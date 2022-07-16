Mẹ bầu "kết thân" với 4 loại thực phẩm này thường xuyên để con dễ có ngoại hình đẹp trong tương lai

Cha mẹ nào sinh con ra cũng muốn có có chiều cao lý tưởng và ngoại hình đẹp. Có được những điều này giúp bé tự tin và thành công hơn trong tương lai. Vì thế ngay từ lúc mang thai, nhiều mẹ bầu đã tìm hiểu chế độ ăn uống để phần nào giúp con có ngoại hình đẹp từ trong "trứng nước".

Mọi người có thể sẽ hỏi tại sao ăn quả óc chó sẽ giúp cải thiện ngoại hình của bé? Khi nhắc đến quả óc chó ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một loại thực phẩm bổ não. Nhưng bên cạnh đó quả óc chó cũng giúp cải thiện chất lượng tóc.

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Đặc biệt là những người tóc bạc, rụng tóc khi còn trẻ thì dù ngoại hình có đẹp đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và quả óc chó có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện chất lượng tóc của con người. Vì vậy, không sai khi nói quả óc chó giúp cải thiện ngoại hình cho bé!

Vừng đen

Trong mè đen có chứa nhiều chất dinh dưỡng như kẽm, vitamin B6, sắt,... giúp tăng cường hệ miễn dịch cho phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, chất xơ có trong mè sẽ hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của thai phụ, hạn chế khả năng táo bón. Ngoài ra, mè đen còn cung cấp canxi cho xương và răng miệng của mẹ và bé luôn chắc khỏe

Thực phẩm giàu vitamin D như tôm, tảo bẹ, lòng đỏ trứng

Vitamin D còn được gọi là vitamin mặt trời vì nó được hình thành do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành canxi trong xương và răng, tăng cường mật độ canxi trong cơ thể.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thiếu vitamin D có thể dẫn đến suy giảm nhận thức, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Thiếu vitamin D ảnh hưởng trực tiếp tới hệ miễn dịch của cơ thể.

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Ở những trường hợp thiếu vitamin D, nguy cơ phát triển bệnh tim mạch trở nên rõ ràng hơn. Cùng với đó là nguy cơ bệnh hen suyễn nặng. Một số bằng chứng còn cho thấy, thiếu vitamin D ở người lớn có liên quan đến bệnh ung thư.

Thực phẩm giàu vitamin C như cà chua, nho và táo

Ăn cà chua hàng ngày rất tốt vì nó rất giàu vitamin C cũng như lycopene là chất chống oxy hóa. Nướng cà chua làm tăng hàm lượng lycopene nhưng lại làm giảm hàm lượng Vitamin C của chúng.

Hãy nhớ một nguyên tắc: cơ thể cần các chất dinh dưỡng lành mạnh.Tất cả các loại quả mọng là một nguồn vitamin C dồi dào và chứa ít đường. Một số loại trái cây được yêu thích quanh năm là dâu tây, quả việt quất và mâm xôi. Chúng đều giàu vitamin C và chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho hệ thống miễn dịch, tim, não và tiêu hóa của bạn.