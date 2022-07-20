3 dấu hiệu sắp sinh mẹ bầu cần đặc biệt lưu tâm

Mẹ bầu 20/07/2022 17:35

Sắp đến ngày sinh nở, mẹ bầu cần đặc biệt để ý những dấu hiệu cơ thể để đảm bảo sức khỏe của chính mình và em bé.

Nhiều mẹ bầudấu hiệu sinh con nhưng không biết. Chỉ vì không biết và không nhận ra rằng đó là dấu hiệu sinh con nên đã làm trì hoãn thời điểm tốt nhất để đứa trẻ chào đời.

Chảy máu vùng kín

Một số mẹ bầu gần đến ngày sinh nở sẽ bị chảy máu vùng hạ vị, đặc biệt là máu vùng kín. Khi điều này xảy ra, mẹ bầu không nên bất cẩn. Hãy đến bệnh viện kịp thời để sinh con. Đồng thời, mẹ bầu cũng nên quan sát lượng máu chảy ra từ vùng kín, liên hệ với người nhà hoặc gọi cấp cứu kịp thời để tránh những trường hợp đặc biệt có thể khiến thai chết lưu sớm.

Vỡ ối

Đây là dấu hiệu sắp sinh rõ ràng cho thấy phụ nữ mang thai bắt đầu chuyển dạ, sắp sinh em bé. Thai nhi phát triển trong 1 túi chất lỏng bảo vệ gọi là túi ối, khi túi ối vỡ nghĩa là em bé đã chuẩn bị chào đời.

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 Ảnh minh họa 

Cảm giác vỡ ối ở mỗi thai phụ là không giống nhau. Mẹ bầu sẽ có cảm giác một dòng nước chảy ra nhanh và mạnh, đột ngột tuôn ra từ đường âm đạo nhưng không hề thấy đau đớn.

Những cơn đau đẻ dai dẳng

Khi mẹ bầu chuẩn bị sinh vào tam cá nguyệt thứ 3 sẽ phải chịu những cơn co thắt, đau bụng dai dẳng. Lúc này mẹ bầu không nên nghĩ rằng mình đã ăn phải đồ hỏng hay gì đó mà ngay khi có cơn đau bụng thì không nên bất cẩn mà hãy đến bệnh viện ngay. Đến bệnh viện có thể không đau nhưng mẹ bầu không được để bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để sinh con, nếu chậm trễ việc sinh nở sẽ rất phức tạp hơn. Mẹ bầu cần luôn chú ý đến thể trạng của mình trong tam cá nguyệt thứ 3, không nên sơ suất.

Thường xuyên đi vệ sinh

Dấu hiệu buồn tiểu hầu như xuất hiện ở những tuần đầu của thai kỳ, do thai nhi mới xuất hiện ở trong bụng gây kích thích bàng quang. Nếu trong những ngày cuối của thai kỳ, mẹ bầu đi tiểu thường xuyên thì đây cũng là một trong những dấu hiệu sắp sinh. Nguyên nhân là do thai nhi đã tụt sâu xuống phía dưới khung chậu và chèn ép lên bàng quang.

Tử cung luôn co thắt

Càng gần tới ngày sắp sinh, thai nhi trong bụng sẽ dần tụt xuống. Những cơn co thắt tử cung này giúp em bé dễ dàng tụt xuống dưới âm hộ của mẹ, từ đó dễ dàng chui ra ngoài.

3 dấu hiệu sắp sinh mẹ bầu cần đặc biệt lưu tâm - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Những cơn co thắt tử cung cách nhau ít phút cũng là một trong những dấu hiệu sắp sinh chính xác và lúc này, mẹ bầu cần phải tới bệnh viện ngay. Nếu như bác sĩ chẩn đoán là chưa có dấu hiệu sinh thì mẹ bầu có thể về nhà và chờ đợi.

Đau lưng hoặc đau trằn bụng dưới

Do nội tiết tố thai kỳ Relaxin làm cho các khớp ở vùng chậu giãn, các dây chằng mềm hơn để cho các đường kính khung chậu của mẹ rộng hơn. Từ đó, các khớp xương trở nên linh hoạt hơn để giúp khung xương chậu mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời của em bé qua ngã âm đạo.

Dấu hiệu sắp sinh con này khá rõ khi mẹ di chuyển nhiều thì đau trằn bụng và ngồi lâu thì đau lưng. Ngoài ra, hóc môn relaxin còn có nhiệm vụ tăng lưu lượng máu trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên, hóc môn này cũng là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng khó chịu khi mang thai như ợ nóng, suy giãn tĩnh mạch, phù nề chân.

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