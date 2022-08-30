Trẻ sinh 3 khung giờ vàng này được trời ban PHÚ QUÝ, thông minh, ngoan ngoãn, là kho báu VÔ GIÁ của cha mẹ

Nuôi dạy con 30/08/2022 16:34

Cha mẹ sinh con ở khung giờ Âm lịch này tương đương với có được "kho báu" lớn trong nhà, hạnh phúc, viên mãn cả đời.

Khung giờ Dần Âm lịch (3:00-5:00 giờ)

Theo tử vi, trẻ sinh vào khung giờ Dần có tính cách thông minh, nhạy bén, có học lực cao, luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt thầy cô và cha mẹ.

Những đứa trẻ này không bao giờ gây phiền phức cho cha mẹ, tự lực cánh sinh, từ nhỏ đã học hành xuất sắc, không bị tụt hậu về điểm số.

Trẻ sinh ở khung giờ này sẽ khiến bố mẹ cảm thấy hạnh phúc cả đời. Chúng là nguồn động viên khiến bố mẹ có thêm động lực để làm việc chăm chỉ kiếm tiền, cuộc sống ngày càng giàu có.

Ngoài ra, trẻ em sinh vào khung giờ Dần có thể mang lại tài lộc dồi dào cho gia đình, là kho báu vô giá của cha mẹ.

Trẻ sinh 3 khung giờ vàng này được trời ban PHÚ QUÝ, thông minh, ngoan ngoãn, là kho báu VÔ GIÁ của cha mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khung giờ Thìn (07:00 - 09:00 giờ)

Theo tử vi, trẻ sinh vào khung giờ Thìn có khả năng đổi mới mạnh mẽ, tính cách chín chắn, tác phong vững vàng.

Khi lớn lên, các em chắc chắn sẽ tạo được những bước bứt phá mạnh mẽ, khẳng định tên tuổi của mình với thế giới bằng chính năng lực vượt trội của mình.

Những đứa trẻ sinh vào khung giờ này sinh ra đã có khí chất quý tộc, dù xuất thân nghèo khó nhưng khi lớn lên sẽ nhanh chóng thoát khỏi nghèo khó và trở nên giàu có, làm rạng danh tổ tiên.

Từ khi sinh con vào khung giờ này, sự nghiệp của cha mẹ ngày càng lên dốc, dù từ khởi điểm thấp nhất thì họ cũng sẽ sớm được thăng chức, tăng lương, địa vị ngày càng thăng tiến.

Những đứa trẻ sinh vào khung giờ Thìn là báu vật của gia đình. Khi lớn lên, các em sẽ làm nên việc lớn bằng chính trí tuệ và và tài năng bẩm sinh của mình, tương lai luôn tươi sáng.

Cha mẹ có một đứa con như vậy là điều may mắn nhất.

Trẻ sinh 3 khung giờ vàng này được trời ban PHÚ QUÝ, thông minh, ngoan ngoãn, là kho báu VÔ GIÁ của cha mẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Khung giờ Thân (15:00 - 17:00 giờ)

Những em bé chào đời lúc 15-17 giờ chiều là giờ Thân (lúc khỉ thích hú nhất) thì thường được cho là người mạnh mẽ và rất tỏa sáng. Bởi vì khung giờ này được coi là Thổ sinh Kim mệnh – đất sinh ra kim loại nên con cả đời có cuộc sống dư dả về tiền bạc mà vận thế giống như một con thuyền xuôi dòng nước, mọi sự đều có quý nhân giúp đỡ thuận lợi. Các bé sinh vào khung giờ này đi đâu cũng được quý nhân che chở, giúp đỡ, dù có gặp tai ương cũng sẽ được người khác đứng ra hóa giải nên thật sự đây là những em bé may mắn nhất.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. Cho dù em bé có phải sinh ra vào những giờ này hay không thì điều đó cũng không phải là vấn đề lớn.

Điều quan trọng nhất đó là sau này khi con đã ở độ tuổi biết nhận thức, mẹ hãy nói với con rằng việc con sinh ra vào khung giờ nào không quan trọng, quan trọng là thái độ và cách nhìn của con đối với cuộc sống này mà thôi.

Con hãy luôn giữ một tâm thái lạc quan, yêu đời, dũng cảm đối mặt với bất cứ điều gì gặp phải trong cuộc sống và coi mọi thứ thật nhẹ nhàng thì lúc đó con đã trở thành người hạnh phúc nhất.

Trẻ sinh 3 khung giờ vàng này được trời ban PHÚ QUÝ, thông minh, ngoan ngoãn, là kho báu VÔ GIÁ của cha mẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Những đứa trẻ sinh ra nếu thuộc 1 trong 4 con giáp này đều có số làm quan, giàu có, mang tài lộc cho cha mẹ.

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