Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết, mẹ bầu có được tẩy da chết không.

Bà bầu tẩy tế bào chết có an toàn không là một trong những băn khoăn của chị em phụ nữ. Thực tế, chỉ cần thực hiện đúng cách thì mẹ bầu vẫn có thể làm đẹp một cách an toàn, hiệu quả.

Mang thai khiến cơ thể xảy ra nhiều thay đổi, trong đó làn da cũng gặp nhiều vấn đề do hormone. Da của bạn cũng trở nên nhạy cảm hơn, vì vậy tẩy tế bào chết để chăm sóc da càng quan trọng.

Tẩy tế bào chết là biện pháp loại bỏ các tế bào da chết trên bề mặt, giúp làm sạch da, đem đến cho bạn một làn da mịn màng, tươi trẻ và làm thông lỗ chân lông để thải độc tốt hơn.

Ảnh minh họa

Có 2 cách để mẹ bầu tiến hành tẩy tế bào chết toàn thân:

Tẩy da chết vật lý: Là sử dụng dụng cụ như bàn chải hoặc sản phẩm từ hạt tự nhiên để tẩy sạch tế bào già cỗi, bong tróc.

Tẩy da chết hóa học: Là sự dụng các sản phẩm bôi ngoài ra để làm sạch tế bào chết, cung cấp thêm dinh dưỡng cho làn da.

Không lựa chọn những sản phẩm tẩy tế bào chết có tính tẩy quá cao. Không được dùng cho vùng da bị trầy hay đang bị tổn thương, gây đau rát cho mẹ bầu. 3. Khi đang mang thai tháng thứ 5 hay thứ 6 thì các mẹ nhớ tránh thoa lên vùng bụng Thử 1 lượng nhỏ vào da tay sau đó mới sử dụng trên diện tích lớn hơn để đề phòng da bị kích ứng quá mức.

Vậy bà bầu tẩy tế bào chết có an toàn không? Đa số các chuyên gia tin rằng việc tẩy tế bào chết an toàn cho bà bầu. Bạn có thể dùng muối hoặc đường để tránh những nguy cơ gây hại cho bé. Làn da của bạn không hấp thụ sâu lượng đường và muối và đó là lý do nó an toàn khi sử dụng. Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm thì đừng sử dụng muối để tẩy tế bào chết vì nó có xu hướng phá vỡ các mạch máu nhỏ.

Chúc các mẹ bầu có một thai kì khỏe mạnh.

Những điều có thể mẹ chưa biết về giãn tĩnh mạch sau sinh Giãn tĩnh mạch sau sinh là một vấn đề được nhiều bà mẹ quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-bau-tay-da-chet-co-an-toan-khong-485038.html