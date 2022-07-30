Mẹ bầu nên nằm tư thế nào tốt sức khỏe bản thân và thai nhi?

Mẹ bầu 30/07/2022 05:32

Ngoài vấn đề khám thai định kỳ hay chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt khi mang thai cũng có tác động rất lớn đến sức khỏe mẹ bầu cũng như sự phát triển của thai nhi. Trong đó, tư thế ngủ là vấn đề được mẹ bầu đặc biệt quan tâm. Vậy mẹ bầu nằm nghiêng bên nào để cơ thể không bị mệt mỏi và đảm bảo an toàn cho thai nhi?

Mẹ bầu nên nằm nghiêng bên trái khi ngủ và nghỉ ngơi

Khi nằm, chị em có thể kê cao chân khoảng 30 độ, đầu gối gập nhẹ vào bụng với tư thế uốn cong cột sống.

Theo các chuyên gia, tư thế nằm nghiêng sang bên trái có thể giúp hạn chế tình trạng tử cung chèn ép lên các mạch máu cũng như một số bộ phận khác trong ổ bụng. Đồng thời với tư thế uốn cong cột sống, lưu lượng máu từ 2 chân dưới về tim sẽ được đảm bảo, quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể mẹ bầu được diễn ra nhịp nhàng hơn.

Mẹ bầu nên nằm tư thế nào tốt sức khỏe bản thân và thai nhi? - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Từ đó, giúp mẹ có một giấc ngủ ngon hơn và nhau thai sẽ được cung cấp đầy đủ oxy và các dưỡng chất. Khi mẹ bầu nằm nghiêng sang bên trái, đồng thời dùng gối kê đầu và gối ôm, hệ hô hấp và hệ tiêu hóa sẽ được hỗ trợ và hoạt động thuận lợi hơn.

Đặc biệt, đây còn là tư thế ngủ rất tốt để hạn chế chứng ngáy ngủ thường gặp ở bà bầu. Nên sử dụng gối ôm được thiết kế riêng cho mẹ bầu. Loại gối đặc biệt này có thể giúp vùng lưng giảm áp lực của tử cung và giảm áp lực của cơ thể lên một chân. Vì thế, thai phụ sẽ luôn cảm thấy thoải mái và ngủ ngon hơn.

Những tư thế nằm mẹ bầu nên tránh

Nằm sấp khi mang thai

Nếu tư thế yêu thích của bạn là nằm sấp thì không sao, bạn vẫn có thể thực hiện cho đến khi thai nhi to lên khiến bạn khó chịu hoặc không thể thực hiện được. Lúc này mẹ sẽ phải chuyển đổi tư thế.

Mẹ bầu nên nằm tư thế nào tốt sức khỏe bản thân và thai nhi? - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Nằm ngửa khi mang thai

Một số chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai tránh nằm ngửa khi ngủ 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ. Nguyên nhân là do tư thế ngủ ngửa đặt toàn bộ trọng lượng của tử cung đang lớn lên và em bé nằm trên lưng thai phụ.

Áp lực này có thể làm trầm trọng thêm chứng đau lưng và bệnh trĩ, đồng thời làm cho quá trình tiêu hóa kém hiệu quả, cản trở lưu thông và có thể gây hạ huyết áp (huyết áp thấp), khiến thai phụ chóng mặt. Đừng lo lắng nếu khi thức dậy và thấy rằng mình đã nằm ngửa qua đêm.Tuy nhiên, một số chuyên gia hiện nay cho rằng mẹ bầu có thể ngủ ở tư thế nào thoải mái cho mình chứ không nên lo lắng quá nhiều.

Ngoài ra, mẹ bầu cũng thật lưu ý cả tư thế ngồi đúng để không ảnh hưởng đến bản thân và con nhé! 

Ngồi bắt chéo chân hay gập gối. 

Mẹ bầu nên nằm tư thế nào tốt sức khỏe bản thân và thai nhi? - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Ngồi không tựa lưng.

Ngồi ngửa người.

Ngồi gập người về phía trước.

Ngồi nửa mông.

Chúc các mẹ có một thai kì khỏe mạnh để sẵn sàng chào đón những thiên thần nhỏ của mình. 

Những lợi ích của việc ăn gạo lứt khi mang thai, có thể nhiều mẹ bầu chưa biết

Những lợi ích của việc ăn gạo lứt khi mang thai, có thể nhiều mẹ bầu chưa biết

Chế độ ăn uống và lối sống của phụ nữ mang thai đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến triển khỏe mạnh của thai kỳ và sức khỏe của thai nhi. Ăn gạo lứt đúng cách khi mang thai có thể tốt cho sức khỏe thai phụ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tư thế nằm khi mang thai bà bầu nằm nghiêng bên phải được không bà bầu nằm nghiêng bên trái bị khó thở

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 41 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa