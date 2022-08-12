Bí quyết tăng tiết sữa cho mẹ bỉm nuôi con khỏe mạnh, mau lớn

Bài học làm mẹ 12/08/2022 07:53

Dưới đây là bí quyết tăng tiết sữa rất hữu ích cho các mẹ bỉm nuôi con nhỏ. Nguyên nhân nào có thể khiến sữa mẹ bị ít?

Bí quyết tăng tiết sữa sẽ đạt hiệu quả hơn nếu bạn biết rõ nguyên nhân khiến nguồn sữa mẹ bị ít đi. Hiểu rõ căn nguyên tâm sinh lý và có biện pháp phù hợp sẽ giúp bạn tăng tiết sữa cho con bú một cách tự nhiên, an toàn.

Do tâm lý

Những cảm xúc tiêu cực như lo âu, căng thẳng sau khi sinh con hoặc không gian ngượng ngùng gây xấu hổ đều có thể gây trở ngại cho phản xạ tiết sữa mẹ.

Bạn nên chia sẻ tâm tư và nhờ đến sự hỗ trợ từ người thân trong gia đình để giảm bớt áp lực, mệt mỏi. Ngoài ra, tạo không gian riêng tư cho mẹ và bé để việc cho con bú được thuận lợi hơn.

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 Ảnh minh họa

Do vấn đề sức khỏe

Nếu mẹ mắc phải một số bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, đa nang buồng trứng… cũng có thể ảnh hưởng quá trình sản xuất sữa mẹ cho em bé bú.

Bên cạnh đó, một số loại thuốc chứa pseudoephedrine để điều trị viêm xoang, dị ứng hoặc thuốc kiểm soát nội tiết cũng là yếu tố làm giảm lượng sữa mẹ.

Thói quen hút thuốc, uống rượu cũng làm trở ngại chất lượng sữa bởi các chất có tính độc hại cho cơ thể như nicotine, cồn…

Do phẫu thuật

Nếu bạn đã từng phẫu thuật ngực, các mô tuyến ở vú có thể giảm đi, vú teo nhỏ hoặc ách tắc tuyến sữa… khiến việc tiết sữa không thuận lợi. Sở thích xỏ khuyên ở núm vú cũng không tốt cho quá trình nuôi con.

Bí quyết tăng tiết sữa giúp mẹ nuôi con nhàn tênh và khỏe mạnh

Cho trẻ bú mẹ càng sớm càng tốt. Động tác mút sữa của con sẽ giúp tăng tiết sữa mẹ. ...

Làm trống bầu sữa sau khi cho con bú Hút cạn bầu sữa là cách giúp mẹ nhiều sữa nhờ kích thích giúp lượt sữa tiếp theo mau về. 

Bí quyết tăng tiết sữa cho mẹ bỉm nuôi con khỏe mạnh, mau lớn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái, ngủ đủ giấc.

Cho bé bú cả hai bên vú

Thiết lập chế độ dinh dưỡng hợp lý cho mẹ

Chế độ dinh dưỡng vô cùng quan trọng để cơ thể mẹ sản sinh sữa cho con bú. Khi có một chế độ ăn uống khoa học mẹ sẽ không còn phải lo lắng làm sao để nhiều sữa cho con. Dưới đây là những loại thực phẩm tốt cho mẹ sau sinh, giúp tăng tiết sữa:

• Thịt nạc, trứng gà, móng giò, các loại cá giàu omega 3 như cá hồi,...

• Các loại rau xanh đều tốt cho mẹ sau sinh, điển hình là các loại như rau ngót, rau khoai lang, rau đay, rau má, rau chân vịt, bông cải xanh,...

• Các loại trái cây cũng giúp cơ thể mẹ tạo nhiều sữa, đặc biệt là chuối sứ, đu đủ xanh, quả vả, các loại quả giàu vitamin A như cam, cà chua, gấc, xoài,.. Ngoài ra, mẹ sau sinh cũng nên ăn nhiều các loại quả mọng nước như cam, quýt, bưởi,..

• Các loại hạt cũng rất cần thiết, chẳng hạn như đậu nành, mè đen, đậu xanh, hạt sen, đậu đen, lạc,.. và các loại ngũ cốc như yến mạch, lúa mạch, gạo lứt…

• Mẹ sau sinh cần lưu ý phải uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

Những lưu ý quan trọng cha mẹ cần nhớ khi cho con ăn hải sản

Những lưu ý quan trọng cha mẹ cần nhớ khi cho con ăn hải sản

Hải sản có hàm lượng giá trị dinh dưỡng rất cao. Nó đặc biệt rất tốt cho sự phát triển của con trẻ. Chính vì vậy đa phần các mẹ bỉm sữa đều muốn cho trẻ ăn hải sản nhằm hy vọng con được khỏe mạnh.

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