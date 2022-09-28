Trẻ có những nốt ruồi ở vị trí này cả đời giàu sang, phú quý

Cùng xem những bộ phận nào của trên cơ thể có nốt ruồi, chẳng những có thể đạt được thành tựu to lớn mà cả đời phú quý?

Có một nốt ruồi trên thái dương

Phần thái dương được gọi là "cung điện di cư" trong vật lý học, hay gọi là "cung điện ngựa sân khấu", có thể hiển thị các chuyến đi đường dài của một người, du lịch, thăng chức, nhập cư và các thông tin khác.

Nếu ở khu vực này có nốt ruồi xấu nghĩa là việc đi lại, làm ăn bên ngoài sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nếu có nốt ruồi tốt là điềm lành cho cuộc hành trình, đường dài thu lợi.

Ảnh minh họa

2. Có một nốt ruồi giữa hai lông mày

Nhân tướng học cho hay khoảng cách giữa hai lông mày được gọi là ấn đường, là nơi để phỏng đoán thọ yểu, thông minh hay ngu đần ở mỗi người. Xem nốt ruồi giữa hai lông mày (ấn đường) có thể đoán định được cát hung, phúc họa đời người. Thường những người có nốt ruồi giữa 2 lông mày khá là thông minh, có đầu óc kinh doanh nhạy bén, tiền tài, hậu vận đều tốt. Tương lai sự nghiệp của người có nốt ruồi giữa hai lông mày sẽ phát triển ở mức ổn định nhất.

Ảnh minh họa

3. Nốt ruồi xuất hiện trên sống mũi

Nốt ruồi ở sống mũi, biểu hiện người đó có tướng gia chủ, thường có vận khí may mắn trong cuộc sống về đường công danh lẫn đường tình duyên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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