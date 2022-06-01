Cơ thể biến đổi khi mang thai, đây là 6 cách giúp mẹ bầu có thể giữ được vóc dáng sau sinh

Mặc dù tăng cân khi mang thai là hoàn toàn bình thường, nhưng có những cách dễ dàng để đảm bảo bạn sẽ không tăng quá nhiều cân. Và nếu bạn chọn thực phẩm lành mạnh và chọn tập thể dục nhẹ nhàng nhưng thường xuyên, bạn thậm chí có thể có được vóc dáng tốt hơn khi mang thai.

Khi bụng bạn ngày càng lớn, gần như không thể ngăn cản sự tách rời của các cơ bụng. Điều này xảy ra do áp lực của em bé đang lớn và tất cả những thay đổi nội tiết tố mà cơ thể bạn phải trải qua khi mang thai. Mặc dù sự tách biệt này là vô hại nhưng nó có thể gây ra một số khó chịu và để lại 'chỗ lồi', khiến bụng bạn có vẻ to hơn. Để tránh bị tách ra nhiều hơn ở vùng bụng, hãy thử lăn người sang một bên khi bạn rời khỏi giường hoặc ngồi dậy.

Uống đủ nước là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể của bạn và có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng. Giữ đủ nước là đặc biệt quan trọng trong thai kỳ vì nước giúp hình thành nhau thai. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc uống đủ nước, hãy mua một chai mà bạn thích uống hết và mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

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3. Tránh tư duy 'ăn cho hai người'

Mặc dù có thể khó kiểm soát cảm giác thèm ăn khi mang thai, nhưng bạn không nên tăng gấp đôi lượng calo nạp vào bình thường. Mặc dù bạn có thể ăn bất cứ thứ gì và mọi thứ chỉ vì đang mang thai, nhưng bạn vẫn phải giảm cân sau khi sinh. Trên thực tế, bạn chỉ cần khoảng 300 calo mỗi ngày so với lượng tiêu thụ bình thường bắt đầu từ quý thứ hai của thai kỳ.

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4. Ăn những món chính của bạn vào giờ ăn trưa

Mang thai có thể khiến bạn mệt mỏi, và chúng tôi hoàn toàn hiểu tại sao bạn có thể cảm thấy cực kỳ đói vào ban đêm. Nhưng để không tăng thêm những cân không cần thiết, tốt hơn hết bạn nên ăn bữa ăn lớn nhất vào giờ ăn trưa. Tuân thủ bữa trưa lành mạnh và bổ dưỡng và bữa tối nhẹ có thể giúp bạn dễ dàng kiểm soát việc tăng cân của mình.

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5. Dành thời gian tập thể dục

Mang thai không có nghĩa là bạn phải dành cả ngày nằm trên ghế dài, bất kể điều đó nghe có vẻ hấp dẫn đến mức nào. Tập thể dục nhẹ nhàng và thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng và giữ cân nặng ở mức ổn định. Mặc dù một số hoạt động, chẳng hạn như bóng rổ hoặc yoga nóng, không được khuyến khích trong thai kỳ, nhưng bạn có thể đi bộ và các bài tập thể dục ít tác động khác.

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6. Không dùng những đồ uống có đường

Mặc dù thỉnh thoảng bạn có cảm giác thèm ăn khi mang thai là hoàn toàn an toàn, nhưng ăn thức ăn nhanh và uống nước ngọt có đường thường xuyên sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn. Nước ngọt có ít chất dinh dưỡng và nhiều calo, và nếu bạn uống chúng quá thường xuyên, nó có thể khiến bạn tăng thêm vài cân.