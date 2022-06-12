Người mẹ xuống dưới nhà đi dạo, bỏ quên con trên xích đu và tỏ ra thích thú trước biểu cảm của đứa trẻ khi được tìm thấy

Chăm sóc con 12/06/2022 13:03

Hầu hết phụ nữ đều phải trải qua quá trình mang thai và sinh nở, mặc dù trong gia đình nhỏ có thêm một sinh mệnh mới là một điều tốt nhưng trong quá trình mang thai, phụ nữ sẽ phải trải qua những thay đổi rất lớn, những thay đổi đó không chỉ về hình thể mà còn xét về "trí lực".

Người mẹ xuống dưới nhà đi dạo, bỏ quên con trên xích đu và tỏ ra thích thú trước biểu cảm của đứa trẻ khi được tìm thấy - Ảnh 1

Nhiều phụ nữ nhận thấy sau khi sinh con, chỉ số thông minh của họ rõ ràng có chút thay đổi không còn nhạy bén giống như lúc trước nữa.

Người mẹ dẫn con xuống dưới nhà đi dạo, lúc quay về nhà được nửa đường thì chợt nhớ ra quên dắt con trai về rồi. Đa phần các bà mẹ sau khi sinh con đều rơi vào tình cảnh lúc nhớ lúc quên, hay làm những chuyện dở khóc dở cười, hay quên đồ đạc, thậm chí còn có lúc đặt con mình ở đâu cũng quên mất.

Mới đây, một bà mẹ người Thượng Hải đã chia sẻ câu chuyện thú vị về mình trên mạng. Vào ngày hôm đấy, như thường lệ, cô đưa bé trai nhà mình xuống dưới nhà đi dạo, dưới lầu có cầu trượt và xích đu, cậu bé ở trên đấy chơi đùa vô cùng vui vẻ, còn người mẹ thì ngồi ở bên dưới trông chừng bé.

Người mẹ xuống dưới nhà đi dạo, bỏ quên con trên xích đu và tỏ ra thích thú trước biểu cảm của đứa trẻ khi được tìm thấy - Ảnh 2

Qua một lúc sau, người mẹ muốn quay về nhà, nhưng cô ấy dường như không nhớ đến việc con trai của mình vừa mới trượt xuống cầu trượt chuyển qua ngồi trên xích đu bên cạnh. Chỉ thấy người mẹ đang đẩy chiếc xe trống không nắm trong tay đẩy hướng về nhà.

Cứ như vậy, người mẹ vừa nãy còn đang chăm chú trông chừng bé con bản thân lại rời đi một lúc một xa. Nhưng bởi vì cậu bé còn khá nhỏ tuổi chưa biết nói nên vẫn chưa biết gọi mẹ. Nhưng có lẽ trong lòng của cậu bé cũng có chút phóng đoán thắc mắc không hiểu: Tại sao mẹ không đưa mình cùng đi chứ?

Người mẹ xuống dưới nhà đi dạo, bỏ quên con trên xích đu và tỏ ra thích thú trước biểu cảm của đứa trẻ khi được tìm thấy - Ảnh 3

Mặc dù, người mẹ nhất thời hơi lơ đãng, để quên thằng bé ngồi trên xích đu một mình quay về nhà, cũng may sau đó đi được nửa đường, người mẹ đột nhiên ý thức việc mình đã để quên bé con rồi, vội vội vàng vàng quay trở lại tìm kiếm. Thật may, bé con vẫn còn ngồi trên xích đu vô cùng ngoan, đang nhìn mẹ mình đang chạy hướng về phía mình.

Nhìn thấy thằng bé vẫn ngồi yên chỗ đấy, người mẹ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng càng thấy tội lỗi vì đã để quên con mình ở đây mà bỏ về. Tuy nhiên, khi người mẹ lại gần thì phát hiện cậu con trai đang mím chặt miệng, không đáp lại mẹ và nhìn sang phía bên tỏ vẻ giận dữ với mẹ.

Người mẹ xuống dưới nhà đi dạo, bỏ quên con trên xích đu và tỏ ra thích thú trước biểu cảm của đứa trẻ khi được tìm thấy - Ảnh 4

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của con trai, cô cũng không nhịn được cười, vừa cười vừa hỏi con trai: "Con có nhớ mẹ không?". Còn cậu bé trông như kiểu bất lực sau khi nghe xong lời này của mẹ mình, như muốn nói: Bỏ quên con rồi, lại còn muốn con nhớ đến mẹ sao?

Người mẹ xuống dưới nhà đi dạo, bỏ quên con trên xích đu và tỏ ra thích thú trước biểu cảm của đứa trẻ khi được tìm thấy - Ảnh 5

Để quên con mình cũng không phải là chuyện gì ngoại lệ, bất luận người mẹ nào đều có thể xảy ra chuyện như vậy

Trong cuộc sống, nhiều bà mẹ nhận thấy rằng sau khi sinh con, trí nhớ của bản thân hình như trở nên kém đi, đặc biệt là hay bị đãng trí

Rõ ràng là những gì mới đang nghĩ về một giây trước đó sau đó liền quên đi. Và việc các để quên đứa trẻ ở đâu đó thường xảy ra ở các bà mẹ hơn.

Giống như có một câu chuyện trước đó từng xảy ra cũng tương tự, một người mẹ vừa mới sinh con, lúc xuất viện thật sự là để quên con mình ở trong phòng bệnh sau đó một mình xuất viện về nhà. Có thể là vì vừa mới lên chức làm mẹ, vẫn chưa kịp thích nghi với điều này.

Người mẹ xuống dưới nhà đi dạo, bỏ quên con trên xích đu và tỏ ra thích thú trước biểu cảm của đứa trẻ khi được tìm thấy - Ảnh 6

Thậm chí, diễn viên Hải Thanh của làng giải trí Hoa ngữ còn chia sẻ về việc từng lạc mất con, có thể thấy chuyện mẹ quên con được coi là "chuyện thường" trong giới làm mẹ.

Trong những tình huống như vậy không có nghĩa là mẹ thiếu trách nhiệm, hay bất cẩn. Mắc phải sai lầm như vậy cũng không phải là lỗi đáng để lên án gì, ngược lại, theo khảo sát thì hầu như người làm bố làm mẹ nào cũng mắc phải sai lầm như vậy.

Người mẹ xuống dưới nhà đi dạo, bỏ quên con trên xích đu và tỏ ra thích thú trước biểu cảm của đứa trẻ khi được tìm thấy - Ảnh 7

Một giáo sư nước ngoài cho rằng: việc hay bỏ quên trẻ không phải là vấn đề trách nhiệm mà là “vấn đề trí nhớ triển vọng”. Có thể lý giải, đó là việc đã định nhưng chưa làm mà cứ tưởng đã làm được.

Như người mẹ ở trên, có thể trong ý thức của mình, cô ấy muốn bảo đứa trẻ lên xe đẩy và về nhà nhưng cô ấy chưa hề làm, và rồi cô ấy tự nhận thức rằng đứa trẻ đã ở trong xe đẩy, cho nên mới tự mình quay về nhà. Nhưng thực tế là đứa bé lúc này vẫn còn đang ngồi trên xích đu, vì vậy mới xảy ra tình trạng mẹ bỏ quên con.

Người mẹ xuống dưới nhà đi dạo, bỏ quên con trên xích đu và tỏ ra thích thú trước biểu cảm của đứa trẻ khi được tìm thấy - Ảnh 8

Vì vậy, chuyện này cũng nhắc nhở các bà mẹ có con nhỏ đừng đặc biệt quá tin tưởng vào trí nhớ của chính mình, đừng cảm thấy mình rất có trách nhiệm và sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra. Nếu như thật sự xảy ra chuyện như vậy, nhưng kết quả lại không được may mắn như vậy, có thể nói là mang lại đau thương cả đời.

Chứng hay quên sau sinh, mẹ cải thiện như thế nào?

Sau khi sinh, do lượng hormone trong cơ thể thay đổi nhanh chóng nên phụ nữ rất dễ bị đãng trí, nên không thể lập tức trở lại trạng thái bình thường trong một thời gian sau sinh.

Ngoài ra, phụ nữ làm việc quá sức trong việc chăm sóc con cái sau sinh cũng dễ dẫn đến tình trạng hay quên, não bộ luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng lâu ngày cũng sẽ làm suy giảm khả năng phản ứng và trí nhớ của phụ nữ.

Người mẹ xuống dưới nhà đi dạo, bỏ quên con trên xích đu và tỏ ra thích thú trước biểu cảm của đứa trẻ khi được tìm thấy - Ảnh 9

Tuy nhiên, tình trạng suy giảm trí nhớ sau sinh ở phụ nữ chỉ là tạm thời, muốn cải thiện tình trạng này thì phải tăng cường dinh dưỡng sau khi sinh con và ăn nhiều thực phẩm làm dịu thần kinh, bồi bổ trí não như các loại hạt, cá, …

Thường cũng chú ý ngủ nhiều hơn, không để mình làm việc quá sức. Chỉ khi bạn được nghỉ ngơi đầy đủ thì bạn mới có nhiều năng lượng hơn, trí nhớ cũng dần được cải thiện.

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Trên người trẻ có xuất hiện biểu hiện gì đều có thể phán đoán được hướng đi tương lai của đứa trẻ. Khi trẻ còn sơ sinh, nếu chúng có 3 hành động sau đây khi ngủ có nghĩa là não bộ của trẻ đang phát triển rất tốt, sau khi trưởng thành chỉ số IQ của những đứa trẻ này thường khá cao.

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Từ khóa:   #Chăm con Kiến thức làm mẹ hội chứng bỏ quên con

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