trong làm ăn: Canh Thìn đồng tuổi, Bính Tuất, Kỷ Sửu.

Lựa chọn vợ chồng: Sẽ là lựa chọn tuyệt vời nếu kết hôn với Canh Thìn, Bính Tuất, Đinh Sửu, Kỷ Sửu. Kết hôn cùng tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Mậu Tý thì tạm được vì hợp về tình duyên nhưng không hợp về tài lộc.

Tuổi kỵ: Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Dần, Nhâm Thân.

Để có cuộc hôn nhân hạnh phúc, sung túc đủ đầy, nên chọn tuổi Kỷ Sửu, Đinh Sửu, Bính Tuất và Canh Thìn để kết hôn

V. Tuổi Canh Thìn hợp với tuổi nào trong tình yêu hôn nhân?

Các bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi lấy chồng/vợ tuổi nào thì hợp trong quá trình tìm hiểu. Mặc dù vậy, khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống.

Để gặp số Tam Vinh Hiển, hay Tứ Đạt Đạo, Nhất Phú Quý, hay Đại Kỵ, tuổi Canh Thìn lấy chồng/vợ năm nào?

Cùng tham khảo chi tiết sau đây:

Nam tuổi Canh Thìn kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau):

Kết hôn với hai tuổi này sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Theo đó, số vợ chồng có danh giá, lo tính mọi công việc đều dễ dàng, hạnh thông, tính tình của hai vợ chồng hòa hợp. Ắt hẳn sẽ có cuộc sống yên vui, hạnh phúc khi chung sống với nhau chịu khó làm ăn.

Nam tuổi Canh Thìn kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau)

Nam tuổi Kỷ Mão kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn (Nam hơn nữ 1 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo. Vợ chồng có tính tình hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Lo tính nhiều công việc được thuận lợi, nếu có thêm địa vị thì sẽ dễ làm ăn hơn.

Nam tuổi Mậu Dần kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn (Nam hơn Nữ 2 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Vợ chồng tính toán nhiều việc được thông suốt, Nếu có thêm chức phận thì thêm tốt, tính tình của hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cũng được cuộc sống ấm no.

Nam tuổi Đinh Sửu kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn (Nam hơn nữ 3 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Vợ chồng có số được hưởng giàu sang, còn thiếu may mắn thì khá giả, lo tính nhiều công việc được thuận lợi. Nhờ hòa hợp về tính tình nên hai vợ chồng khi ở với nhau chịu khó làm ăn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

Nam tuổi Bính Tý kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn (Nam hơn nữ 4 tuổi):

Không được nhiều may mắn khi kết hôn với nhau ở 2 tuổi này. Hai vợ chồng có thể gặp số Nhì Bần Tiện, làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, làm có tiền đều tiêu hao hết. Vợ chồng có tính tình hòa hợp nên dễ có được cuộc sống no ấm khi chung sống với nhau.

Nam tuổi Ất Hợi kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn (Nam hơn nữ 5 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có số danh giá, được lòng người và dễ dàng trong mọi việc. Vợ chồng sống hòa hợp, có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Nam tuổi Ất Hợi kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn (Nam hơn nữ 5 tuổi) sẽ gặp số Tam Vinh Hiển, số danh giá, được lòng người và dễ dàng trong mọi việc

Nam tuổi Giáp Tuất kết hôn với nữ tuổi canh Thìn (Nam hơn nữ 6 tuổi):

Kết hôn ở hai tuổi này với nhau ở mức trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, được quý nhân phù trợ, dễ dàng chung sống, làm ăn. Nên kiên nhẫn để có cuộc sống no ấm bởi hai vợ chồng thường hay xung khắc.

Nam tuổi Nhâm Thân kết hôn với nữ tuổi Canh thìn (Nam lớn hơn nữ 8 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số nhất phú quý nên được xem là khá tốt. Hơn nữa, đây là số có phước hưởng giàu sang nên sẽ khá giả. Vợ chồng có tính tình tương đối hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nam tuổi Nhâm Ngọ kết hôn với nữ tuổi Canh thìn (Nữ hơn nam 2 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số vợ khởi đầu làm ăn sẽ gặp vài lần thành bại, sau sẽ dễ làm ăn, tính tình của hai vợ chồng tương đối hòa hợp, chung lo làm ăn ngày sau sẽ làm nên sự nghiệp.

VI. Tuổi Canh Thìn hợp với màu gì?

- Nam mệnh thuộc cung Ly, hành Hỏa hợp với các màu tương sinh thuộc hành Mộc. Có thể kể đến như là Xanh lá cây; màu tương hợp thuộc hành Hỏa là Đỏ, Hồng, Tím; màu chế ngự được thuộc hành Kim là Trắng, Xám, Ghi.

Kỵ với các màu Đen, Xanh nước biển thuộc hành Thủy. Bởi Thủy khắc Hỏa; do đó nên tránh dùng màu Vàng, Nâu thuộc hành Kim. Vì Hỏa khắc Kim nên rất dễ bị sinh xuất, giảm năng lượng đi.

- Nữ mệnh thuộc cung Càn, hành Kim màu tương sinh thuộc hành thổ là Vàng, Nâu; màu tương hợp thuộc hành Kim là Trắng, Xám, Ghi; màu chế ngự được thuộc hành Mộc là Xanh lá cây.

Vì Hỏa khắc Kim nên kỵ với các màu thuộc hành Hỏa là Đỏ, Hồng, Tím. Vì Kim sinh Thủy dễ bị sinh xuất, giảm năng lượng đi. Do đó, nên tránh dùng màu Đen, Xanh thuộc hành Thủy.

VII. Tuổi làm ăn hợp tuổi Canh Thìn

Không chỉ phụ thuộc vào bản thân người tuổi Canh Thìn, khi kết hợp cùng người hợp tác làm ăn cùng quý bạn có ảnh hưởng nhiều đến sự thành công hay lụi bại. Chọn tuổi hợp làm ăn với Canh Thìn nữ, nam để mang lại sự hòa hợp và thuận lợi, đạt nhiều thành công, phát tài phát lộc.

Dựa trên nhiều quan điểm và khía cạnh để tính toán và xem xét chọn ra được các thông tin tuổi Canh Thìn hợp làm ăn với tuổi nào. Do đó, cần xét thông tin về tuổi Canh Thìn hợp làm ăn với tuổi nào trong làm ăn để chọn lọc và chỉ xuất ra kết quả cuối cùng.

– Những tuổi làm ăn hợp với tuổi Canh Thìn như Bình Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi ( thuộc mệnh Thổ) thì thuận lý, cực kỳ tốt.

–Những người thuộc mệnh Thủy thường là bạn bè thì có thể làm ăn được với tuổi Canh Thìn. Có thể kể đến như tuổi Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu. Để thuận buồm xuôi gió người tuổi Canh Thìn phải là cấp dưới hoặc trợ lý của những người mệnh Thủy.

Tuy cùng hành nhưng Kim khắc Kim nên bất lợi. Người tuổi Canh Thìn không nên kết hợp với những người tuổi có mệnh Kim ( gồm các tuổi Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Sửu, Giáp Tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Canh Tuất, Tân Hợi).

Làm ăn với những người có mệnh Mộc gồm các tuổi Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Canh Thân, Tân Dậu thì Canh Thìn có điều kiện để phát triển, tiến lên.

Để tránh công việc không thuận lợi, gặp kẻ tiểu nhân hãm hại, tuổi Canh Thìn không hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi thuộc hành Hỏa.

Nam tuổi Nhâm Ngọ kết hôn với nữ tuổi Canh thìn (Nữ hơn nam 2 tuổi) sẽ khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý

VIII. Tuổi Canh Thìn hợp với số nào?

- Nam mệnh tuổi Canh Thìn vì là mệnh cung Hỏa (Ly), nên hợp với số: 3, 4, 9

- Nữ mệnh tuổi Canh Thìn vì là mệnh cung Kim (Càn), nên hợp với số: 6, 7, 8

IX. Tuổi đại kỵ với tuổi Canh Thìn

Tốt nhất nên tránh những tuổi kỵ khi chọn người để kết duyên hay cùng hợp tác làm ăn. Bởi dù bạn có kết duyên hay làm ăn chung thì cũng sẽ rơi vào cảnh biệt ly hoặc tuyệt mạng. Gặp thất bại hay bị thua lỗ trong làm ăn. Có thể kể đến các tuổi: Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Dần và Nhâm Thân.

Bạn phải hết sức cẩn thận khi gặp phải tuổi đại kỵ trong hôn nhân phải. Tránh làm lễ cưới hoặc giới thiệu với bà con thân tộc, họ hàng một cách linh đình. Còn trong công việc làm ăn, tránh hợp tác và giao dịch về tiền bạc.

X. Canh Thìn 2000 xây nhà hợp hướng nào?

Trong phong thủy, việc lựa chọn hướng nhà để phù hợp với vận mệnh của mỗi người là điều cần thiết. Theo quan niệm của người xưa, “An cư” rồi mới tới “Lập nghiệp”. Do đó, có được chỗ dựa vững chắc là điều cần thiết để sau đó có thể toàn tâm gầy dựng công việc cho mình.

Vậy hướng nhà phù hợp với 2000 sẽ mang đến cho gia chủ rộng rãi vượng khí và dễ dàng trên mọi khía cạnh đời sống. Dựa trên cung mệnh, ta sẽ xác định được sinh năm 2000 hợp hướng nào.

Cơ sở để giải đáp chuẩn xác tuổi Thìn 2000 hợp hướng nào là cung mệnh, vì thế lời giải đáp cho nam – nữ 2000 hợp hướng nào cũng sẽ khác nhau.

Khi xây nhà hay lựa chọn căn hộ, gia chủ có thể cân nhắc các hướng ban công phù hợp tuổi Canh Thìn 2000 tốt sau: hướng Đông (Sinh Khí), hướng Bắc (Phúc Đức), hướng Đông Nam (Thiên Y), hướng Nam (Phục Vị), hướng Tây Nam (Diên Niên).

Với những thông tin vừa chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn đã có thể nắm được nam nữ sinh năm 2000 hợp với tuổi nào trong kết hôn, làm ăn. Hy vọng những thông tin vừa cung cấp sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm kiếm nửa còn lại.