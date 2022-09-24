Để biết trẻ thông minh, IQ cao, lanh lợi hơn người cùng xem 5 đặc điểm này của mẹ

Nuôi dạy con 24/09/2022 16:16

Có thể bạn chưa biết, phụ nữ có những đặc điểm dưới đây rất dễ sinh con thông minh, IQ cao.

1. Phụ nữ mông to

Theo một nghiên cứu cho thấy phụ nữ mông to thường sinh con thông minh hơn nhóm người còn lại.

Tại sao lại như vậy? Lý do là bởi lượng mỡ dồi dào ở mông có vai trò rất quan trọng trong sự hình thành não bộ của trẻ từ trong bụng mẹ cho tới giai đoạn 6 tháng tuổi.

Đặc biệt, mỡ ở vùng mông cũng rất giàu docosahexaenoic acid (DHA) - vốn là thành phần đặc biệt quan trọng trong não người.

Để biết trẻ thông minh, IQ cao, lanh lợi hơn người cùng xem 5 đặc điểm này của mẹ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

2. Mẹ eo thon

Không phải ngẫu nhiên những người phụ nữ "thắt đáy lưng ong" lại được coi là có tướng tốt và thường được cánh mày râu ưu tiên chọn làm vợ đâu nhé! Với đặc điểm này, họ còn có khả năng cao sinh được những đứa con thông minh hơn người.

Điều này cũng được nghiên cứu khoa học chứng minh rất rõ. Các chuyên gia giải thích rằng, lượng mỡ ở eo có chứa nhiều axit béo omega-6 không tốt cho sự phát triển não bộ. Bên cạnh đó, lượng mỡ này cũng là yếu tố gây nên bệnh tiểu đường và nhiều bệnh liên quan đến tim mạch của trẻ sau sinh.

Với phụ nữ có vòng eo thon, nhỏ hơn vòng hông thì đa phần lượng mỡ sẽ tích trữ quanh hông và đùi. Mỡ ở 2 khu vực này chứa nhiều hàm lượng axit béo omega-3 cần thiết cho sự phát triển não thai nhi.

3. Phụ nữ sinh con trong độ tuổi từ 23- 30

Độ tuổi này là độ tuổi lý tưởng để sinh con bởi lúc này cơ thể của người mẹ đã phát triển hoàn thiện, chất lượng trứng cũng đạt mức tốt nhất. Vì vậy nguy cơ trẻ bị thiểu năng trí tuệ, bị đẻ non, dị dạng, IQ thấp là rất hiếm.

Hơn thế nữa, ở tuổi này, người phụ nữ đã có một vị trí công việc vững vàng, đã sẵn sàng tâm lý và kiến thức để làm mẹ thì em bé sẽ được chăm sóc và phát triển tốt nhất.

Để biết trẻ thông minh, IQ cao, lanh lợi hơn người cùng xem 5 đặc điểm này của mẹ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

4. Phụ nữ thành đạt

Đây là nhóm người chắc chắc có tầm hiểu biết sâu rộng, chỉ số IQ cao. Vì thế con cái sẽ được thừa hưởng trí thông minh từ mẹ.

Một người mẹ thông minh, học giỏi, có chỉ số IQ cao thì chắc chắn thai nhi cũng được di truyền và sở hữu chỉ số IQ cao giống mẹ. Ngoài ra, việc người mẹ có nhiều kiến thức, chăm chỉ trò chuyện, tâm sự với bé ngay từ trong bào thai cũng giúp trí não bé phát triển một cách tối đa.

5. Phụ nữ chênh lệch 7 tuổi với chồng

rí thông minh bẩm sinh của trẻ có liên quan nhất định đến độ tuổi của cha mẹ đã được nhiều nghiên cứu nhắc tới. Tuy nhiên, độ tuổi chênh lệch giữa cha mẹ quyết định thế nào đến trí não của con không được đề câp nhiều.

Còn đối với phụ nữ độ tuổi chuẩn để sinh con thông minh từ 20-30. Đây là thời điểm lý tưởng của cơ thể đã phát triển hoàn thiện, chất lượng trứng đạt mức hoàn hảo vì thế nguy cơ đột biến gen cũng ở mức thấp và các nguy cơ bệnh tật cũng rất ít. Mà nếu chất lượng tinh trùng lẫn trứng đều tốt thì chắc chắn đứa trẻ sinh ra sẽ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để nuôi thai nhi khỏe mạnh và thông minh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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