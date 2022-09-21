Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch này, có đường công danh luôn rộng mở, phúc lộc vẹn toàn

Nuôi dạy con 21/09/2022 08:04

Theo tử vi dự đoán những đứa trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, phúc lộc vẹn toàn

Tháng Giêng

Đa phần những em bé sinh đúng tháng Giêng thì học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác, cũng rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Vận mệnh cuộc đời em bé này cực kì tốt, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiền tài nhiều không kể xiết, trong đời không có tai họa gì lớn hay gặp phải hoạn nạn khó khăn ảnh hưởng đến cuộc sống. Em bé này có số trường thọ, hưởng trọn mọi phúc lộc trên đời.

Khi lớn lên, bé chuyên tâm học hành và không ngừng nỗ lực vươn lên. Người sinh vào tháng Âm lịch này có sẵn tiềm năng, có tài kinh doanh. Vì vậy, dù chọn theo đuổi lĩnh vực chính nào, họ cũng có thể gặt hái khi bắt đầu công việc kinh doanh.

Họ kiếm được nhiều tiền lại biết quản lý tài chính nên sẽ sớm gia tăng của cải. Người sinh tháng này mang số mệnh phú quý nên ít phải chịu cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch này, có đường công danh luôn rộng mở, phúc lộc vẹn toàn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tháng 6 Âm lịch

Theo tử vi, tháng 6 Âm lịch là khoảng thời gian trời đất đã chuyển sang mùa hè. Trẻ sinh vào thời điểm Âm lịch này được sao may mắn chiếu mệnh, có cuộc đời giàu sang.

Trẻ không phải lo cơm ăn áo mặc, không những thế, họ còn được dự đoán sẽ có hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

Trẻ sinh vào tháng Âm lịch này sẽ mang lại may mắn cho gia đình. Họ được ví như sao may mắn của cha mẹ, là Thần Tài của gia đình. Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy gia đình có trẻ sinh vào tháng Âm lịch này thường làm ăn phát đạt, vui vẻ, thuận hòa, nhất là bé gái.

Người sinh vào tháng Âm lịch này có trí tưởng tượng phong phú và óc sáng tạo. Khi trưởng thành, họ sẽ sớm thành đạt trong công việc giúp đỡ cho gia đình. Dù theo đuổi ngành nghề nào, họ cũng sẽ gặp được may mắn, phất lên không ngừng.

Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch này, có đường công danh luôn rộng mở, phúc lộc vẹn toàn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tháng 10 Âm lịch

Những người sinh vào tháng 10 Âm lịch là người lạc quan, dễ gần, thân thiện và có vòng tròn mối quan hệ rộng lớn. Đây là những người không thích cam chịu, nếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn họ sẽ tìm mọi cách để vượt qua và tìm đến chiến thắng.

Đây cũng là những người can đảm, nhiều dũng khí, sẵn sàng đối mặt với thử thách trong cuộc đời để bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ngoài ra những người này cũng là người biết đối nhân xử thế, khéo léo trong giao tiếp. Chính vì vậy mà trong cuộc đời thường gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ và chở che.

Tháng đầu tiên của năm 2023 tới, tử vi dự rằng những người sinh vào thời điểm tháng 10 âm lịch sẽ gặt hái được rất nhiều thành công lớn. Cụ thể, sự nghiệp của những người này sẽ phát triển nhanh chóng, thuận lợi, có được những bước đột phá lớn khiến vị trí của họ tại nơi làm việc được củng cố. Bên cạnh đó, việc kiếm tiền cũng thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Trước Tết Nguyên Đán, những người này sẽ có một túi tiền rủng rỉnh và sẵn sàng để chào tạm biệt cái nghèo.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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