Những hành động quấy khóc phá phách của trẻ ở trong mắt mẹ thực ra chính là muốn biểu đạt ý "yêu mẹ" của bé

Chăm sóc con 30/06/2022 08:03

Trẻ sơ sinh là một cơ thể sống hoàn toàn mới, bé không biết mọi thứ về thế giới và không thể đặt câu hỏi, bởi vì em bé chưa thể diễn đạt những suy nghĩ bên trong của mình bằng lời nói.

Những hành động quấy khóc phá phách của trẻ ở trong mắt mẹ thực ra chính là muốn biểu đạt ý 'yêu mẹ' của bé - Ảnh 1

Nguồn duy nhất mang lại cảm giác an toàn cho đứa bé trên thế giới này chính là người mẹ đã mang em đến với thế giới này. Vì vậy, bé sẽ sử dụng một số cách “đặc biệt” để thể hiện sự tin tưởng và tình yêu của mình đối với mẹ của mình.

Nhưng các mẹ đôi khi không hiểu rằng hành vi “đặc biệt” của bé chính là biểu hiện của tình yêu thương của bé!

Nhiều bà mẹ thường hay chia sẻ những câu chuyện quấy khóc của bé nhà mình trên các nhóm nuôi dạy con hay trẻ sơ sinh, việc mang theo đứa trẻ hay quấy khóc thực sự rất khó. Hầu hết các bé nhỏ sơ sinh thường sẽ chỉ biết ê a bi bô, ở nhà thì hiếu động có chút phá phách, động một chút là khóc, điều này thực sự đáng lo ngại.

Nhưng trên thực tế, những hành động quấy khóc phá phách của trẻ ở trong mắt mẹ thực ra chính là muốn biểu đạt ý "yêu mẹ" của bé.

Vậy những hành vi nào mà trẻ chưa biết nói chính là dùng để thể hiện tình yêu thương của chúng đối với bạn đây?

Nếu bé thích nhìn chằm chằm vào bạn, điều đó có nghĩa là bé đang cố gắng ghi nhớ người mà mỗi ngày đều chăm cho mình ăn trông như thế nào vì người đó rất quan trọng đối với bé.

Những người chuẩn bị sắp làm mẹ có thể tự mình tưởng tượng khoảnh khắc kỳ diệu và tuyệt đẹp khi em bé thỉnh thoảng nhìn thẳng vào bạn với đôi mắt to và nở nụ cười. Nụ cười thiên thần ấy chính là em bé đang nói rằng bé yêu bạn theo cách của riêng bé.

Những hành động quấy khóc phá phách của trẻ ở trong mắt mẹ thực ra chính là muốn biểu đạt ý 'yêu mẹ' của bé - Ảnh 2

Khi chúng ta đã trưởng thành mỗi người chúng ta đều có vô vàn lời muốn nói với người mà chúng ta yêu thương. Còn đối với em bé mà nói thì mặc dù trẻ sơ sinh chưa biết nói nhưng những “tiếng bi bô” của chúng cũng muốn giao tiếp với những người chúng yêu thích. Mẹ không hiểu cũng không sao, chỉ cần mẹ đáp lại là bé sẽ rất vui.

Nhiều khi trẻ khóc, được mẹ vỗ về trong vòng tay bé sẽ nín ngay, đó là bởi vì bé ngửi thấy mùi hương của mẹ, là mùi sữa mẹ làm yên lòng em bé, và là hương vị ngọt ngào mê đắm thuộc của riêng bé.

Vì vậy, khi nhiều bé ngủ, mẹ sẽ đặt một bộ quần áo cá nhân của mình bên cạnh bé, và bé sẽ tự nhiên ngủ ngon khi ngửi thấy mùi quen thuộc.

Đôi khi mẹ và bé thân thiết, một giây trước phấn khích quơ tay múa chân trước mặt mẹ, giây sau liền bất ngờ dùng tay đánh vào mặt mẹ, nắm lấy tóc mẹ. Thực chất đây là một kiểu đánh vui và xin chúc mừng mẹ, điều này cho thấy trong lòng bé rất yêu bạn.

Hai năm đầu sau khi trẻ chào đời, đặc biệt là trước một tuổi, phụ thuộc nhiều nhất vào người mẹ. Nhiều em bé chưa thể nói sẽ dùng phương thức khóc để “gọi” mẹ khi không được gặp mẹ trong một thời gian. Sau khi người mẹ trở về, bé lại trở thành một đứa bé mềm mại và ngoan ngoãn. Sự gắn bó và phụ thuộc này là sự thể hiện tình yêu của em bé dành cho bạn.

Những hành động quấy khóc phá phách của trẻ ở trong mắt mẹ thực ra chính là muốn biểu đạt ý 'yêu mẹ' của bé - Ảnh 3

Khi thấy người lạ đến gần, bé sẽ gục đầu vào vòng tay mẹ, hoặc ôm cổ mẹ, mong được mẹ che chở. Trong mắt bé, mẹ là người toàn năng, có thể giải quyết mọi việc khó khăn, vì mẹ chính là “siêu nhân” trong lòng bé.

Trẻ nhỏ nhìn thì có những chúng khá quậy phá và nghịch ngợm, nhưng chúng đang thể hiện tình yêu thương với mẹ theo cách “đặc biệt” của riêng mình.

Dù các mẹ phải đau đầu vì sự nghịch ngợm hay quậy phá của con mình, nhưng đây chẳng phải là một loại gánh nặng có chút ngọt ngào hay sao! 

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Từ khóa:   chăm trẻ sơ sinh #Chăm con Ngắm con yêu khôn lớn mỗi ngày

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