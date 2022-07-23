7 thực phẩm hàng đầu giúp giảm táo bón khi mang thai

Quá trình tiêu hóa chậm lại để quá trình hấp thụ dinh dưỡng tối ưu diễn ra trong ruột. Ít vận động, tiêu thụ thực phẩm ít chất xơ và thậm chí lo lắng cũng có thể dẫn đến táo bón khi mang thai. Sắt có trong vitamin trước khi sinh hoặc bổ sung sắt khi mang thai có thể gây táo bón.

Khi mang thai, táo bón ban đầu xảy ra do sự gia tăng của progesterone, đặc biệt là trong ba tháng đầu của thai kỳ. Cơ của cơ thể bạn được thư giãn, dẫn đến tiêu hóa chậm hơn.

Dưới đây là 1 số thực phẩm giúp mẹ bầu giảm chứng táo bón trong thai kì.

Quả mâm xôi đỏ có nhiều chất xơ và cũng chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Quả mâm xôi đông lạnh rất thích hợp để làm sinh tố và giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng trong quá trình đông lạnh.

Ảnh minh họa

Khi ăn mâm xôi đỏ tươi nên rửa kỹ với nước sạch và giấm vừa ăn để loại bỏ chất bẩn và sạn. Có thể trộn mâm xôi đỏ với món salad, sinh tố, sữa chua và ngũ cốc.

2. Đậu lăng

Đậu lăng rất giàu protein. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, đậu lăng được sử dụng như một loại thực phẩm thay thế cho thịt để bổ sung lượng protein cần thiết. chất xơ còn điều hòa nhu động ruột và phòng ngừa các triệu chứng táo bón, đầy hơi và bệnh trĩ.

3. Đỗ đen

Đậu đen có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều hợp chất giúp phòng chống nhiều loại bệnh tật như ung ... Bà bầu uống nước đậu đen rang giúp trị táo bón, trĩ.

4. Nước lọc

Mẹ bầu cần phải uống đủ nước để giảm tình trạng táo bón trong thai kì.

Ảnh minh họa

5. Thực phẩm có probiotics

Ngoài chất xơ và nước, thai phụ cần bổ sung thêm men vi sinh vào chế độ ăn uống. Các loại thực phẩm như sữa chua, dưa cải bắp, dưa chua và súp miso giúp giữ lại vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột, từ đó giúp giữ cho hệ tiêu hóa của thai phụ hoạt động tốt. Hãy ăn ít nhất 1-2 khẩu phần các loại thực phẩm này hàng ngày.

6. Hạt chia

Táo bón là một triệu chứng thường gặp trong thai kỳ do sự thay đổi của hormone, chế độ ăn trong quá trình mang thai. Để tránh tình trạng này, bạn có thể sử dụng thêm hạt chia để hỗ trợ bởi trong hạt chia có hàm lượng chất xơ cao. Do đó, bà bầu có thể sử dụng mà không lo tăng cân hoặc các vấn đề về tiêu hóa..

7. Cháo bột yến mạch

Một cốc bột yến mạch có 5g chất xơ. Bạn cũng có thể thêm yến mạch chưa nấu chín vào sinh tố và bánh mì thịt hoặc thịt viên (thay cho bánh mì). Bột yến mạch cũng chứa nhiều sắt và magie, là những chất dinh dưỡng tốt cho thai nhi.