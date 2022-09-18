Dù là bé trai hay bé gái, sở hữu 3 nốt ruồi này là tướng vượng lộc, giỏi giang, thành đạt, cha mẹ tha hồ "nở mày nở mặt"

Nuôi dạy con 18/09/2022 05:28

Theo nhân tướng học, người sở hữu những nốt ruồi may mắn này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Nốt ruồi trên khuỷu tay

Người có nốt ruồi ở khuỷu tay phải trong công việc rất kiên cường, quyết đoán, theo đuổi mục tiêu đến cùng, luôn cố gắng để vượt qua mọi khó khăn. Đối với tình duyên, nốt ruồi ở khuỷu tay phải đàn ông là mẫu người chồng vô cùng lý tưởng, luôn cố gắng vì gia đình, yêu thương vợ con. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, yên ấm

Dù là bé trai hay bé gái, sở hữu 3 nốt ruồi này là tướng vượng lộc, giỏi giang, thành đạt, cha mẹ tha hồ 'nở mày nở mặt' - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Nốt ruồi trên dái tai

Theo nhân tướng học, người sở hữu dái tai to thường thông minh, có số phú quý. Những người này được nhận định là có số làm lãnh đạo. Họ có thể trở thành người tiên phong, dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực và được người đời ngưỡng mộ. Người có dái tai to và đầy đặn thường rất may mắn, đi đâu cũng có quý nhân chiếu cố.

Đặc biệt, nếu dái tai có nốt ruồi thì càng có lộc. Người này được nhận định là có tính nhân hậu, có lòng tốt, giàu phúc khí. Họ làm việc gì cũng gặp may mắn, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong tương lai, người này có thể gây dựng cuộc sống thịnh vượng, giàu có.

Ngoài ra, vận thế của người này cũng rất tốt. Dù gặp thất bại, họ cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Càng lớn tuổi, người này càng gặt hái được nhiều thành công, xây dựng được cơ ngơi đồ sộ.

Dù là bé trai hay bé gái, sở hữu 3 nốt ruồi này là tướng vượng lộc, giỏi giang, thành đạt, cha mẹ tha hồ 'nở mày nở mặt' - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

 

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Nhân tướng học có nói, những ai sở hữu được nốt ruồi này thì cả đời sung túc, viên mãn không muộn phiền âu lo. Người sở hữu những nốt ruồi dưới lòng bàn chân sinh ra đã có một tấm lòng hướng thiện, biết yêu thương gia đình, giúp đỡ cộng đồng và san sẻ mọi khó khăn. Người sở hữu nét tướng này được tận hưởng những điều tuyệt vời khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sinh con đúng vào ngày thần Tài mở hầu ba: 3 ngày Âm lịch này trẻ hưởng phúc khí vô biên, tương lai đầy triển vọng

Sinh con đúng vào ngày thần Tài mở hầu ba: 3 ngày Âm lịch này trẻ hưởng phúc khí vô biên, tương lai đầy triển vọng

Những đứa trẻ sinh vào 3 ngày Âm lịch này thường thông minh, nhanh nhẹn, hứa hẹn sẽ một tương lai rộng mở.

Xem thêm
Từ khóa:   dự đoán tương lai của trẻ 3 dấu hiệu chứng tỏ bé con có chỉ số EQ và IQ cao nốt ruồi

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?