Cách phòng viêm tai giữa cho trẻ khi đi bơi trong mùa hè

Chăm sóc con 14/07/2022 06:00

Cho con đi bơi đồng nghĩa với việc để con tiếp xúc với nhiều mần bệnh nhiễm trùng có trong bể đặc biệt là bệnh viêm tai giữa. Vậy làm thế nào để bảo vệ con?

Nguyên nhân gây viêm tai giữa

Có nhiều nguyên nhân gây viêm tai cho trẻ khi đi bơi, trong đó nguyên nhân hay gặp là khi bơi ngụp lặn trong môi trường nước, dù nước sạch hay bẩn cũng có nhiều vi khuẩn xâm nhập vào tai. Trong khi hồ bơi đông người, dễ bị ô nhiễm bởi đờm dãi, dịch mũi, thậm chí cả nước tiểu và phân của trẻ em.

Nếu bơi ở sông, suối, biển... mà không có hiểu biết, có thể bị một số bệnh tai mũi họng thường gặp khi đi bơi trong mùa hè. Mũi họng là cửa ngõ của cơ thể tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Vì thế, khi đi bơi ở môi trường ô nhiễm rất dễ bị mắc bệnh.

Còn đối với viêm tai giữa, cũng có thể mắc nếu như nước ứ đọng trong tai không được cho ra ngoài. Bệnh viêm tai giữa nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như thủng màng nhĩ, viêm xương chũm mãn tính, bị điếc...

Cách phòng viêm tai giữa cho trẻ khi đi bơi trong mùa hè - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Ngoài đi bơi, các yếu tố khác như môi trường nóng, ẩm; có thói quen làm sạch, lau chùi, móc ráy tai trong ống tai bằng các dụng cụ cứng, viêm mũi họng không được điều trị... cũng làm tăng nguy cơ bị viêm tai giữa.

Cách phòng tránh bệnh hiệu quả

Để phòng bệnh viêm tai giữa cũng như các bệnh tai mũi họng, cha mẹ cần chú ý những nguyên tắc sau:

Chọn điểm bơi an toàn, sạch sẽ lượng người tắm giới hạn.

Trước khi đi bơi, nếu phát hiện ráy tai, cần lấy ra để đề phòng nước vào tai khi bơi, gây bít tắc ống tai ngoài, dẫn đến viêm ống tai ngoài, nước đọng làm viêm tai giữa.

Khi đi bơi cũng cần trang bị dụng cụ hỗ trợ bơi như mũ, kính bơi và nút tai.

Sau khi ở hồ bơi lên, nên xì mũi nhẹ, nghiêng đầu và nhảy cò để nước trong ống tai ngoài tự chảy ra, không ngoáy tai mạnh gây xây xước ống tai ngoài làm dễ nhiễm trùng.

Tắm lại nước sạch với xà phòng tắm sau khi ở hồ bơi lên. Nhỏ mắt, lau tai khô và súc họng với nước muối sau khi đi bơi. Có thể lấy que tăm bông đặt nhẹ ở ống tai ngoài một lúc để hút nước trong tai ra. Không ngoáy sâu vào tai của trẻ, tránh đẩy bụi bẩn và tác nhân gây bệnh vào sâu hơn.

Cách phòng viêm tai giữa cho trẻ khi đi bơi trong mùa hè - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Thời gian tắm trong hồ bơi có giới hạn (trẻ dưới 5 tuổi: tắm dưới 30 phút, trẻ từ 5 tuổi trở lên: tắm dưới 60 phút.

Điều trị viêm tai giữa cần kịp thời, đúng cách, dứt điểm. Những trẻ có tiền sử viêm tai giữa, viêm xoang, viêm mũi dị ứng hạn chế đi bơi vì rất dễ tái phát bệnh. Nếu từng bị viêm tai, hoặc đã từng phẫu thuật tai thì nguy cơ nước vào tai gây viêm nhiễm càng lớn.

Để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh, chúng ta cần nắm được một số biện pháp để bảo vệ bản thân mình và trẻ em. Đầu tiên, bạn hãy rèn luyện cho mình và em bé thói quen rửa tay sạch sẽ trước khi ăn uống, sau khi đi vệ sinh. Khi vệ sinh tai, tốt nhất là bạn hãy sử dụng dụng cụ mềm, thao tác nhẹ nhàng để tai không bị tổn thương.

Nếu như bạn bị các bệnh liên quan đến tai mũi họng hoặc đường hô hấp thì nên đi khám và điều trị dứt điểm. Như vậy, vi khuẩn và nấm không có cơ hội tấn công và gây bệnh viêm tai giữa cho con người.

Có thể nói viêm tai giữa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nghe của con người nếu như bạn không điều trị bệnh dứt điểm. Vì thế, khi có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh, chúng ta cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được chăm sóc và chữa trị. Mỗi chúng ta hãy tự biết gìn giữ và chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

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