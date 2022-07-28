6 lưu ý đặc biệt giúp mẹ bầu phòng ngừa sảy thai và các biến chứng nguy hiểm

Mẹ bầu 28/07/2022 05:22

Các mẹ cùng tìm hiểu 6 lưu ý dưới đây để bảo vệ con yêu một cách toàn diện nhất nhé!

Trong quá trình mang thai, bà bầu có thể gặp nhiều rủi ro ảnh hưởng tới em bé. Chính vì thế, bà bầu cần đặc biệt chú ý tới một số thứ, nếu lơ là có thể làm tổn thương tới cả mẹ lẫn con. Đặc biệt, bà bầu nên cẩn trọng ngay từ giai đoạn đầu của thai kỳ, có như vậy mới đảm bảo con mình sinh ra khỏe mạnh và thông minh.

1. Hạn chế ngâm mình trong nước nóng

Sau khi thụ thai thành công, tốt nhất bà bầu không nên ngâm mình trong suối nước nóng hoặc tắm nước quá nóng, bởi nhiệt độ cao có thể khiến phôi thai không ổn định, gây ra tình trạng phôi thai bị dị dạng, sảy thai.

6 lưu ý đặc biệt giúp mẹ bầu phòng ngừa sảy thai và các biến chứng nguy hiểm - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tốt nhất bà bầu nên kiểm soát nhiệt độ nước nóng cao hơn nhiệt độ cơ thể người 4 độ C. Đây là mức nhiệt lý tưởng nhất, thoải mái cho bà bầu mà không gây hại cho thai nhi.

2. Tránh nuôi thú cưng

Điều đáng cẩn trọng hơn cả là mẹ bầu có khả năng nhiễm toxoplasma gondii – một loại trùng bào tử sống ở ruột mèo – khi cho mèo nằm cùng giường, ngồi cùng ghế hoặc đơn giản là khi bạn vuốt ve nó. Loại ký sinh trùng này làm mẹ dễ sảy thai hoặc thai nhi bị dị tật.

3. Tránh xa khói thuốc lá

Khi phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc lá, chất nicotine và các loại chất độc hại khác sẽ đi qua phổi vào trong máu của bạn và đi trực tiếp đến em bé. Điều này có thể gây ra các nguy cơ sau: Thai nhi bị phát triển chậm. Tăng nguy cơ sinh non.

4. Tránh xa môi trường có nhiều bức xạ

Trước khi thực hiện bất kì xét nghiệm nào có sử dụng tia X như chụp cắt lớp CT hay chụp X quang, bạn nên thông báo cho bác sĩ về tình trạng sức khỏe và việc mang thai của bạn. Hầu hết tia X đều không nguy hiểm trong suốt quá trình thai kỳ. Nhưng để đảm bảo an toàn khi đang mang thai, bác sĩ sẽ khuyên mẹ bầu chỉ nên chụp X quang hay chụp CT bụng sau sinh. Thay vì vậy, bạn có thể dùng những loại xét nghiệm khác mà không liên quan đến tia bức xạ như siêu âm.

6 lưu ý đặc biệt giúp mẹ bầu phòng ngừa sảy thai và các biến chứng nguy hiểm - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Bà bầu cũng cần tránh những thứ có nhiều bức xạ như phòng máy tính, máy in, bếp điện, lò vi sóng... Bức xạ không chỉ ảnh hưởng tới thai nhi mà còn tác động xấu tới sức khỏe bà bầu, trường hợp nặng còn có thể dẫn tới sảy thai.

5. Cẩn thận môi trường trơn trợt

Ở nhà, những nơi như phòng tắm, nhà bếp, ban công tốt nhất nên đặt thêm những miếng chống trượt, đề phòng bà bầu trượt chân té ngã.

Đối với bà bầu trong giai đoạn đầu của thai kỳ, việc té ngã rất dễ gây sảy thai, còn trong tam cá nguyệt thứ 3 dễ sinh non.

6. Hạn chế lái xe

Khi lái xe ô tô, dây an toàn có thể gây ra cảm giác gò bó, khó chịu ở bụng, thai nhi sẽ có sự phản kháng nhất định.

Mặt khác, khi mang thai sự tập trung của bà bầu bị giảm sút, thị lực cũng có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định nên điều này càng gây nguy hiểm cho việc lái xe. Do đó, người nhà nên có trách nhiệm đưa đón hoặc bà bầu đi taxi, hạn chế tự lái xe.

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