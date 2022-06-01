Lưu ý các loại thực phẩm kiêng kị không nên ăn sau khi sinh nở kẻo ít sữa và hại lây sang con

Mẹ bầu 01/06/2022 08:10

Sau sinh, cơ thể người mẹ rất yếu cả về thể chất và tinh thần. Cần tránh các loại thực phẩm dưới đây cho mẹ bầu.

Tránh các loại đồ ăn, uống có vị chua

Các loại trái cây, đồ uống có vị chua từ cam, quýt, chanh bình thường là nguồn cung cấp vitamin C rất tốt. Tuy nhiên, đối với bà mẹ vừa sinh thì các trái cây này lại không có lợi. 

Đồ ăn uống có vị chua rất dễ lên men không có lợi cho tiêu hóa của mẹ mới sinh. Mặt khác, trẻ bú sữa mẹ rất dễ bị trào ngược dạ dày, tiêu chảy hoặc bị hăm tã nếu mẹ tiêu thụ các chất này. Mẹ nên tránh các loại đồ chua sau sinh.

Tỏi

Lưu ý các loại thực phẩm kiêng kị không nên ăn sau khi sinh nở kẻo ít sữa và hại lây sang con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở cữ kiêng ăn gì? Tỏi là gia vị ưa thích của nhiều người nhưng mùi vị hăng nồng của tỏi không dễ chịu với bé nên bạn cần tránh thêm loại gia vị này vào thực đơn cho phụ nữ sau sinh. Nếu bạn ăn nhiều tỏi, mùi vị của sữa mẹ có thể cũng bị ảnh hưởng nên trẻ sẽ lười bú hơn.

Mì tôm

Món ăn khoái khẩu này của nhiều bà mẹ có thể khiến mẹ mất sữa. Nguyên nhân là do thành phần lúa mạch có trong mì tôm. Còn nếu mẹ dùng loại mì không có thành phần lúa mạch thì việc thường xuyên ăn mì tôm cũng khiến mẹ ít sữa.

Tránh đồ uống có cồn, caffein

Caffeine có thể làm cho em bé trở nên cáu kỉnh và dẫn đến mất ngủ. Caffeine được tìm thấy trong trà, cà phê, sô cô la, nhiều loại nước ngọt và thuốc không kê đơn. Trong điều kiện thường xuyên phải thức đêm chăm con mà mẹ nạp nhiều caffein sẽ càng dẫn đến thiếu ngủ, có hại cho sức khỏe.

Lưu ý các loại thực phẩm kiêng kị không nên ăn sau khi sinh nở kẻo ít sữa và hại lây sang con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có cồn như rượu, bia cũng ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sữa của người mẹ, làm gia tăng cảm giác buồn ngủ, uể oải và đặc biệt không có lợi cho sự phát triển bình thường của trẻ nếu đang bú mẹ.

Và các loại thực phẩm dưới đây:

- Những thực phẩm có tính hàn như cua, ốc, rau đay,… Lý do là sau sinh, cơ thể chị em sẽ bị lạnh. Những thực phẩm có tính hàn có nguy cơ gây ức chế sự ngưng tụ của máu vì thế sẽ khiến vết mổ lâu lành hơn. 

- Đồ nếp, rau muống, lòng trắng trứng,… là những thực phẩm ảnh hưởng xấu đến quá trình lành sẹo vì nó có thể thúc đẩy quá trình tạo mủ, tăng nguy cơ gây viêm vết mổ. 

- Những loại thực phẩm có sắc tố đen sẽ có khả năng khiến vết sẹo trở nên sâu hơn. 

- Thực phẩm có chứa nhiều dầu mỡ như da gà, da vịt, móng giò, thịt mỡ, đồ ăn xào, chiên rán,... 

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