Trẻ được sinh ra trúng khung giờ này, có sao may mắn chiếu mệnh, hưởng lộc trời ban, bình an khỏe mạnh, lớn giỏi gian, công danh thành đạt

Nuôi dạy con 31/08/2022 15:47

Theo tử vi, năm Quý Mão 2023 nếu trẻ chào đời vào những khung giờ này sẽ gặp nhiều cát lành, mang may mắn đến cho cha mẹ.

Khung giờ Tý (23:00- 1:00)

Trẻ sinh vào khung giờ Tý Âm lịch thường năng động, nghịch ngợm. Thời nhỏ, bé có thể khiến cha mẹ phải phiền lòng. Tuy nhiên, trẻ sinh giờ này cũng rất thông minh, sáng tạo và ham thích tìm tòi, khám phá. Ngay từ khi lọt lòng, trẻ đã mang lại vượng khí, may mắn cho bố mẹ.

Trẻ được dự đoán sẽ làm thay đổi tài vận trong gia đình. Sau khi đứa trẻ ra đời, cha mẹ bé sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn công việc. Họ làm ăn phát đạt, gặp thời gặp thế hơn rất nhiều kể từ khi có con.

Gia đình họ dù nghèo khó ban đầu nhưng cũng dần sung túc, thịnh vượng sau khi đứa trẻ ra đời.

Trẻ được sinh ra trúng khung giờ này, có sao may mắn chiếu mệnh, hưởng lộc trời ban, bình an khỏe mạnh, lớn giỏi gian, công danh thành đạt - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Giờ Tuất (19:00 – 21:00)

Trẻ sinh vào giờ tuất có tính cách cứng cỏi, thông minh, hòa đồng, nhanh nhẹn. Trong những năm tuổi trẻ, có thể các con sẽ gặp một chút thử thách nhưng sau 30 tuổi thì dễ làm giàu, sự nghiệp cũng hanh thông hơn. Không những có thể thích nghi và sử dụng các mối quan hệ xã hội tốt hơn, mà họ còn được những người thân trong gia đình giúp đỡ nhiều hơn.

Ba mẹ sinh con ở giờ Tuất trong năm Nhâm Dần cũng luôn cảm thấy gia đình có hòa khí vui vẻ, đúng với câu "hậu phúc vô tận".

Giờ Hợi (21h – 23h)

Những đứa trẻ sinh vào giờ Hợi năm 2023 thường có tính cách phóng khoáng, không hay so đo, tính toán với mọi người. Đồng thời, họ biết hài lòng với những gì mà mình đang có nên cuộc sống bớt đi nhiều phiền não.

Trẻ được sinh ra trúng khung giờ này, có sao may mắn chiếu mệnh, hưởng lộc trời ban, bình an khỏe mạnh, lớn giỏi gian, công danh thành đạt - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trong công việc, người sinh vào giờ Hợi năm 2023 biết đối nhân xử thế, ít khi làm mất lòng người khác. Họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, người sinh vào giờ này còn có thể nhận ra những điều mà người khác bỏ qua. Từ đó biến chúng thành lợi thế của mình.

Trong chuyện tình cảm, người sinh vào giờ Hợi năm 2023 có số đào hoa nên được rất nhiều người theo đuổi. Sau khi lập gia đình, bản mệnh thường nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nửa kia, đời sống vật chất cũng như tinh thần đều đầy đủ, viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

4 điều kiêng kỵ cha mẹ cần tránh khi đặt tên cho con 

4 điều kiêng kỵ cha mẹ cần tránh khi đặt tên cho con 

Sinh con ra, bậc phụ huynh nào cũng muốn đặt cho con cái tên thật đẹp, mang nhiều ước mơ, hy vọng, Tuy vậy, dưới đây là một số điều kiêng kỵ khi cha mẹ đặt tên cho con để tránh điềm xui xẻo.

Xem thêm
Từ khóa:   giờ sinh của trẻ khung giờ vàng giờ sinh tốt

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 14 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?