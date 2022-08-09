Những dấu hiệu han đầu khi bé mắc bệnh tự kỷ có thể cha mẹ chưa biết để tránh cho con

Nuôi dạy con 09/08/2022 00:15

Bệnh tự kỉ mang lại rất nhiều phiền toái cho sự phát triển của trẻ. Bố mẹ cần phải biết các dấu hiệu ban đầu để có hướng điều trị cho con càng sớm càng tốt.

Tự kỉ là gì?

Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là một khuyết tật phát triển được nhận thấy ở trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Những đứa trẻ này cảm thấy vô cùng khó khăn khi giao tiếp và tương tác với những người khác. Một đặc điểm chính khác là các hành vi hoặc sở thích bị hạn chế hoặc lặp đi lặp lại. 

Những dấu hiệu han đầu khi bé mắc bệnh tự kỷ có thể cha mẹ chưa biết để tránh cho con - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trong khi không có cách chữa trị tình trạng này, việc phát hiện và điều trị sớm có thể cải thiện cuộc sống của những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ. Các dấu hiệu bắt đầu sớm nhất là 12 tháng, nhưng chúng thường rất ít. Đôi khi các dấu hiệu ban đầu của chứng tự kỷ thay đổi theo thời gian. Các bậc cha mẹ phải tìm ra các dạng tự kỷ ở trẻ em và bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt. 

Dấu hiệu nhận biết bệnh tự kỷ ở trẻ

Phát triển giao tiếp và xã hội kém

Chậm nói, trẻ không nói hoặc nói ít, phát âm vô nghĩa.Chỉ nói khi có nhu cầu thiết yếu như đòi ăn, đòi đi chơi.Ngôn ngữ thụ động: Chỉ biết trả lời mà không biết hỏi, không biết kể chuyện, không biết khởi đầu và duy trì hội thoại, không biết bình phẩm.

Giọng nói khác thường

Như cao giọng, thiếu diễn cảm, nói nhanh, nói ‎ríu lời, nói không rõ ràng.Trẻ không biết chơi trò chơi giả vờ mang tính xã hội hoặc trò chơi có luật như những trẻ cùng tuổi.

Hành vi lặp lại

Hành vi lặp đi lặp lại là một trong những đặc điểm của rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Trẻ sẽ cố định vào một hoạt động hoặc nhiệm vụ cụ thể và cảm thấy vô cùng khó khăn khi chuyển sự chú ý của mình sang các nhiệm vụ khác nhau.

Hành vi của trẻ có thể bao gồm:

Sắp xếp đồ chơi theo cách cụ thể và khó chịu khi thứ tự bị thay đổi

Lặp lại các từ hoặc cụm từ

Chơi với đồ chơi theo cùng một cách mọi lúc

Vỗ tay, đá cơ thể hoặc tự quay theo vòng tròn

Những dấu hiệu han đầu khi bé mắc bệnh tự kỷ có thể cha mẹ chưa biết để tránh cho con - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Những biểu hiện bất thường về hành vi

Có những hành vi định hình như đi kiễng gót, quay tròn người, ngắm nhìn tay, nhìn nghiêng, lắc lư người, nhảy lên nhảy xuống.

Những thói quen thường gặp

Quay bánh xe, quay đồ chơi, gõ đập đồ chơi, nhìn các thứ chuyển động, đi về theo đúng một đường, ngồi đúng một chỗ, nằm đúng một vị trí, đóng mở cửa nhiều lần, giở sách xem lâu, luôn bóc nhãn mác, bật nút điện, bấm vi tính, bấm điện thoại, tháo rời đồ vật tỉ mỉ, xếp các thứ thành hàng...

Các đặc điểm khác

Ít tiếp xúc với xã hội

Hành vi chống đối

Rối loạn ngôn ngữ giao tiếp

Hành vi lặp đi lặp lại

Gắn bó bất thường

Vận động chậm chạp

Thích chơi một mình

Hành vi kỳ lạ

Rối loạn ăn uống

Khiếm khuyết về trí tuệ

Lo lắng, căng thẳng hoặc lo lắng quá mức

Không sợ hãi hoặc sợ hãi nhiều hơn mong đợi

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