Học mẹ Bình Dương làm đồ chơi giáo dục sớm giúp con phát triển thông minh vượt trội

Với quan điểm nuôi con như vậy, Chị Út Trinh (đang sinh sống tại Bình Dương), đã và đang cố gắng từng ngày để trở thành một bà mẹ hoàn hảo nhất trong mắt của con trai mình. Đó là bé Mạnh Lúa - 28 tháng tuổi.

Làm Mẹ - một nghề đặc biệt đối với mỗi người phụ nữ. Ai đã làm mẹ cũng đều mong muốn được mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất, để con được trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Chị Trinh chia sẻ: “Những trò mình chơi với con đều là tất cả những vật dụng trong nhà. Những vật dụng tưởng chừng như bỏ đi như là vỏ trứng, bìa carton, viên sỏi, que kem hay thậm chí là những chiếc muỗng, ly sử dụng 1 lần, mình đều tái chế và sáng tạo thêm chút màu sắc và trang trí để đẹp mắt và cũng tăng tính thẩm mỹ, kích thích thị giác cho con”

Chị Út Trinh là nhân viên văn phòng, nên thời gian cũng khá eo hẹp. Nhưng chị vẫn luôn cố gắng để tìm tòi, học hỏi những phương pháp mới nhất, hay nhất để con được phát triển tốt nhất. Đặc biệt, chị đã tự mày mò, học hỏi và làm theo rất nhiều đồ chơi giáo dục sớm cho con.

Bé Mạnh hào hứng trong những trò chơi mẹ làm

Khi làm đồ chơi cho con, chị Trinh luôn đặt ra nhiều mục tiêu cho trò chơi đó, làm sao bé học được nhiều thứ hay ho nhất có thể. Qua trò chơi mẹ làm, bé Mạnh có thể học được màu sắc, hình khối, chữ cái, phát triển ngôn ngữ, kích hoạt não phải và vận động thô, tinh qua 1 học liệu.

Chị còn nói: “Như nếu không biết cách thu hút con, không biết giai đoạn con đang thích thú với cái gì thì rất dễ làm bé không tập trung và không thể thu hút được bé vào trò chơi đó. Chính vì thế, khi làm mình đều cho bé làm cùng để tạo hứng thú cho con”.

Thích thú với đồ chơi đẹp, thú vị

Với quan điểm rất rõ ràng: “Đã chơi với con là phải chất lượng”. Chị dành toàn bộ tâm huyết của mình cho con trai nhỏ. Chị có thể không nghỉ trưa ở văn phòng để tìm hiểu, sáng tạo học liệu cho con. Thậm chí, chị có thể thức đêm sau cả ngày làm việc vất vả để hoàn thành học liệu còn dang dở...

Tất cả xuất phát bởi chữ “Yêu”, bởi tình mẫu tử thiêng liêng nhất chị dành cho con.

Chị còn bật mí: “Mình không tốn tiền mua đồ chơi cho con, đa phần bé Mạnh Lúa được chơi đồ mẹ làm từ những vận dụng quen thuộc. Mọi người còn gọi mình là Trinh để dành cơ, vì cái gì mình cũng cất đi để dành làm đồ chơi cho con”.

Những "đồ để dành" của chị Trinh

Được hỏi về chương tình Giáo dục sớm, chị Trinh chia sẻ: “Trước khi làm mẹ mình cũng không có quá nhiều kiến thức về Giáo dục sớm, nhưng quan tìm hiểu mình đã trang bị thêm được khá nhiều kiến thức và tự tin áp dụng để con phát triển trọn vẹn trong giai đoạn 0-6 tuổi.

Làm mẹ không phải là bản năng. Đó là cả 1 hành trình dài mình cần phải học hỏi và trau dồi mỗi ngày. Và mình lựa chọn đồng hành cùng con ở những năm tháng đầu đời này với mong muốn con sẽ có những ký ức tuổi thơ thật đẹp và ý nghĩa”.

Chúc 2 mẹ con bé Mạnh Lúa mỗi ngày bên nhau là một ngày nhiều niềm vui và ý nghĩa.