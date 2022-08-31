Trẻ được sinh ra trúng khung giờ này, có sao may mắn chiếu mệnh, hưởng lộc trời ban, bình an khỏe mạnh, lớn giỏi gian, công danh thành đạt

Trẻ sinh vào khung giờ Tý Âm lịch thường năng động, nghịch ngợm. Thời nhỏ, bé có thể khiến cha mẹ phải phiền lòng. Tuy nhiên, trẻ sinh giờ này cũng rất thông minh, sáng tạo và ham thích tìm tòi, khám phá. Ngay từ khi lọt lòng, trẻ đã mang lại vượng khí, may mắn cho bố mẹ.

Trẻ được dự đoán sẽ làm thay đổi tài vận trong gia đình. Sau khi đứa trẻ ra đời, cha mẹ bé sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn công việc. Họ làm ăn phát đạt, gặp thời gặp thế hơn rất nhiều kể từ khi có con.

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Giờ Tuất (19:00 – 21:00)

Trẻ sinh vào giờ tuất có tính cách cứng cỏi, thông minh, hòa đồng, nhanh nhẹn. Trong những năm tuổi trẻ, có thể các con sẽ gặp một chút thử thách nhưng sau 30 tuổi thì dễ làm giàu, sự nghiệp cũng hanh thông hơn. Không những có thể thích nghi và sử dụng các mối quan hệ xã hội tốt hơn, mà họ còn được những người thân trong gia đình giúp đỡ nhiều hơn.

Ba mẹ sinh con ở giờ Tuất trong năm Nhâm Dần cũng luôn cảm thấy gia đình có hòa khí vui vẻ, đúng với câu "hậu phúc vô tận".

Giờ Hợi (21h – 23h)

Những đứa trẻ sinh vào giờ Hợi năm 2023 thường có tính cách phóng khoáng, không hay so đo, tính toán với mọi người. Đồng thời, họ biết hài lòng với những gì mà mình đang có nên cuộc sống bớt đi nhiều phiền não.

Ảnh minh họa

Trong công việc, người sinh vào giờ Hợi năm 2023 biết đối nhân xử thế, ít khi làm mất lòng người khác. Họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, người sinh vào giờ này còn có thể nhận ra những điều mà người khác bỏ qua. Từ đó biến chúng thành lợi thế của mình.

Trong chuyện tình cảm, người sinh vào giờ Hợi năm 2023 có số đào hoa nên được rất nhiều người theo đuổi. Sau khi lập gia đình, bản mệnh thường nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nửa kia, đời sống vật chất cũng như tinh thần đều đầy đủ, viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm