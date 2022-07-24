Trầm cảm - một chứng bệnh gây ám ảnh với các bà mẹ sau sinh

Mẹ bầu 24/07/2022 10:19

Trầm cảm sau sinh (PND) là một tình trạng rất phổ biến gây ảnh hưởng tới 15% số những người mới làm mẹ. Khi bị trầm cảm sau sinh, phụ nữ thường có cảm giác mệt mỏi, đuối sức, lo lắng, đôi khi cảm thấy cô đơn và bị cô lập.

Tình trạng trầm cảm sau sinh có nhiều mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng, thường bắt đầu khoảng ba tuần sau ca sinh nhưng cũng có thể đến nhiều tháng sau đó. Nhìn chung, không có một khung thời gian cố định hoặc công thức nào cho bệnh trầm cảm sau sinh ở phụ nữ.

Dấu hiệu và mức độ nghiêm trọng của bệnh trầm cảm

 Giai đoạn 1: Cảm thấy buồn chán, buồn chán không lý doo Bản thân không muốn làm gìo Cảm thấy cạn kiệt hết năng lượngo Bỏ hết những đam mê, sở thícho Bản thân không tự nhận thức được là mình có bệnho Dần tách biệt với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội và thế giới xung quanho Muốn xa lánh mọi thứ và thích ở 1 mình

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Giai đoạn 2: 

Cảm thấy sợ hãi, uể oải, thiếu sức sống

Muốn buông xuôi mọi thứ

Không muốn suy nghĩ hay làm việc

Sợ người lạ, đám đông, sợ cả những người thân thiết

Xuất hiện những nỗi sợ hãi chưa xuất hiện như: sợ bóng đêm, sợ sâu, sợ ánh sáng… 

Xuất hiện ảo tưởng

Cau có, nổi giận vô cớ, cáu giậno Khó ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc

Cảm thấy không ai hiểu và không có ai giúp được mình

Mất niềm tin với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội xung quanh. o Không dám đối mặt với hiện tạio Biết bản thân có bệnh nhưng không tin tưởng ai. 

Giai đoạn 3:

Tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào bản thân, con người, cuộc sống, xã hội

Cảm thấy bản thân vô dụng

Có xu hướng làm hại bản thân (tự sát)

Xuất hiện hoang tưởng, cảm thấy không có lối thoát

Không muốn nghĩ đến quá khứ, tương lai

Tiêu cực, cảm thấy mặc cảm, tội lỗi và nghĩ đến cái chết

Ngủ li bì hoặc khó ngủ hơn bình thường, mất ngủ kéo dài

Cảm giác ám ảnh bởi bệnh tật

Thường nghĩ đến cái chết 5-7 lần/ tuần 

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 Ảnh minh họa

Một số nguyên nhân phổ biến:

Thay đổi hooc môn trong cơ thể người mẹ

Tâm lý căng thẳng vì một vấn đề gì đó

Có lịch sử bị trầm cảm trước hoặc trong khi mang thai

Cơ thể mệt mỏi

Thiếu sự giúp đỡ, hỗ trợ từ gia đình

Hậu quả của bệnh trầm cảm sau sinh nguy hiểm như thế nào?

Thiếu năng lượng để vận động, sinh hoạt.

Người mẹ không có khả năng chăm sóc tốt cho con.

Thỉnh thoảng có ý định tự tử.

Một vài gợi ý hiệu quả từ chuyên gia khi bạn muốn tự vượt qua trầm cảm sau sinh:

Đối với người thân: Hãy chủ động chăm sóc bé và chú ý đến người mẹ nhiều hơn. Không gây thêm căng thẳng cho người mẹ và luôn khuyến khích mẹ thư giãn trong quá trình này. Ngoài ra, hãy giúp người mẹ có những bữa ăn dinh dưỡng giàu vitamin, khuyến khích mẹ phơi nắng sớm và vận động nhẹ nhàng thường xuyên sẽ giúp việc lấy lại niềm vui sống hiệu quả hơn.

Đối với mẹ: Đừng che giấu cảm xúc và nhờ người thân khi cảm thấy khó chịu hoặc bế tắc là điều tiên quyết. Mẹ có thể dành thời gian để vẽ ra kế hoạch 24 giờ của mình gồm việc chăm sóc bé và bản thân. Ngoài ra, mẹ cũng nên đọc sách thai giáo hoặc sách tâm lý nhẹ nhàng nhưng hạn chế sách đề cập đến vấn đề trầm cảm để tránh kết nạp những nội dung nhạy cảm trong lúc tâm lý chưa vững vàng.

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