Những điều cần nhớ để phụ nữ lớn tuổi làm thụ tinh ống nghiệm thành công ngay từ lần đầu tiên

Mẹ bầu 27/07/2022 11:34

Cùng tìm hiểu cách cải thiện tỷ lệ thụ tinh ống nghiệm thành công cho phụ nữ lớn tuổi bạn nhé!

Ai cũng biết khả năng sinh sản của phụ nữ giảm dần theo từng năm sau tuổi 35. Điều này có nghĩa là phụ nữ lớn tuổi rất khó mang thai! Ngay cả khi thụ tinh ống nghiệm cũng không dễ dàng!

Tuy nhiên, tuổi tác không phải là lý do tuyệt đối tạo nên sự thành công của IVF, cũng có nhiều trường hợp phụ nữ lớn tuổi có con nhờ công nghệ IVF dựa vào thể trạng của phụ nữ.

Cần chuẩn bị sức khỏe

• Trước khi thực hiện IVF, cặp vợ chồng sẽ được chỉ định một số xét nghiệm nhằm kiểm tra, đánh giá chức năng sinh sản và sức khỏe tổng quát. 

• Tiếp đó là khám tiền mê, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe của người vợ, xem xét người vợ có đủ điều kiện thực hiện quá trình gây mê hay không, một phần trong quá trình chọc hút trứng sau này.

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 Ảnh minh họa

• Sau đó, nếu đáp ứng đủ điều kiện để được điều trị, người vợ được hẹn quay lại bệnh viện để thăm khám vào ngày 2 chu kỳ kinh kế tiếp.

• Đây chính là thời gian để các cặp vợ chồng chuẩn bị tâm lý, sức khỏe, tài chính, sắp xếp công việc… để bước vào quy trình chính thức của thụ tinh qua ống nghiệm.

Cho đến nay, nguyên nhân thất bại chủ yếu khi làm IVF của các cặp vợ chồng là về vấn đề sức khỏe và chất lượng tinh trùng. Do đó, khi quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm các cặp vợ chồng nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát nhằm phát hiện kịp thời những bất thường về sức khỏe để kịp thời điều trị.

Cần chuẩn bị tài chính

Thụ tinh trong ống nghiệm là một quá trình dài nên đòi hỏi phải chuẩn bị được nguồn tài chính ổn định. Các chi phí chính mà các cặp vợ chồng phải chi bao gồm phí kích trứng, phí nuôi phôi, sàng lọc phôi và trữ đông phôi.Tuy nhiên, từ khi bắt đầu khám cho đến khi chuyển phôi thành công, có rất nhiều chi phí phát sinh khác như chi phí đi lại, nằm viện…

Những điều cần nhớ để phụ nữ lớn tuổi làm thụ tinh ống nghiệm thành công ngay từ lần đầu tiên - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Cần chuẩn bị tâm lý

Căng thẳng quá mức thường dẫn đến rối loạn nội tiết ở phụ nữ, từ đó ảnh hưởng đến việc mang thai. Vì vậy, khi bắt đầu đặt ống nghiệm, bạn phải ổn định tâm trạng, giữ tâm trạng thoải mái, không nên quá áp lực.

Làm thụ tinh ống nghiệm sớm

Dù là mang thai tự nhiên hay thụ tinh ống nghiệm thì cũng nên làm càng sớm càng tốt ở độ tuổi phù hợp.

Cần chọn lựa trung tâm IVF chất lượng, uy tín

Thụ tinh trong ống nghiệm IVF là một kỹ thuật gồm nhiều bước phức tạp, đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải là người dày dặn chuyên môn và kinh nghiệm. Chính vì thế bạn cần tìm hiểu và lựa chọn kỹ càng nơi làm IVF tốt nhất, uy tín nhất. 

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