Trẻ được sinh ra vào 3 khung giờ này, dự đoán lớn lên cả đời an nhàn sung sướng

Theo các chuyên gia về tử vi cho biết rằng, mẹ sinh con vào giờ Tý thường con lớn lên rất thông minh và nhiều tài lẻ. Sau này có con đường học hành luôn rộng mở, vốn kiến thức luôn khiến người đối diện phải ngưỡng mộ. Tuy tài giỏi nhưng những người sinh vào giờ này không bao giờ thể hiện sự kiêu ngạo mà thay vào đó luôn có tinh thần học hỏi để hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Khuyết điểm lớn nhất của những đứa trẻ sinh vào giờ này thì thường có tính cách khá bốc đồng và rất dễ xảy ra các cuộc tranh cai không đáng có.

Con sinh ra trong giờ này, thường có cuộc sống rất thuận lợi, ít có vật cản ngáng đường hay gặp khó khăn. Tình hình tài chính hay con đường công danh sẽ không ngừng đi lên. Mọi việc đến tay đều trơn tru, mượt mà nên những người này ít gặp phải lo toan phiền muộn. Nếu sinh ra là con trai, thì sau này rất có cơ hội kết hôn với một người vợ giàu có. Còn nếu bạn sinh ra là con gái thì sẽ rất thành công trên con đường sự nghiệp và có địa vị trong xã hội.

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Sinh vào giờ Thìn (7h - 9h)

7 đến 9 giờ sáng là khoảng thời gian mặt trời tỏa chiếu ánh sáng huy hoàng. Đứa trẻ nào sinh vào giờ này cũng được dự đoán sẽ tỏa sáng, thành danh thành tài trong tương lai.

Trẻ sinh vào giờ Thìn thường rất nhanh nhẹn, tháo vát.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy bé rất dễ nuôi, nhanh đi, nhanh nói và suy nghĩ linh hoạt. Lớn lên, trẻ học hành tài giỏi, tiếp thu nhanh hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Đến tuổi trưởng thành, trẻ sinh giờ Thìn thường có bước phát triển vượt bậc.

Nhờ tài năng, trí tuệ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, trẻ đạt nhiều thành công trong công việc. Họ thường trở thành những ông chủ lớn hoặc thành viên chủ chốt trong công ty, tổ chức. Trẻ sinh khung giờ Âm lịch này sẽ mang đến niềm vui, phúc lộc cho cha mẹ và gia đình.

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Sinh vào giờ Thân (15h-17h)

Giờ Thân theo ngũ hành là dương Kim, là thời khắc mặt trời chuẩn bị xuống núi, hoàng hôn diễm lệ. Người sinh vào giờ này đặc biệt là những người tuổi Mão hoặc Mùi có khả năng hút lộc dồi dào, có duyên với tiền bạc và hay được lộc trên ban.

Với họ, không bao giờ có khái niệm thiếu tiền, tiêu hết khắc có và một khi đã có là đủ dùng nhiều năm, giống như túi tiền Thạch Sanh vậy. Chỉ cần họ quyết định đầu tư, hùn vốn hay tự tay kinh doanh, phát triển bất cứ dự án gì, ắt hẳn dự án, công việc đó sẽ thành công vang dội.

Họ rất dễ thuộc tuýp trọc phú “giàu lên sau một đêm”, nhưng giàu khá lâu dài. Điều kiện để họ giữ vững được tài lộc ổn định dồi dào là phải biết từ thiện, công đức thật lòng, đúng theo nguyên tắc “lộc bất tận hưởng”. Nếu không thật tâm hành thiện thì e rằng cả núi tiền kia rồi cũng có lúc đổ xuống sông xuống biển mà thôi.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo