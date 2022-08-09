Bệnh tự kỉ mang lại rất nhiều phiền toái cho sự phát triển của trẻ. Bố mẹ cần phải biết các dấu hiệu ban đầu để có hướng điều trị cho con càng sớm càng tốt.
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Tự kỉ là gì?
Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là một khuyết tật phát triển được nhận thấy ở trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Những đứa trẻ này cảm thấy vô cùng khó khăn khi giao tiếp và tương tác với những người khác. Một đặc điểm chính khác là các hành vi hoặc sở thích bị hạn chế hoặc lặp đi lặp lại.
Trong khi không có cách chữa trị tình trạng này, việc phát hiện và điều trị sớm có thể cải thiện cuộc sống của những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ. Các dấu hiệu bắt đầu sớm nhất là 12 tháng, nhưng chúng thường rất ít. Đôi khi các dấu hiệu ban đầu của chứng tự kỷ thay đổi theo thời gian. Các bậc cha mẹ phải tìm ra các dạng tự kỷ ở trẻ em và bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.
Dấu hiệu nhận biết bệnh tự kỷ ở trẻ
Phát triển giao tiếp và xã hội kém
Chậm nói, trẻ không nói hoặc nói ít, phát âm vô nghĩa.Chỉ nói khi có nhu cầu thiết yếu như đòi ăn, đòi đi chơi.Ngôn ngữ thụ động: Chỉ biết trả lời mà không biết hỏi, không biết kể chuyện, không biết khởi đầu và duy trì hội thoại, không biết bình phẩm.
Giọng nói khác thường
Như cao giọng, thiếu diễn cảm, nói nhanh, nói ríu lời, nói không rõ ràng.Trẻ không biết chơi trò chơi giả vờ mang tính xã hội hoặc trò chơi có luật như những trẻ cùng tuổi.
Hành vi lặp lại
Hành vi lặp đi lặp lại là một trong những đặc điểm của rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Trẻ sẽ cố định vào một hoạt động hoặc nhiệm vụ cụ thể và cảm thấy vô cùng khó khăn khi chuyển sự chú ý của mình sang các nhiệm vụ khác nhau.
Hành vi của trẻ có thể bao gồm:
Sắp xếp đồ chơi theo cách cụ thể và khó chịu khi thứ tự bị thay đổi
Lặp lại các từ hoặc cụm từ
Chơi với đồ chơi theo cùng một cách mọi lúc
Vỗ tay, đá cơ thể hoặc tự quay theo vòng tròn
Những biểu hiện bất thường về hành vi
Có những hành vi định hình như đi kiễng gót, quay tròn người, ngắm nhìn tay, nhìn nghiêng, lắc lư người, nhảy lên nhảy xuống.
Những thói quen thường gặp
Quay bánh xe, quay đồ chơi, gõ đập đồ chơi, nhìn các thứ chuyển động, đi về theo đúng một đường, ngồi đúng một chỗ, nằm đúng một vị trí, đóng mở cửa nhiều lần, giở sách xem lâu, luôn bóc nhãn mác, bật nút điện, bấm vi tính, bấm điện thoại, tháo rời đồ vật tỉ mỉ, xếp các thứ thành hàng...
Các đặc điểm khác
Ít tiếp xúc với xã hội
Hành vi chống đối
Rối loạn ngôn ngữ giao tiếp
Hành vi lặp đi lặp lại
Gắn bó bất thường
Vận động chậm chạp
Thích chơi một mình
Hành vi kỳ lạ
Rối loạn ăn uống
Khiếm khuyết về trí tuệ
Lo lắng, căng thẳng hoặc lo lắng quá mức
Không sợ hãi hoặc sợ hãi nhiều hơn mong đợi