Tiết lộ các tư thế ngủ của bé để biết trẻ có thông minh không?

Nuôi dạy con 27/09/2022 11:11

Các tư thế ngủ phổ biến của trẻ dưới đây nói lên trẻ là con người như thế nào.

Tư thế nằm sấp

Trẻ nhỏ thường chọn tư thế nằm sấp vì nó mang lại cảm giác yên tâm cho bé. Một số chuyên gia phân tích rằng, các bé thích tư thế nằm này thường tự tin về khả năng của mình, mạnh mẽ, dũng cảm và có lòng tự trọng cao. Đứa trẻ này có tính cách hướng nội, không thích sự chỉ trích.

Những đứa trẻ hay ngủ kiểu nằm sấp, đôi khi là chổng mông lên trời, mặt nghiêng sang một bên thường sở hữu tính cách đầy lòng tự trọng. Chúng thích giữ thể diện, sợ những lời chỉ trích và chê bai từ người khác.

Điều này có nghĩa là trẻ có ý thức bảo vệ cái tôi cá nhân mạnh mẽ và chúng thường thể hiện cho mọi người thấy nét tích cách hướng nội, đề cao bản thân.

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 Ảnh minh họa

Tư thế ngủ cuộn tròn

Trong tư thế ngủ cuộn tròn, bé sẽ nằm cong người, chân thu về phía ngực và tay khoanh tròn. Đây là tư thế của trẻ khi còn ở trong bào thai. Nó giúp bé nằm thoải mái khi trong bụng mẹ. Cuộn tròn cũng là tư thế bẩm sinh giúp con cảm thấy được bảo vệ và an toàn hơn.

Những đứa trẻ có tư thế ngủ này thường có xu hướng muốn được bao bọc, che chở. Trẻ ít độc lập nhưng lại vô cùng nhạy cảm với nghệ thuật. Tương lai, con có thể trở thành một tài năng trong lĩnh vực hội họa, âm nhạc...

Ngủ mút tay

Hành động mút tay giúp bé kích thích các giác quan, thu thập thông tin cho bộ não hoạt động. Khi trẻ mút tay khi ngủ chứng tỏ bộ não của trẻ đang phát triển từng ngày. Vì vậy, khi thấy bé có hành động này khi ngủ, mẹ đừng vội giận dữ, nó sẽ tự mất đi khi trẻ lớn lên thôi.

Tiết lộ các tư thế ngủ của bé để biết trẻ có thông minh không? - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Dạng chân tay khi ngủ

Những bé có thói quan dạng chân dạng tay khi ngủ thường có tính cách lạc quan, tự tin và biết thỏa mãn với cuộc sống. Con có thể điềm tĩnh giải quyết mọi vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Tư thể nằm ngủ thoải mái này được đánh giá là tư thế ngủ của trẻ có biểu hiện thông minh từ nhỏ. Bé có tốc độ phát triển trí tuệ khá nhanh, xếp sau các bé thích nằm sấp một bậc nhưng mức độ chênh lệch không quá nhiều. Tư thế ngủ này cũng khá an toàn với trẻ, không gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Trẻ nằm nghiêng

Những bé hay nằm nghiêng được đánh giá là có tính cách nhạy cảm, nhút nhát, rụt rè. Con thường cảm thấy thiếu an toàn. Tư thế nằm nghiêng giống như trẻ đang phòng thủ, khá khép kín. Cha mẹ có thể điều chỉnh để trẻ được ngủ thoải mái hơn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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