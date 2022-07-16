3 loại thực phẩm làm mẹ bầu tăng cân chóng mặt, loại thứ 2 là món khoái khẩu của nhiều chị em

Một số thói quen xấu khi mang thai có thể khiến người mẹ tăng cân mất kiểm soát sau khi sinh nở, chị em cần chú ý. Mặc dù nhiều phụ nữ hạnh phúc sau khi mang thai nhưng họ cũng gặp rất nhiều rắc rối trong suốt thai kỳ.

Vì sau khi mang thai, nhiều phụ nữ đặc biệt lo lắng rằng mình sẽ bị xuống dáng và tăng cân. Trên thực tế, nhiều phụ nữ đã trải nghiệm điều như vậy. Vậy tại sao nhiều phụ nữ tăng cân, xuống dáng sau khi mang thai? Có thể là do họ đã mắc 3 thói quen xấu xí này khi mang thai.

Nước dừa rất giàu clorua, kali, magiê và một lượng đường, muối, protein hợp lý, công dụng của loại quả này giúp tăng tiết nước tiểu, ngăn ngừa tình trạng viêm đường tiết niệu cũng như giảm nguy cơ sỏi thận.

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Bên cạnh đó, tình trạng táo bón, đầy bụng, ợ hơi là những vấn đề thường gặp khi mang thai và nước dừa hoàn toàn có thể khắc phục vấn đề này.

2. Mía

Theo nghiên cứu chỉ ra thì có đến 70% lượng đường có trong mía. Số còn lại là các chất khoáng, các loại axit và chất xơ nên ăn mía có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng nước mía hàng ngày sẽ có thể gây tăng cân.

Nguyên nhân là do khi nạp quá nhiều đường vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng dư thừa đường, làm tích tụ lớp mỡ. Chính vì thế mà nếu ăn mía quá nhiều sẽ không chỉ khiến chị em bị tăng cân mà còn có khả năng bị mắc bệnh tiểu đường.

Nếu các chị em biết sử dụng mía vào mùa hè thích hợp, biết kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác thì có thể giảm cân hiệu quả được.

3. Sữa bà bầu

Đặc biệt, không nên uống quá nhiều vì nó có thể khiến bà bầu tăng cân quá mức. Điều này hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe bà mẹ, thậm chí có thể gây khó sinh. Cũng theo các chuyên gia, chỉ nên chọn bổ sung dinh dưỡng bằng một trong hai cách: ăn uống tự nhiên hoặc uống sữa bầu.

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Tóm lại, nếu không muốn trở thành một người phụ nữ có vóc dáng mập mạp thì chị em cần kiểm soát thói quen ăn uống của mình. Chớ nên ăn uống quá thất thường, thích gì ăn nấy kẻo bạn sẽ rất dễ tăng cân.

Cách tốt nhất là mẹ nên duy trì ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục. Nếu chị em vẫn lo lắng, thắc mắc về các nguyên nhân mẹ bầu tăng cân nhanh hoặc các biến chứng có thể xảy ra, bạn nên khám thai đầy đủ và nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ nhé!