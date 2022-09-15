Sinh con đúng vào ngày thần Tài mở hầu ba: 3 ngày Âm lịch này trẻ hưởng phúc khí vô biên, tương lai đầy triển vọng

Trẻ sinh vào ngày 24 âm lịch là người chăm chỉ, kiên định với mục tiêu của mình. Khi đã xác định việc gì là sẽ không bỏ dở giữa chừng.

Trong tình cảm, người sinh ngày 24 âm lịch rất chung thủy. Một khi họ đã tìm được nửa kia của mình thì sẽ luôn biết nghĩ cho người ấy, giữ khoảng cách đúng mực với mọi người xung quanh.

Khi đã trưởng thành, đi làm, người sinh ngày 24 âm lịch thường giữ thái độ khiêm tốn, ham học hỏi nên thường được giao cho nhiều trọng trách. Bên cạnh đó, người này còn có đầu óc tổ chức, kinh doanh nên thường vạch ra được những chiến lược hợp lý, đem về nguồn tiền dư dả.

Ngày 26 âm lịch

Theo bói ngày tháng sinh Âm lịch, trẻ sinh vào ngày 26 Âm lịch hàng tháng là người trọng tình, trọng nghĩa. Họ coi trọng tình cảm gia đình và là người con hiếu thuận.

Trong cuộc sống, người sinh vào ngày Âm lịch này là người chí công vô tư, có trách nhiệm. Khi được người khác giúp đỡ một phần, họ sẽ ghi nhớ và sẽ trả hơn 10 phần.

Người sinh vào ngày Âm lịch này có đầu óc tính toán và rất cẩn trọng trong công việc. Vì vậy, dù xuất thân nghèo khó nhưng họ vẫn có thể vươn lên, đạt tới thành công.

Họ gây dựng được sự nghiệp ổn định sau tuổi 35. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, tươi lai tươi sáng.

Ngày 29 âm lịch

Theo tử vi, trẻ sinh vào ngày 29 Âm lịch hàng tháng thường rất thông minh, nhanh nhẹn và hiểu chuyện. Nếu để ý, bạn sẽ thấy trẻ sinh vào ngày này từ bé đến lớn thường là những học sinh xuất sắc, tự giác học tập.

Ảnh minh họa

Khi lớn lên, họ thường giàu nhiệt huyết và đam mê trong công việc. Chỉ cần được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ, họ sẽ hoàn thành tốt những gì được giao.

Người sinh vào ngày Âm lịch này thường được đồng nghiệp, lãnh đạo đánh giá cao, lại có thêm quý nhân phù trợ. Họ mang tố chất lãnh đạo nên sau này có thể trở thành người đứng đầu trong các công ty, tổ chức.

Tóm lại, cha mẹ có con sinh vào ngày 29 Âm lịch thì có thể tự hào. Vì trẻ sinh vào ngày này nhận phúc khí vô biên, tương lai đầy triển vọng. Họ sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ, niềm tự hào của gia đình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.