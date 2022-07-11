Mẹ bầu lưu ý 4 tư thế ngủ ảnh hưởng không tốt đến con

Những tuần đầu mang thai, bụng của mẹ bầu chưa lớn, thai nhi còn khá nhỏ nên mẹ có thể vẫn giữ thói quen này. Tuy nhiên, từ tuần thứ 6 của thai kỳ, thai nhi lớn dần khiến trọng lượng của bé sẽ đè lên cột sống, cơ lưng, ruột và các mạch máu của mẹ một lực khá lớn.

Bình thường, nằm ngửa là tư tế ngủ được nhiều người yêu thích. Chị em có thể đặt một chiếc gối nhỏ lên bụng hoặc dưới khớp gối để ngủ ngon hơn. Nhưng khi mang thai, đây là tư thế không được khuyến khích, thậm chí mẹ bầu cần tuyệt đối tránh.

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Tư thế nằm ngửa sẽ khiến mẹ phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh: trĩ, đau nhức khớp, phù nề trầm trọng. Không những thế, bà bầu nằm ngửa trong một thời gian dài, cung ứng huyết dịch của thận cũng không đầy đủ, làm tăng hàm lượng angiotensin trong huyết quản gây co thắt huyết quản.

Nằm ngửa còn có thể làm giảm huyết áp gây ra triệu chứng chóng mặt cho bà bầu, gây ra tình trạng ngáy ngủ, tăng cân và thậm chí ngừng thở khi ngủ.

Nằm sấp khiến mẹ bầu khó thở, áp lực lên thai nhi

Thứ nhất, nằm sấp khiến xương cột sống của chúng ta bị ép duỗi thẳng, đầu và cổ sẽ bị ngoẹo gây nhức mỏi cơ, xương mỗi khi thức dậy.

Thứ hai, nằm sấp khiến phổi bị chèn ép, không hít đủ oxy và cản trở quá trình thở carbon dioxide ra ngoài. Người bình thường sẽ cảm thấy khó thở, tức ngực, bị suy hô hấp, mẹ bầu sẽ còn thiếu oxy cho thai nhi. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến thai nhi bị suy thai.

Thứ ba, nằm sấp khi bụng bầu đã lớn sẽ gây chèn ép tĩnh mạch, cản trở lưu thông máu. Mẹ bầu khi đó sẽ cảm thấy buồn nôn, khó chịu, tụt huyết áp, thai nhi bị thiếu máu.

Nằm nghiêng bên phải cản trở lưu thông máu của bào thai

Nằm nghiêng về bên phảiTrước khi chào đời, thai nhi thường có xu hướng quay sang bên phải, nếu thai phụ cũng nằm nghiêng sang phải thì tử cung cũng nghiêng sang bên phải nhiều hơn, gây xoắn vặn mạch máu trong tử cung.

Vì vậy việc nằm nghiêng sang trái có thể cải thiện tình trạng trên và giúp máu lưu thông dễ dàng, thai nhi cũng không bị thiếu oxy. Nằm gục trên bàn khiến bé bị thiếu oxy.

Đôi khi đang làm việc, vì quá mệt mỏi hay buồn ngủ, mẹ bầu 4 tháng có thể nằm gục trên bàn để chợp mắt một chút. Tuy nhiên, nếu ngủ quá lâu với tư thế này không tốt chút nào cho cả bé và mẹ. Nó gia tăng áp lực lên vùng bụng, sự tuần hoàn máu trở nên khó khăn hơn. Mẹ rất dễ bị chóng mặt và thai nhi khó hấp thụ chất dinh dưỡng hơn.

Mẹ bầu nên nằm nghiêng qua bên trái

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nằm nghiêng về bên trái là tư thế tốt nhất cho phụ nữ mang thai ở tam cá nguyệt thứ 2 trở đi.

Các bác sĩ luôn khuyên mẹ bầu tháng thứ 4 ngủ nghiêng sang bên trái vì những lý do sau:

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• Nằm nghiêng sang trái sẽ không gây ra bất cứ lực ép nào cho tim khiến tim hoạt động được bình thường, máu lưu thông dễ dàng, tiếp thêm máu, oxy và dinh dưỡng đến nhau thai.

• Giúp các mẹ dễ ngồi dậy và lực ép xuống vùng xương chậu khi trở mình cũng không quá nhiều.

• Giúp hệ thống mạch bạch huyết trong cơ thể hoạt động tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

• Hỗ trợ dạ dày trong hoạt động tiêu hóa thức ăn được nhanh hơn.

• Giảm triệu chứng phù chân sinh lý cho bà bầu.

• Làm giảm áp lực lên các cơ quan của của thể như phía dưới chân, lưng dưới và gan, tạo cảm giác thoải mái cho mẹ bầu.