Người tuổi Nhâm Thân 1992 hợp tuổi nào trong làm ăn, kết hôn?

Những người tuổi Nhâm Thân 1992 thường có tài lãnh đạo và là những nhà lãnh đạo trời sinh. Họ có tư chất thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật trong đám đông, thích quan tâm chăm sóc cho mọi người. Đôi khi, những người này có thể gây hiểu lầm cho người đối diện vì tính quá kiêu hãnh và chơi trội, đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này.

Trong phong thủy, việc tìm ra đáp án cho vấn đề người sinh năm 1992 hợp tuổi nào để làm ăn chung hay kết hôn có thể giúp cuộc sống chuyển biến tốt đẹp hơn. Nam và nữ sinh năm 1992 thuộc tuổi Nhâm Thân, tức tuổi con khỉ. Thường gọi là Thanh Tú Chi Hầu, tức Khỉ Thanh Tú. Họ có mệnh Kim – Kiếm Phong Kim, nghĩa là kiếm bọc vàng.

Về đường tình duyên gia đạo, nam nữ tuổi Nhâm Thân có vận đào hoa khá vượng, họ rất có duyên với người khác phái. Nhân duyên của những người này khá tốt đẹp nên giúp họ có được sự giúp đỡ từ người khác phái cũng như có được những mối tình lãng mạn. Cuộc sống sau hôn nhân của người sinh năm 1992 cũng khá bình yên, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau đến già.

Nam và nữ sinh năm 1992 thuộc tuổi Nhâm Thân, tức tuổi con khỉ. Thường gọi là Thanh Tú Chi Hầu, tức Khỉ Thanh Tú, họ có mệnh Kim – Kiếm Phong Kim, nghĩa là kiếm bọc vàng

Mặc dù vậy, vận trình tài lộc của người tuổi Nhâm Thân lại có phần bất ổn hơn những tuổi khác với nhiều nốt thăng trầm. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó trước các biến cố có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Do số mệnh là thế nên tuy năng lực làm việc có thể không tồi nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả xứng đáng.

II. Người tuổi Nhâm Thân 1992 hợp tuổi nào?

Những tuổi hợp với Nhâm Thân là các năm sinh nằm trong mối quan hệ Tương Hợp và Tương Sinh (trong ngũ hành) gồm Tam Hợp, Tam Hội, Lục Hợp (trong tử vi tướng số). Cụ thể là:

- Theo Tương Hợp: Người sinh năm 1992 thuộc mệnh Kiếm Phong Kim – Vàng mũi Kiếm nên sẽ hợp với người mệnh Kim vì Kim hợp Kim.

Người sinh năm 1992 thuộc mệnh Kiếm Phong Kim – Vàng mũi Kiếm nên sẽ hợp với người mệnh Kim vì Kim hợp Kim

- Theo Tương Sinh: Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Vì thế, những người mệnh Thổ là câu trả lời lý tưởng cho câu hỏi nam tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 lấy vợ tuổi nào hợp; trong khi đó những người mệnh Thủy lại là người chồng lý tưởng cho các bạn nữ tuổi Nhâm Thân.

- Theo Tam Hội: Tuổi Nhâm Thân hợp với tuổi Dậu và Tuất (Phương Tây Kim).

- Theo Tam Hợp: Tuổi Nhâm Thân hợp với tuổi Tý và tuổi Thìn, tạo thành Thủy cuộc.

- Theo Lục Hợp: Tuổi Nhâm Thân hợp với tuổi Tỵ (Tỵ Thân hợp Thủy).

Những người tuổi Nhâm Thân 1992 thường có tài lãnh đạo và là những nhà lãnh đạo trời sinh

2.1 Nam Nhâm Thân 1992 hợp với tuổi nào để kết hôn?

Các tuổi nữ hợp mà nam Nhâm Thân 1992 có thể lấy làm vợ là Nhâm Thân (1992), Giáp Tuất (1994), Canh Thìn (1998)

Nam tuổi Nhâm thân kết hôn với nữ tuổi Nhâm Thân

Đây là hai tuổi khá tốt để kết hôn với nhau, vì sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng dễ làm ăn, có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng không được hòa hợp nhau cho lắm, nên trong khi chung sống nên nhẫn nhịn để ấm êm, hạnh phúc.

Nam tuổi Đinh Mão 1987 kết hôn với nữ tuổi Nhâm Thân 1992 sẽ gặp số Tam Vinh Hiển, là số có danh giá, địa vị trong xã hội, nên làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi

Nam tuổi Nhâm thân kết hôn với nữ tuổi Giáp Tuất

Hai tuổi này nếu kết hôn với nhau được xem là tốt, gặp số Nhất Phú Quý, Tuy nhiên, cả hai cũng phải trải qua thành bại mới dễ làm ăn, tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nam tuổi Nhâm thân kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn

Đây là những tuổi cưới nhau khá tốt, sẽ gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số có phước hưởng giàu sang, nếu ít may mắn thì cũng khá giả, tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể chung sống đến già ấm êm, hạnh phúc.

Nam tuổi Nhâm thân kết hôn với nữ tuổi Giáp Tuất được xem là tốt, gặp số Nhất Phú Quý

2.2 Nữ Nhâm Thân 1992 hợp với tuổi nào để kết hôn?

Nam tuổi Nhâm thân 1992 kết hôn với nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Cặp tuổi này rất thích hợp để tiến tới hôn nhân, sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số làm ăn dễ dàng, vợ chồng có địa vị nhất định trong xã hội, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp nhau cho lắm, nên khi ăn ở với nhau nên nhẫn nhịn thì sẽ có cuộc sống ấm êm.

Nam tuổi Tân Mùi 1991 kết hôn với nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Hai tuổi này lấy nhau sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi cũng thông suốt, hay gặp có quý nhân phù trợ, tính tình vợ chồng có phần hòa hợp, ở với nhau nếu cả hai chịu khó làm ăn sẽ hưởng cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

Nam tuổi Kỷ Tỵ 1989 kết hôn với nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Đây là hai tuổi kết hôn với nhau khá tốt, sẽ gặp số Nhất Phú Quý. Có phước hưởng giàu sang, nếu số không may mắn lắm thì cũng có cuộc sống khá giả. Cộng thêm tính tình vợ chồng tương đối hòa hợp nên có thể sống chung với nhau đến cuối đời.

Nam tuổi Tân Mùi 1991 kết hôn với nữ tuổi Nhâm Thân 1992 sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo

Nam tuổi Đinh Mão 1987 kết hôn với nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Cặp tuổi này khi lấy nhau sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số có danh giá, địa vị trong xã hội, nên làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Mặc dù vậy, tính cách của hai vợ chồng lại không mấy hòa hợp, nên trong đời sống gia đình nên nhẫn nhịn về lời ăn tiếng nói mới được hưởng hạnh phúc và yên vui.

2.3 Nam nữ tuổi Nhâm Thân 1992 không hợp với tuổi nào?

Ngoài những tuổi hợp để làm ăn, kết hôn, các bạn tuổi Khỉ 1992 cũng cần biết được những tuổi không hợp với mình để tránh kết hợp trong làm ăn, kinh doanh hay kết hôn. Theo đó, những tuổi không hợp với Nhâm Thân là những năm sinh nằm trong mối quan hệ Tứ Hành Xung và ngũ hành Tương Khắc với chính họ. Cụ thể là nên tránh tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Nếu các bạn nằm trong Tứ Hành Xung mà kết hợp với nhau thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, hôn nhân, công việc.

Xét theo ngũ hành thì tuổi Nhâm Thân mệnh Kim nên kỵ với những tuổi mang mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

2.4 Cách hóa giải khi làm ăn, kết hôn với người không hợp tuổi Nhâm Thân

Nếu không may các bạn 1992 đang kết hợp làm ăn hoặc lấy vợ/chồng có tuổi không hợp thì các bạn cũng đừng quá lo lắng. Lý do là vì người xưa đã có câu “Tâm sinh Tướng” hay “Thành sự tại Nhân”, nếu chúng ta khéo léo hơn trong cư xử, biết nhường nhịn lẫn nhau, biết đối nhân xử thế thì từ xung khắc cũng có thể biết thành hòa hợp.

Ngoài ra, nếu vợ hoặc chồng bị người còn lại khắc thì các bạn cũng có thể sử dụng một số loại vật phẩm phong thủy, cây phong thủy có màu sắc hợp với mệnh của mình để tăng vượng khí cho chính mình và người còn lại.

III. Người tuổi Nhâm Thân 1992 nên chọn nhà hướng nào?

3.1 Hướng nhà hợp nam mạng tuổi Nhâm Thân 1992

- Hướng Đông Bắc (Phục vị – Nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người xung quanh): Dễ được giúp đỡ, tương trợ của mọi người xung quanh, làm ăn phát đạt, khấm khá, con đường sự nghiệp thăng tiến cao.

- Hướng Tây Bắc (Thiên y – Gặp được sự giao hòa của thiên thời và địa lợi): Được trời phật phù hộ, che chở, gặp dữ hóa thành lành, vượt qua được mọi tai nạn, cũng như bệnh tật dẫu có nguy hiểm đến đâu.

- Hướng Tây (Diên niên – Mọi sự hướng đến 2 chữ ổn định): Gia đình thuận hòa, mọi việc thuận lợi, suôn sẻ, an khang thịnh vượng.

- Hướng Tây Nam (Sinh khí – Phúc lộc được trọn vẹn, đủ đầy): Từ sự nghiệp tới công danh thăng tiến, con cái thuận sinh vốn thông minh học giỏi cũng như chăm ngoan, hiếu thảo.

3.2 Hướng nhà tuổi Nhâm Thân nam mạng nên tránh

- Hướng Đông (Lục sát – Nhà có sát khí nặng ): Gia đình dễ lục đục, tai họa, bệnh tật

- Hướng Bắc (Ngũ quỷ – Gặp nhiều tai họa): Tai họa sẽ ập đến liên miên, nhiều vận hạn đen đủi gây mất tiền, nhiều bệnh tật, sự nghiệp gia đình gặp điều trắc trở.

- Hướng Nam (Hoạ hại – Nhà có nhiều họa về hung khí): Hay gặp thất bại, sóng to gió lớn trên con đường thăng tiến, rắc rối cũng thường xuyên ập đến bất ngờ, gia chủ khó về giải quyết ổn thỏa.

- Hướng Đông Nam (Tuyệt mệnh – Họa chết chóc ): Thường xuyên ốm đau bệnh tật liên miên, tính mạng bị nguy hại và đe dọa.

3.3 Hướng nhà tốt cho nữ mạng Nhâm Thân 1992

Hướng Tây Bắc (Sinh khí – Phúc lộc vẹn toàn): Làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, con cái học giỏi ngoan hiền.

Hướng Đông Bắc (Diên niên – Mọi sự ổn định): Gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ, thuận lợi.

- Hướng Tây Bắc (Sinh khí – Phúc lộc vẹn toàn): Làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, con cái học giỏi ngoan hiền.

- Hướng Tây (Phục vị – Được sự trợ giúp từ mọi người): Nhận được nhiều sự trợ giúp khi gặp khó khăn, dễ phát triển sự nghiệp và công việc làm ăn.

- Hướng Tây Nam (Thiên y – Gặp thiên thời được che chở): Công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn, sức khỏe tăng cao.

3.4 Hướng nhà xấu nữ Nhâm Thân 1992 cần tránh

- Hướng Bắc (Hoạ hại – Nhà có hung khí sắc nhọn): Mọi sự khi làm dễ thất bại, gặp nhiều sóng gió, rắc rối thường xuyên ập đến

- Hướng Đông (Tuyệt mệnh – Họa chết chóc): Dễ bị ốm đau bệnh tật, tính mạng có nguy cơ bị đe dọa

- Hướng Nam (Ngũ quỷ – Gặp nhiều tai hoạ): Hay mất của cải, thất nghiệp, kinh tế khó bề yên ổn, tai họa ập đến liên miên.

- Hướng Đông Nam (Lục sát – Nhà có hung khí, sát khí): Gặp nhiều rắc rối trong tình cảm, công việc và thậm chí bản thân cũng có nguy cơ gặp tai nạn.

IV. Nhâm Thân 1992 hợp số nào?

Nam Nhâm Thân 1992 thuộc mệnh Kim tương hợp với các con số 6, 7 (hành Kim). Tương sinh với số: 2, 5, 8 (hành Thổ) và 0, 1 (hành Thủy).

Những con số hợp tuổi 6, 7, 2, 5, 8, 0, 1 sẽ giúp nam Nhâm Thân 1992 gặp nhiều may mắn, tự tin, phát triển công danh sự nghiệp và luôn gặp cơ hội đến với cuộc sống của mình một cách bất ngờ.

Nam Nhâm Thân 1992 thuộc mệnh Kim tương hợp với các con số 6, 7 (hành Kim), tương sinh với số: 2, 5, 8 (hành Thổ) và 0, 1 (hành Thủy)

Nữ Nhâm Thân 1992 thuộc mệnh Kim sẽ phù hợp với các con số 6, 7 (hành Kim). Tương sinh với số: 2, 5, 8 (hành Thổ) và 0, 1 (hành Thủy)

Những con số hợp tuổi 6, 7, 2, 5, 8, 0, 1 sẽ giúp nữ Nhâm Thân 1992 tạo thiện cảm, thuận lợi trong giao tiếp và gây ấn tượng với đối phương. Số hợp sẽ giúp bạn cải mệnh về gia chánh, công việc và cả tình duyên.

V. Vật phẩm hộ mệnh tuổi nhâm thân 1992

Trong phong thủy, sử dụng các vật phẩm hộ mệnh sẽ mang lại nhiều sự tích cực, vượng khí và hạn chế bớt những phiền toái, rủi ro cho gia chủ.

Do đó, khi lựa chọn vật hộ mệnh phù hợp với Nhâm Thân 1992, ta cần phải dựa trên nhiều yếu tố phong thủy.

Đá Thạch Anh Tóc Vàng tượng trưng cho sự ấm áp của mặt trời, mang đến sự thịnh vượng, hạnh phúc, sức khỏe và tinh thần dồi dào cho gia chủ

Đá Thạch Anh Lưu Linh Trắng: Mang lại tác dụng tốt cho sức khỏe con người. Cùng đó là nguồn năng lượng cực kỳ tích cực cho gia chủ, giúp họ xua tan đi những căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống.

Đá Thạch Anh Tóc Vàng: Loại đá này tượng trưng cho sự ấm áp của mặt trời. Mang đến sự thịnh vượng, hạnh phúc, sức khỏe và tinh thần dồi dào cho gia chủ.

Mắt Hổ Vàng: Tượng trưng cho sự hùng mạnh, quyền lực. Mang đến tiền tài, giàu có và kèm theo là may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp cho gia chủ.

Hổ Phách: Loại đá này được dùng để làm nguyên liệu chữa bệnh về gan, mật. Hơn thế, nó còn có tác dụng giúp tinh thần gia chủ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và sảng khoái hơn.

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp để giải đáp thắc mắc tuổi Nhâm Thân 1992 hợp tuổi nào, hướng nhà ra sao? Hy vọng chúng có thể giúp bạn lựa chọn được cho mình người bạn đồng hành trong công việc hoặc kết hợp trong hôn nhân để gặp nhiều may mắn, làm ăn phát và có cuộc sống hôn nhân viên mãn.