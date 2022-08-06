Nước ối như thế nào là bất thường, có thể nhiều mẹ bầu chưa biết

Nước ối là chất dịch lỏng giàu dinh dưỡng bao bọc xung quanh thai nhi khi thai nhi nằm trong tử cung của người mẹ, giúp nuôi dưỡng và bảo vệ thai nhi trong suốt thai nhi. Nước ối xuất hiện từ ngày thứ 12 sau khi thụ thai thành công, có khả năng tái tạo và trao đổi chất.

Theo các bác sĩ sản khoa, nước ối có vai trò như một lớp đệm, giúp bảo vệ thai nhi và giúp cho thai nhi phát triển. Trong giai đoạn đầu, nước ối được hình thành do sự thẩm thấu của huyết thanh mẹ qua màng ối, hoặc thẩm thấu của huyết thanh con qua da thai nhi.

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Trong giai đoạn sau, từ lúc thai nhi được 10 - 12 tuần tuổi, nước ối được hình thành do nước tiểu tiết ra từ thận và dịch từ phổi của thai nhi. Khi được 16 - 32 tuần, lượng nước ối đạt từ 250 - 800ml, rồi tăng lên 1.000ml và duy trì cho đến khi thai nhi 36 tuần tuổi (bác sĩ có thể tính lượng nước ối qua siêu âm). Từ thời điểm này đến lúc sinh, lượng nước ối sẽ giảm dần đi, và còn lại độ chừng 500ml (lúc sinh). Do vậy, nếu thai càng già tháng, thì lượng nước ối càng ít đi.

Chỉ số nước ối đạt chuẩn

Lượng nước ối sẽ có xu hướng tăng lên khi thai kỳ phát triển và đạt đến điểm cao nhất vào khoảng tuần thai thứ 36. Theo đó, chỉ số nước ối tiêu chuẩn trong suốt thai kỳ:

12 tuần: 60 ml

16 tuần: 175 ml

Từ 34 đến 38 tuần tuổi thai: 400 đến 1.200 ml

Màu sắc bình thường của nước ối

Nước ối có màu trắng trong là nước ối có màu sắc bình thường. Khi thai nhi càng phát triển, màu sắc nước ối sẽ trắng đục dần. Đến tuần thứ 38 của thai kỳ, nước ối sẽ có màu trắng đục gần giống nước vo gạo.

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Màu sắc bất thường của nước ối

- Nước ối màu vàng xanh là dấu hiệu mẹ bầu có thể đã mắc phải tán huyết thai nhi hoặc thai nhi chậm phát triển trong tử cung.

- Nước ối màu xanh rêu sệt, lẫn phân su cảnh báo thai nhi bị suy yếu trầm trọng, có khả năng bị chết thai lưu.

- Nếu thấy xuất hiện nước ối màu đỏ nâu, cần tới ngay bệnh viện bởi rất có thể đó là dấu hiệu thai nhi có thể đã bị chết lưu.

Thể tích bất thường của nước ối

Lượng nước ối trong túi ối sẽ tăng dần lên cùng sự phát triển của thai nhi. Ở tuần thứ 13 của thai kỳ, lượng nước ối đạt khoảng 100ml, và sẽ tiếp tục tăng và đạt đỉnh khoảng 800ml vào tuần 34 đến 36 của thai kỳ.

Để đo được lượng nước ối, các chuyên gia sẽ tiến hành siêu âm để đánh giá số dịch ối. Chỉ số dưới 5cm được coi là thấp và trên 24cm là cao. Và thiếu nước ối hay thừa nước ối đều ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Thừa nước ối

Khi bị thừa ối, các mẹ sẽ cảm thấy khó chịu, khó thở và tăng nguy cơ nước ối đi vào tuần hoàn máu của mẹ. Với những trường hợp nặng, mẹ thậm chí có thể tử vong do tắc mạch ối. Trong một số trường hợp khác, túi ối có thể bị vỡ và đe dọa tính mạng của thai nhi. Ngoài ra, thừa nước ối còn ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi như thai nhi chậm phát triển, sa dây rốn, bong nhau thai, vàng da sơ sinh,...

Thiếu nước ối

Thiếu nước ối là tình trạng thể tích nước ối không đủ và có thể gây ra những bất thường nghiêm trọng cho sự phát triển của thai nhi như phổi kém phát triển, suy thận,... Tùy thuộc vào nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu nước ối và thời gian xuất hiện hiện tượng sẽ gây ra những rủi ro khác nhau.

Vỡ ối là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu ối. Nước ối bị rò rỉ cũng làm giảm đáng kể lượng ối. Ngoài ra, các mẹ bị huyết áp cao, tiểu đường thai kỳ, hoặc các vấn đề về di truyền cũng có thể xuất hiện tình trạng thiếu ối.