Nhìn xoáy tóc để đoán tương lai của trẻ, bé 2 xoáy sở hữu nhiều tố chất của một thiên tài

Là trường hợp phổ biến nhất, những bé có một xoáy tóc lớn lên sẽ trở thành người mạnh mẽ, không dễ khuất phục trước khó khăn, có tính công bằng và làm việc có nguyên tắc, sẵn sàng đối đầu với người vi phạm nguyên tắc của mình.

heo nhân tướng học, người có 2 xoáy tóc trên đầu thường thích sự tự do, ghét gò bó. Đây là kiểu người thông minh bẩm sinh, tư duy tốt, nhiều ý tưởng sáng tạo, sở hữu nhiều tố chất của một thiên tài.

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Người này có chí lớn, biết vượt qua vấp ngã và biến cố để gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người có 2 xoáy tóc được đánh giá là phù hợp với những công việc yêu cầu sự sáng tạo.

Người có 3 xoáy tóc

Lòng tự tin mạnh: Người có ba xoáy lòng tự tin rất mạnh, tính khoáng đạt. Nhưng cũng vì thế mà dễ độc đoán chuyên quyền, có lúc gây ra thất bại không đáng có.

Làm việc có kế hoạch, chu đáo: Người có ba xoáy xem là người có khả năng phản ứng nhanh, có kế hoạch và chu đáo. Họ có năng lực thực tế rất mạnh.

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Cô lập, không chơi với ai: Người có ba xoáy thường không hiểu người khác, cũng không biết động viên lòng nhiệt tình làm việc của người khác. Có lúc thích riêng rẽ.

Xoáy tóc ngược chiều kim đồng hồ

Thông thường, xoáy tóc thường đi theo chiều kim đồng hồ. Trường hợp xoáy tóc ngược chiều kim đồng hồ khá hiếm gặp. Người này có tính cách bốc đồng, thay đổi thất thường, không có chính kiến, dễ phụ thuộc vào người khác. Đặc biệt, họ dễ mất bình tĩnh trong các tình huống nguy cấp nên cần có người thân cận làm quân sư, đưa ra góp ý kịp thời.

Xoáy tóc trước trán

Trong khi đó, trẻ có xoáy tóc ngược chiều kim đồng hồ thường thích những ý kiến mới lạ, có rất nhiều ý tưởng riêng về mọi việc.

Đáng chú ý là những đứa trẻ này thường thuận tay trái. Theo một nghiên cứu của Hội di truyền học Mỹ, chỉ có 8,4% trẻ thuận tay phải có xoáy tóc ngược chiều, trong khi có đến 45% trẻ thuận tay trái sở hữu loại xoáy tóc này.

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