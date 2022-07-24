Mẹ bầu tẩy da chết có an toàn không?

Mẹ bầu 24/07/2022 08:16

Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết, mẹ bầu có được tẩy da chết không.

Bà bầu tẩy tế bào chết có an toàn không là một trong những băn khoăn của chị em phụ nữ. Thực tế, chỉ cần thực hiện đúng cách thì mẹ bầu vẫn có thể làm đẹp một cách an toàn, hiệu quả.

Mang thai khiến cơ thể xảy ra nhiều thay đổi, trong đó làn da cũng gặp nhiều vấn đề do hormone. Da của bạn cũng trở nên nhạy cảm hơn, vì vậy tẩy tế bào chết để chăm sóc da càng quan trọng.

Tẩy tế bào chết là biện pháp loại bỏ các tế bào da chết trên bề mặt, giúp làm sạch da, đem đến cho bạn một làn da mịn màng, tươi trẻ và làm thông lỗ chân lông để thải độc tốt hơn.

Mẹ bầu tẩy da chết có an toàn không? - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Có 2 cách để mẹ bầu tiến hành tẩy tế bào chết toàn thân:

Tẩy da chết vật lý: Là sử dụng dụng cụ như bàn chải hoặc sản phẩm từ hạt tự nhiên để tẩy sạch tế bào già cỗi, bong tróc.

Tẩy da chết hóa học: Là sự dụng các sản phẩm bôi ngoài ra để làm sạch tế bào chết, cung cấp thêm dinh dưỡng cho làn da.

  1. Không lựa chọn những sản phẩm tẩy tế bào chết có tính tẩy quá cao. 
  2. Không được dùng cho vùng da bị trầy hay đang bị tổn thương, gây đau rát cho mẹ bầu.
  3. 3. Khi đang mang thai tháng thứ 5 hay thứ 6 thì các mẹ nhớ tránh thoa lên vùng bụng
  4. Thử 1 lượng nhỏ vào da tay sau đó mới sử dụng trên diện tích lớn hơn để đề phòng da bị kích ứng quá mức. 
Mẹ bầu tẩy da chết có an toàn không? - Ảnh 2

Vậy bà bầu tẩy tế bào chết có an toàn không? Đa số các chuyên gia tin rằng việc tẩy tế bào chết an toàn cho bà bầu. Bạn có thể dùng muối hoặc đường để tránh những nguy cơ gây hại cho bé. Làn da của bạn không hấp thụ sâu lượng đường và muối và đó là lý do nó an toàn khi sử dụng. Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm thì đừng sử dụng muối để tẩy tế bào chết vì nó có xu hướng phá vỡ các mạch máu nhỏ.

Chúc các mẹ bầu có một thai kì khỏe mạnh. 

Những điều có thể mẹ chưa biết về giãn tĩnh mạch sau sinh

Những điều có thể mẹ chưa biết về giãn tĩnh mạch sau sinh

Giãn tĩnh mạch sau sinh là một vấn đề được nhiều bà mẹ quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   mang thai có nên dùng mỹ phẩm sau sinh bao lâu thì dùng được mỹ phẩm mỹ phẩm Hoàng cũng có dùng được cho bà bầu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng