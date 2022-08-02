Sự nguy hiểm của cúm A đối với bà bầu và cách phòng tránh

Mẹ bầu 02/08/2022 18:12

Cúm là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp gây ra bởi virus Influenza, rất hay gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở các nước có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Virus cúm có thể tồn tại một khoảng thời gian khá lâu ngoài cơ thể nên rất dễ lây lan.

Nguyên nhân gây bệnh:

• Sự biến đổi liên tục của virus cúm A tạo nên nhiều chủng gây bệnh.

• Ngoài hai con đường lây nhiễm cơ bản là trực tiếp từ người sang người qua các hoạt động thông thường gồm: nói chuyện, hắt hơi, ho; hoặc gián tiếp qua việc đụng chạm vào đồ vật chứa virus, cúm A còn có thể lây từ động vật sang người.

• Đây cũng là bệnh dễ gây ra biến chứng nguy hiểm tới mức đe dọa tính mạng của con người.Mang bầu là thời kỳ rất quan trọng đối với người phụ nữ bởi lúc này sức khỏe của người mẹ tốt hay không tốt đều gây ảnh hưởng lớn tới thai nhi. Cơ thể người mẹ thời kỳ này có nhiều biến đổi, dễ bị mắc bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm. Chính vì vậy, bà bầu cần rất thận trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là trong những tháng đầu của thai kỳ.

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 Ảnh minh họa

Triệu chứng:

• Nhiễm trùng họng gây đau, sưng, ho.

• Hắt hơi, chảy nước mũi.

• Đau mỏi toàn thân hoặc đau đầu, đau cơ.

• Mệt mỏi dẫn tới chán ăn.

• Có thể sốt hoặc ớn lạnh.

• Khó thở.

Cúm A có ảnh hưởng tới thai nhi không?

Bệnh cảm có nhiều thể gây bệnh khác nhau nên không phải mẹ bầu cứ mắc bệnh là gây ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Tuy nhiên, vẫn có thể xuất hiện một vài nguy cơ có hại đối với em bé:

Thai nhi bị dị tật: Khi mẹ mắc cúm (nhất là trong vòng 13 tuần đầu của thai kỳ), thai nhi có nguy cơ mắc một số dị tật như hở hàm ếch, tim bẩm sinh...

Nguy cơ mắc bệnh tự kỷ: Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng thai nhi có nguy cơ mắc bệnh tự kỷ tăng 34% khi người mẹ bị sốt trong tam cá nguyệt thứ nhất và 40% khi bị sốt trong tam cá nguyệt thứ hai.

Nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, dị ứng: Mức độ phơi nhiễm của người mẹ đối với virus và vi khuẩn trong khi mang thai sẽ ảnh hưởng đến môi trường trong cơ thể. Vì vậy mà bé sẽ có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và dị ứng khi còn nhỏ.

Sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non: Ngoài việc làm cho thai nhi có nguy cơ bị dị tật, độc tính của virus khi kết hợp với sốt cao cũng có thể kích thích tử cung co bóp. Điều này dẫn đến sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non.

Bà bầu bị cúm A cần lưu ý những gì?

 + Thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn hoặc xà phòng và loại bỏ thói quen chạm tay lên mặt để tránh tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập cơ thể qua mắt, mũi, miệng,…Nên sử dụng gối cao để cảm thấy dễ thở hơn, thoải mái hơn và có giấc ngủ ngon hơn. Mẹ bầu cần ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe. 

+ Đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ và khoa học để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể: Khi bị cúm, cơ thể mẹ bầu thường rất mệt mỏi, khó chịu và có xu hướng chán ăn. Tuy nhiên, chị em không nên bỏ bữa mà cần khắc phục bằng cách chia ra các bữa nhỏ để việc ăn uống trở nên dễ dàng hơn. 

+ Nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C chẳng hạn như dâu tây, dưa lưới, cam, cà chua, bông cải xanh,… để nâng cao hệ miễn dịch.

+ Nên bổ sung nhiều kẽm cho cơ thể: Đây cũng là một loại dưỡng chất giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch. Chị em có thể bổ sung kẽm dưới dạng viên uống theo chỉ dẫn của bác sĩ và có thể bổ sung bằng một số thực phẩm như các loại thịt, trứng, sữa, sữa chua, bột yến mạch, hàu…

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 Ảnh minh họa

+ Nên uống nhiều nước: Khi bị cúm, một số triệu chứng bệnh như hắt hơi, sổ mũi, sốt… chính là những nguyên nhân khiến cơ thể người mẹ bị mất nhiều nước. Vì thế, bổ sung nước là điều rất cần thiết.

+ Mẹ bầu có thể uống nước ấm hoặc ăn các loại súp, cháo, nước ép trái cây.

+ Làm ẩm không khí: Mẹ bầu bị cúm rất dễ gặp phải tình trạng mũi và cổ họng bị khô. Có thể khắc phục tình trạng này bằng cách phun sương bằng máy làm ẩm không khí.

+ Súc miệng bằng nước muối cũng là một cách rất đơn giản để làm sạch họng và giảm triệu chứng ho. Bên cạnh đó có thể dùng nước muối sinh lý để nhỏ mũi. 

+ Vận động nhẹ nhàng để giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, tập thể dục cũng là cách giúp cơ thể thoải mái và căng thẳng hơn. 

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