Top 3 loại thực phẩm rất tốt cho bà bầu để thai nhi phát triển tốt và giảm ốm nghén hiệu quả

Khoai tây là loại thực phẩm quen thuộc với mọi nhà, nó dễ dàng chế biến thành nhiều món khác nhau, từ món chính cho tới các món ăn vặt.

Ăn nhiều khoai tây vào thời điểm này có thể làm giảm các triệu chứng ốm nghén, đồng thời có thể giúp bà bầu tăng cảm giác thèm ăn.

Đối với bà bầu, khoai tây là một loại thực phẩm cực kỳ tốt, nhất là trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Trong tam cá nguyệt thứ 1, nhiều bà bầu thường ốm nghén, buồn nôn. Đây là hiện tượng bình thường, nhưng nếu nó xảy ra với tần suất quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới cảm giác giác thèm ăn của người mẹ, từ đó khiến em bé thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết.

Ngoài ra, khoai tây còn có vai trò giúp cân bằng huyết áp. Tuy nhiên, khi chọn khoai tây, bà bầu cần tránh mua củ đã mọc mầm, dù chỉ là một mầm nhỏ cũng không được vì chúng đều chứa độc tố.

2. Củ mài

Từ lâu, mọi người đã quá quen thuộc với củ mài, một thành phần thường gặp ở các bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về những lợi ích sức khỏe do loại thực vật này mang lại.

Củ mài còn nổi tiếng với hàm lượng allantoin dồi dào. Đây là hợp chất tự nhiên có khả năng thúc đẩy sự phát triển của các mô khỏe mạnh, đồng thời rút ngắn thời gian chữa lành vết thương.

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Đặc biệt, củ mài còn chứa nhiều diosgenin, nguyên liệu tổng hợp một số steroid như estrogen và progesterone.

Không những vậy, giá trị dinh dưỡng của loại thực vật này cũng được đánh giá cao. Ngoài lượng tinh bột dồi dào, củ mài còn chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe của mẹ bầu: Vitamin B1 và C, Amylase, Axit amin, Glutamine.

Một nghiên cứu khác lại cho thấy hoài sơn còn có đặc tính chống oxy hóa, kèm theo một lượng lớn khoáng chất như kẽm, mangan, sắt, đồng và selenium.

Quả óc chó

Các chuyên gia cho rằng danh sách các loại hạt tốt cho bà bầu sẽ không thể thiếu hạt quả óc chó. Đây là một loại thực phẩm lành mạnh và đem đến giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp với nhu cầu của phụ nữ mang thai. Bà bầu ăn quả óc chó cũng hỗ trợ giảm dị ứng hạt ở trẻ em trong tương lai.

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Tác dụng của hạt quả óc chó với bà bầu:

Cung cấp omega-3

Tốt cho tim mạch

Chống oxy hóa

Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh

Hỗ trợ mẹ bầu ngủ ngon

Chống trầm cảm

Kiểm soát cân nặng

Bổ sung đồng

Bổ sung vitamin E

Món quà vặt dành cho mẹ bầu giúp giảm triệu chứng ốm nghén.