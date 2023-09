Dù là bé trai hay bé gái, sở hữu 3 nốt ruồi này là tướng vượng lộc, giỏi giang, thành đạt, cha mẹ tha hồ "nở mày nở mặt"

Theo nhân tướng học, người sở hữu những nốt ruồi may mắn này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Nốt ruồi trên khuỷu tay

Người có nốt ruồi ở khuỷu tay phải trong công việc rất kiên cường, quyết đoán, theo đuổi mục tiêu đến cùng, luôn cố gắng để vượt qua mọi khó khăn. Đối với tình duyên, nốt ruồi ở khuỷu tay phải đàn ông là mẫu người chồng vô cùng lý tưởng, luôn cố gắng vì gia đình, yêu thương vợ con. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, yên ấm

Ảnh minh họa

Nốt ruồi trên dái tai

Theo nhân tướng học, người sở hữu dái tai to thường thông minh, có số phú quý. Những người này được nhận định là có số làm lãnh đạo. Họ có thể trở thành người tiên phong, dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực và được người đời ngưỡng mộ. Người có dái tai to và đầy đặn thường rất may mắn, đi đâu cũng có quý nhân chiếu cố.

Đặc biệt, nếu dái tai có nốt ruồi thì càng có lộc. Người này được nhận định là có tính nhân hậu, có lòng tốt, giàu phúc khí. Họ làm việc gì cũng gặp may mắn, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong tương lai, người này có thể gây dựng cuộc sống thịnh vượng, giàu có.

Ngoài ra, vận thế của người này cũng rất tốt. Dù gặp thất bại, họ cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Càng lớn tuổi, người này càng gặt hái được nhiều thành công, xây dựng được cơ ngơi đồ sộ.

Ảnh minh họa

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Nhân tướng học có nói, những ai sở hữu được nốt ruồi này thì cả đời sung túc, viên mãn không muộn phiền âu lo. Người sở hữu những nốt ruồi dưới lòng bàn chân sinh ra đã có một tấm lòng hướng thiện, biết yêu thương gia đình, giúp đỡ cộng đồng và san sẻ mọi khó khăn. Người sở hữu nét tướng này được tận hưởng những điều tuyệt vời khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-la-be-trai-hay-be-gai-so-huu-3-not-ruoi-nay-la-tuong-vuong-loc-gioi-giang-thanh-dat-cha-me-tha-ho-no-may-no-mat-503551.html