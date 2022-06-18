Thai nhi có cảm thấy cô đơn khi ở trong bụng mẹ không? Và sự thật thú vị

Mẹ bầu 18/06/2022 17:41

Con người là động vật bậc cao, động vật bậc cao phải có suy nghĩ riêng, có mối quan hệ xã hội nên nhiều mẹ bầu có suy nghĩ rằng con nằm trong bụng mẹ, hẳn phạm vi sinh hoạt hàng ngày rất nhỏ.

Nếu như mang thai một con, đứa bé mỗi ngày trong bụng mẹ không có ai cùng tiếp xúc trong đổi cùng, vậy thì liệu đứa bé có thấy cực kì cô đơn hay không? Thực ra mẹ bầu có suy nghĩ như vậy là chuyện bình thường, suy cho cùng thì đối với mẹ, mọi vấn đề của trẻ đều đáng được quan tâm. Nhưng thực tế, trẻ khi còn nằm trong bụng mẹ cũng sẽ bận rộn có những chuyện cần làm của mình.

Thai nhi có cảm thấy cô đơn khi ở trong bụng mẹ không? Và sự thật thú vị - Ảnh 1

Khi nào thì trẻ sơ sinh bắt đầu có tư duy riêng?

Thai nhi trước 9 tuần chỉ có thể tính là phôi thai

Trước 9 tuần, thai nhi chỉ liên tục trải qua quá trình phân chia tế bào và dần hình thành các cơ quan riêng nên trong khoảng thời gian này thai nhi không có bất kỳ suy nghĩ nào, thai nhi cũng chưa lớn lắm.

Trong thời gian này, thai nhi thường không di chuyển nhiều, và đang âm thầm phát triển nhanh chóng trong bụng mẹ.

Dần dần có những phản ứng riêng sau 9 tuần;

Sau 9 tuần, chân tay của bé được hình thành từ từ, và một số mẹ sẽ dần cảm thấy bé khạc ra bọt khí hoặc nhúc nhích trong bụng khi bé được hơn hai tháng tuổi.

Đúng vậy, sau 9 tuần, thai nhi đã dần có ý thức riêng, có thể tự tạo ra một số phản ứng tùy theo thể chất của mình, chẳng hạn như nhúc nhích trong bụng, từ từ tập đấm và đá, …

Thai nhi có cảm thấy cô đơn khi ở trong bụng mẹ không? Và sự thật thú vị - Ảnh 2

Sau 6 tháng, bé sẽ dần tương tác với bố mẹ;

Nói chung, các bộ phận khác nhau của trẻ 6 tháng tuổi đã dần bắt đầu hình thành, thai nhi sẽ đấm và đá vào bụng, học cách nghịch dây rốn và tương tác với bố mẹ. Nếu bố và mẹ nói chuyện, em bé sẽ phản ứng ở một mức độ nhất định. Hãy sử dụng đèn pin để tương tác với em bé, và em bé sẽ học cách che mắt của mình.

Trên thực tế, thai nhi thường không cảm thấy cô đơn khi ở trong bụng mẹ, bởi vì cô đơn thực chất là một cảm giác, thai nhi chưa bao giờ tiếp xúc với mọi người, cũng không thấy thế giới bên ngoài tuyệt vời như vậy.

Nói chung là thai nhi sẽ không thấy cô đơn lắm đâu, dù sao bé cũng có thể nghịch dây rốn trong bụng mẹ, cũng có thể nghịch tay chân, …

Và thai nhi phần lớn ngủ nhiều trong bụng mẹ nên không cảm thấy cô đơn lắm, các ông bố bà mẹ mang thai cứ yên tâm nhé.

Để bé vui chơi thoải mái hơn khi còn trong bụng mẹ, gia đình nên làm gì?

1 Tương tác với em bé nhiều hơn

Gia đình có thể cho bé nghe một số bài nhạc giai điệu nhẹ. Âm nhạc không chỉ thúc đẩy sự phát triển trí não của bé mà còn giúp tâm trạng của bé yên bình hơn. Nhiều em bé sẽ bắt đầu thích một bài hát thiếu nhi nào đó ngay khi còn trong bụng mẹ, ngay sau khi sinh ra nghe được bài hát này, cơ thể của bé sẽ có một số phản ứng.

Thai nhi có cảm thấy cô đơn khi ở trong bụng mẹ không? Và sự thật thú vị - Ảnh 3

2 Giao tiếp với bé nhiều hơn

Ở tam cá nguyệt thứ 2, bé có thể dần tương tác với bố mẹ, bố mẹ có thể nói chuyện với bé nhiều hơn, để bé nhớ được giọng nói của người trong nhà. Bằng cách này, bé có thể quen thuộc với gia đình hơn và bé cũng cảm thấy yên tâm hơn, vì vậy mỗi buổi sáng hay tối nếu rảnh rỗi, bố mẹ có thể nói chuyện với thai nhi nhiều hơn, để làm cho bé thêm vui vẻ và an tâm.

3 Giữ một tâm trạng tốt

Tâm trạng của em bé trong bụng mẹ ảnh hưởng bởi tâm trạng của mẹ, nếu tâm trạng của mẹ tốt thì tâm trạng của bé sẽ tốt hơn, nếu tâm trạng của mẹ không tốt thì tâm trạng của bé sẽ không tốt lắm.

Vì vậy, các mẹ cần cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ, đừng nóng giận vì một số việc nhỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự rạn da và phát triển của bé.

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Làm mẹ ai cũng đều mong con mình sinh ra sẽ là những đứa trẻ kháu khỉnh, nhưng không phải mong muốn nào cũng được thỏa như ý nguyện.

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