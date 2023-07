Thực hư tin đồn mẹ bầu ăn đào sẽ có nguy cơ sảy thai, đẻ non?

Quả đào có nhiều vitamin và khoáng chất. Vitamin C trong quả đào giúp mẹ bầu hấp thụ sắt tốt, tránh thiếu máu, sinh non

Trong quả đào có nhiều vitamin C. Với 7 mg trên 100g bạn sẽ nhận được 25% nhu cầu vitamin C hàng ngày trong một quả đào.

Hầu hết phụ nữ mang thai dễ bị thiếu sắt và thiếu máu. Trong khi đó, vitamin C lại rất quan trọng trong việc giúp hấp thụ sắt.

Vitamin C cũng rất quan trọng đối với sự hình thành mô của thai nhi và giúp hình thành xương, răng, mạch máu, sụn và cơ.

Vitamin C đặc biệt quan trọng trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Vì 3 tháng cuối thai kỳ là thời điểm lượng vitamin C trong cơ thể mẹ bầu ở mức thấp nhất do những thay đổi sinh lý trong thai kỳ. Nếu không đảm bảo đủ lượng vitamin C có thể dẫn đến các biến chứng thai kỳ.

Theo các nghiên cứu, vitamin C làm giảm nguy cơ sinh non, bệnh tiểu đường thai kỳ của mẹ bầu, bệnh chậm phát triển của thai nhi trong tử cung của mẹ.

Folate trong quả đào giúp thai hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các khuyết tật ống thần kinh

Đặc biệt, Folate chứa trong quả đào giúp bảo vệ thai nhi khỏi nguy cơ mắc các khuyết tật ống thần kinh như tật nứt đốt sống.

Ảnh minh họa

Kali trong quả đào giúp ngăn ngừa chuột rút, phù nề cho mẹ bầu

Trong quả đào có rất nhiều kali. Một quả đào sẽ được cung cấp được 12% nhu cầu hàng ngày. Kali giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng tối ưu trong cơ thể của cả mẹ bầu và thai nhi.

Magie có trong đào giúp ngăn chặn stress và lo âu cho mẹ bầu

Magie có trong đào giúp ngăn ngừa stress và lo âu, đồng thời hỗ trợ trong việc giữ hệ thần kinh luôn thư giãn đối với mẹ bầu.

Vitamin A trong đào giúp cho hệ thống miễn dịch của thai nhi khỏe mạnh

Đào có nhiều vitamin A. Một quả đào có thể đáp ứng 15% nhu cầu vitamin A hàng ngày của bạn. Vitamin A cũng rất quan trọng đối với sự phát triển đôi mắt, xây dựng một bộ xương khỏe mạnh và duy trì hệ thống miễn dịch tốt cho trẻ. Vì vậy, quả đào là loại trái cây tốt dành cho phụ nữ mang thai và cả trẻ nhỏ.

Do đó, theo TS. BS Phan Bích Nga – Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ với báo Sức khỏe và đời sống, quan điểm mẹ bầu ăn quả đào dễ bị sảy thai, gây dị tật cho thai nhi là không đúng và hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Trong thời gian bầu bí, bất cứ loại thực phẩm nào cũng nên được ăn với số lượng vừa phải, điều độ. Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai chỉ nên ăn không quá 500g đào cho mỗi lần thưởng thức và hãy dùng kèm với những trái cây khác như táo, lê, cam…