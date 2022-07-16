Mẹ bầu "kết thân" với 4 loại thực phẩm này thường xuyên để con dễ có ngoại hình đẹp trong tương lai

Mẹ bầu 16/07/2022 16:53

Nếu bạn đang mang thai thì nên "kết thân" với 4 loại thực phẩm này thường xuyên để con dễ có ngoại hình đẹp trong tương lai.

Cha mẹ nào sinh con ra cũng muốn có có chiều cao lý tưởng và ngoại hình đẹp. Có được những điều này giúp bé tự tin và thành công hơn trong tương lai. Vì thế ngay từ lúc mang thai, nhiều mẹ bầu đã tìm hiểu chế độ ăn uống để phần nào giúp con có ngoại hình đẹp từ trong "trứng nước".

Thực phẩm mẹ ăn khi mang thai giúp bé sinh ra có ngoại hình đẹp

Quả óc chó

Mọi người có thể sẽ hỏi tại sao ăn quả óc chó sẽ giúp cải thiện ngoại hình của bé? Khi nhắc đến quả óc chó ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một loại thực phẩm bổ não. Nhưng bên cạnh đó quả óc chó cũng giúp cải thiện chất lượng tóc.

Mẹ bầu 'kết thân' với 4 loại thực phẩm này thường xuyên để con dễ có ngoại hình đẹp trong tương lai - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đặc biệt là những người tóc bạc, rụng tóc khi còn trẻ thì dù ngoại hình có đẹp đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và quả óc chó có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện chất lượng tóc của con người. Vì vậy, không sai khi nói quả óc chó giúp cải thiện ngoại hình cho bé!

Vừng đen

Trong mè đen có chứa nhiều chất dinh dưỡng như kẽm, vitamin B6, sắt,... giúp tăng cường hệ miễn dịch cho phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, chất xơ có trong mè sẽ hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của thai phụ, hạn chế khả năng táo bón. Ngoài ra, mè đen còn cung cấp canxi cho xương và răng miệng của mẹ và bé luôn chắc khỏe

Thực phẩm giàu vitamin D như tôm, tảo bẹ, lòng đỏ trứng

Vitamin D còn được gọi là vitamin mặt trời vì nó được hình thành do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành canxi trong xương và răng, tăng cường mật độ canxi trong cơ thể.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thiếu vitamin D có thể dẫn đến suy giảm nhận thức, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Thiếu vitamin D ảnh hưởng trực tiếp tới hệ miễn dịch của cơ thể.

Mẹ bầu 'kết thân' với 4 loại thực phẩm này thường xuyên để con dễ có ngoại hình đẹp trong tương lai - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ở những trường hợp thiếu vitamin D, nguy cơ phát triển bệnh tim mạch trở nên rõ ràng hơn. Cùng với đó là nguy cơ bệnh hen suyễn nặng. Một số bằng chứng còn cho thấy, thiếu vitamin D ở người lớn có liên quan đến bệnh ung thư.

Thực phẩm giàu vitamin C như cà chua, nho và táo

Ăn cà chua hàng ngày rất tốt vì nó rất giàu vitamin C cũng như lycopene là chất chống oxy hóa. Nướng cà chua làm tăng hàm lượng lycopene nhưng lại làm giảm hàm lượng Vitamin C của chúng.

Hãy nhớ một nguyên tắc: cơ thể cần các chất dinh dưỡng lành mạnh.Tất cả các loại quả mọng là một nguồn vitamin C dồi dào và chứa ít đường. Một số loại trái cây được yêu thích quanh năm là dâu tây, quả việt quất và mâm xôi. Chúng đều giàu vitamin C và chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho hệ thống miễn dịch, tim, não và tiêu hóa của bạn.

Làm thế nào để giảm khó chịu vì triệu chứng phù chân ở mẹ bầu?

Làm thế nào để giảm khó chịu vì triệu chứng phù chân ở mẹ bầu?

Phù chân khi mang thai là hiện tượng phổ biến gần như xuất hiện ở mỗi bà bầu. Nó không những gây đau khó chịu mà còn làm trở ngại việc đi lại, sinh hoạt thậm chí ảnh hưởng cả giấc ngủ của mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   bà bầu ăn gì cho con da trắng mẹ bầu bổ sung dinh dưỡng cách làm ngũ cốc cho bà bầu bằng óc chó

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến