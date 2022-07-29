Những lợi ích của việc ăn gạo lứt khi mang thai, có thể nhiều mẹ bầu chưa biết

Mẹ bầu 29/07/2022 10:13

Chế độ ăn uống và lối sống của phụ nữ mang thai đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến triển khỏe mạnh của thai kỳ và sức khỏe của thai nhi. Ăn gạo lứt đúng cách khi mang thai có thể tốt cho sức khỏe thai phụ.

Gạo lứt là một loại ngũ cốc nguyên hạt có thể cải thiện và tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm bệnh hen suyễn và giảm nguy cơ cholesterol, bệnh tim, đái tháo đường và nhiều bệnh khác với sự trợ giúp của các vitamin và khoáng chất có trong nó. 

 

Những lợi ích của việc ăn gạo lứt khi mang thai, có thể nhiều mẹ bầu chưa biết - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Giảm mức Cholesterol xấu

Các axit béo có trong gạo lứt rất tốt để giảm cholesterol xấu LDL và giúp tăng mức độ cholesterol tốt được gọi là HDL. Điều này có thể giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Huyết áp cao có thể dẫn đến nhiều biến chứng thai kỳ.

Huyết áp cao trong thời kỳ mang thai có thể dẫn đến nhiều biến chứng trong và thậm chí trước khi sinh. Gạo lứt có hàm lượng natri thấp. Vì vậy, tiêu thụ gạo lứt trong thời kỳ mang thai giúp điều hoà huyết áp, điều này rất quan trọng để có một thai kỳ khỏe mạnh và sinh nở an toàn.

Giàu mangan

Mọi người đều nói về vitamin và protein khi nói đến sức khỏe tốt. Gạo lứt rất giàu mangan, khoáng chất rất quan trọng trong sự phát triển của xương, điều chỉnh lượng đường trong máu, hoạt động của dây thần kinh và chữa lành vết thương.

Sự thiếu hụt mangan có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như khả năng sinh sản thấp và suy giảm khả năng tăng trưởng.

Chống oxy hóa

Ngoài các thành phần dinh dưỡng cơ bản trên, gạo lứt còn chưa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học: hợp chất phenolic là hoạt chất sinh học chính, ngoài ra còn chứa γ-oryzanol và GABA…Nghiên cứu cho thấy ngâm gạo lứt với nước trước khi nấu làm tăng đáng kể hàm lượng tocopherols, tocotrienol và γ-oryzanol so với gạo lứt chưa ngâm. Các hợp chất này đều có hoạt tính chống oxy hoá đã được chứng minh trong ống nghiệm và trên thực nghiệm.

Giúp chống lại sự thay đổi tâm trạng và chứng mất ngủ

Ăn gạo lứt trong thời kỳ mang thai có thể giúp giảm chứng mất ngủ vì nó có chứa melatonin, một loại hormone "ngủ" giúp thư giãn các dây thần kinh và do đó nâng cao chất lượng giấc ngủ. Nó cũng có một số yếu tố rất có lợi trong việc chống lại căng thẳng và thay đổi tâm trạng khi mang thai.

Dễ tiêu hóa

Cơm gạo lứt có tác dụng kích thích tiêu hóa, vì chúng có các chất đạm và chất béo với cấu trúc đơn giản, dễ tiêu hóa hơn chất đạm và chất béo động vật. Chất xơ trong gạo lứt cũng là một trong những nguyên nhân giúp kích thích tiêu hóa, tăng cường nhu động ruột.

Dự phòng và hỗ trợ đái tháo đường

Nhiều nghiên cứu trên chuột cho thấy các sản phẩm được chế biến từ gạo lứt giúp giảm sự tăng đường huyết sau bữa ăn so với gạo trắng thông thường, giúp chậm rỗng dạ dày, dự phòng đái tháo đường tốt hơn, bảo vệ tế bào beta của đảo tuỵ, cải thiện tình trạng kháng insulin.

Những lợi ích của việc ăn gạo lứt khi mang thai, có thể nhiều mẹ bầu chưa biết - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Dự phòng béo phì và rối loạn mỡ máu

Lợi ích này của gạo lứt do tác dụng kết hợp của các chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất hoạt tính sinh học khác như GABA, γ-oryzanol, phytosterol, polyphenol, tocotrienol và α-tocopherol. Một nghiên cứu khác về các hoạt chất trong gạo lứt còn cho thấy tác dụng ức chế lipase của tuyến tụy, giảm tích tụ chất béo, giảm nồng độ triglycerid lúc đói, giảm nồng độ acid béo bão hoà nên còn được khuyến cáo sử dụng cho các bệnh nhân béo phì và rối loạn mỡ máu, dự phòng béo phì.

Chống ung thư và giảm viêm

Trong nghiên cứu trên chuột, thành phần trong cám gạo giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng, giảm viêm và xơ gan. Chiết xuất PEF có trong gạo lứt ức chế sự biểu hiện gen và interleukin trong các tế bào ung thư đại tràng, có vai trò như 1 chất chống viêm tự nhiên.

Ngoài ra gạo lứt có một số tác dụng khác như: bảo vệ tế bào thần kinh, chống loãng xương, hỗ trợ bệnh nhân mắc Celiac…

6 lưu ý đặc biệt giúp mẹ bầu phòng ngừa sảy thai và các biến chứng nguy hiểm

6 lưu ý đặc biệt giúp mẹ bầu phòng ngừa sảy thai và các biến chứng nguy hiểm

Các mẹ cùng tìm hiểu 6 lưu ý dưới đây để bảo vệ con yêu một cách toàn diện nhất nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   bà đẻ uống sữa gạo lứt uống nước gạo lứt lợi sữa mẹ bầu ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 41 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa