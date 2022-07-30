Mẹ bầu nên nằm tư thế nào tốt sức khỏe bản thân và thai nhi?

Khi nằm, chị em có thể kê cao chân khoảng 30 độ, đầu gối gập nhẹ vào bụng với tư thế uốn cong cột sống.

Từ đó, giúp mẹ có một giấc ngủ ngon hơn và nhau thai sẽ được cung cấp đầy đủ oxy và các dưỡng chất. Khi mẹ bầu nằm nghiêng sang bên trái, đồng thời dùng gối kê đầu và gối ôm, hệ hô hấp và hệ tiêu hóa sẽ được hỗ trợ và hoạt động thuận lợi hơn.

Theo các chuyên gia, tư thế nằm nghiêng sang bên trái có thể giúp hạn chế tình trạng tử cung chèn ép lên các mạch máu cũng như một số bộ phận khác trong ổ bụng. Đồng thời với tư thế uốn cong cột sống, lưu lượng máu từ 2 chân dưới về tim sẽ được đảm bảo, quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể mẹ bầu được diễn ra nhịp nhàng hơn.

Đặc biệt, đây còn là tư thế ngủ rất tốt để hạn chế chứng ngáy ngủ thường gặp ở bà bầu. Nên sử dụng gối ôm được thiết kế riêng cho mẹ bầu. Loại gối đặc biệt này có thể giúp vùng lưng giảm áp lực của tử cung và giảm áp lực của cơ thể lên một chân. Vì thế, thai phụ sẽ luôn cảm thấy thoải mái và ngủ ngon hơn.

Những tư thế nằm mẹ bầu nên tránh

Nằm sấp khi mang thai

Nếu tư thế yêu thích của bạn là nằm sấp thì không sao, bạn vẫn có thể thực hiện cho đến khi thai nhi to lên khiến bạn khó chịu hoặc không thể thực hiện được. Lúc này mẹ sẽ phải chuyển đổi tư thế.

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Nằm ngửa khi mang thai

Một số chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai tránh nằm ngửa khi ngủ 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ. Nguyên nhân là do tư thế ngủ ngửa đặt toàn bộ trọng lượng của tử cung đang lớn lên và em bé nằm trên lưng thai phụ.

Áp lực này có thể làm trầm trọng thêm chứng đau lưng và bệnh trĩ, đồng thời làm cho quá trình tiêu hóa kém hiệu quả, cản trở lưu thông và có thể gây hạ huyết áp (huyết áp thấp), khiến thai phụ chóng mặt. Đừng lo lắng nếu khi thức dậy và thấy rằng mình đã nằm ngửa qua đêm.Tuy nhiên, một số chuyên gia hiện nay cho rằng mẹ bầu có thể ngủ ở tư thế nào thoải mái cho mình chứ không nên lo lắng quá nhiều.

Ngoài ra, mẹ bầu cũng thật lưu ý cả tư thế ngồi đúng để không ảnh hưởng đến bản thân và con nhé!

Ngồi bắt chéo chân hay gập gối.

Ảnh minh họa

Ngồi không tựa lưng.

Ngồi ngửa người.

Ngồi gập người về phía trước.

Ngồi nửa mông.

Chúc các mẹ có một thai kì khỏe mạnh để sẵn sàng chào đón những thiên thần nhỏ của mình.