Mùa hè nóng nực, mách mẹ 5 loại thảo dược an toàn để tắm cho con

Mẹ có thể tắm lá cho bé hàng ngày vào mùa hè để phòng ngừa rôm sảy.

Rôm sảy còn được gọi là phát ban nhiệt, là tình trạng đổ nhiều mồ hôi nhưng ống mồ hôi bị bít tắc, ứ đọng mồ hôi gây nên các nốt mụn nhỏ li ti màu hồng trên da. Thời tiết nắng nóng, chế độ chăm sóc của cha mẹ không đúng cách, hoặc trẻ nóng trong, sốt cao… chính là tác nhân gây ra rôm sảy xuất hiện.

2- Lá chè xanh (trà xanh):

Giúp thanh nhiệt, giải độc, kháng khuẩn và làm lành vết thương nhanh, ''thần thuốc'' hữu hiệu giúp bé nhanh khỏi rôm sảy.

3- Lá khế:

Lá khế là vị thuốc Nam quen thuộc thường được nhân dân sử dụng để chữa các bệnh da liễu phổ biến như dị ứng thời tiết, viêm da cơ địa, chàm, viêm da tiếp xúc và nổi mề đay mẩn ngứa.

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Với những trường hợp nổi mề đay cấp có biểu hiện nhẹ, nhân dân thường tận dụng lá khế và một số thảo dược tự nhiên để cải thiện.

4- Cỏ mần trầu:

Cỏ mần trầu có tính bình, không độc và có nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp cơ thể thanh nhiệt, mát gan, trị phong thấp sốt rét, đặc biệt là có thể đun nước tắm cho trẻ. Khi tắm cỏ mần trầu, trẻ sẽ được cải thiện rõ rệt các bệnh về da: viêm da, mẩn ngứa...

5- Mướp đắng:

Mướp đắng có chứa thành phần kháng sinh tự nhiên giúp làm sạch và sát khuẩn trên da. Vì thế mẹ có thể xay ra lọc lấy nước để tắm cho con.

Hướng dẫn tắm trẻ sơ sinh bằng lá an toàn, hiệu quả

Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh, các bậc phụ huynh nên làm theo những bước chỉ dẫn sau:

- Sử dụng những loại lá cây mình biết rõ nguồn gốc, đề phòng bị phun thuốc hay sâu bệnh. Rửa lá cây thật sạch. Ngâm lá cây với nước muối loãng để tăng hiệu quả làm sạch.

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- Các loại lá cây đều phải đun sôi, để nguội. Không dùng trực tiếp các loại lá cho trẻ khi tắm. Riêng kinh giới hay mướp đắng có thể giã hay say để lấy nước cốt và pha tắm luôn..

- Lọc và vứt bỏ lá cây, giữ lại nước để dùng.

- Tắm sơ cho trẻ bằng nước ấm để loại bỏ các chất bẩn trên da trước khi tắm bằng nước lá. Cuối cùng làm sạch người trẻ sơ sinh bằng nước trắng để loại bỏ những bột lá còn sót lại trên tóc, da./.

Lưu ý: Mẹ nhớ thử phản ứng ra tay bé, nếu sau vài giờ con không có phản ứng gì thì mẹ hãy tắm cho con.