Mẹ cần chăm sóc như thế nào sau sinh?

Đặc biệt là với những sản phụ sinh mổ thường hồi phục chậm hơn so với sản phụ sinh thường. Ngoài ra, vấn đề sa tử cung cũng khiến các mẹ lo lắng, đặc biệt là với những mẹ sinh thường có nguy cơ gặp phải các vấn đề này cao hơn sinh mổ. Bệnh này khiến mẹ đi tiểu nhiều lần, giảm ham muốn tình dục và khiến sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn.

Lưu ý khi chăm sóc vệ sinh cá nhân:

Sau sinh từ 3 – 4 ngày, mẹ đã có thể tắm gội bằng nước ấm. Phòng tắm cần phải kín gió. Mẹ cũng không nên tắm quá lâu mà chỉ tắm từ 5 – 10 phút rồi lau khô người thật nhanh và mặc quần áo. Ngoài ra, mẹ cũng nên lưu ý giữ vệ sinh cá nhân vùng sinh dục hậu môn sạch sẽ. Không thụt rửa, đặt bất cứ vật gì trong âm đạo và nên thường xuyên thay băng vệ sinh để tránh nhiễm trùng. Không “gần gũi” nếu còn sản dịch.

Lưu ý chế độ ăn uống:

Sinh con là một quá trình gian nan và thử thách, tiêu hao nhiều sức lực của phụ nữ. Do đó, mẹ cần phải có chế độ dinh dưỡng khoa học, đầy đủ dinh dưỡng ở giai đoạn sau sinh, giúp phục hồi sức khỏe và có đủ sữa cho con. Trong vòng 6 giờ đầu sau mổ, mẹ không nên ăn gì.

Sau đó, mẹ ăn thức ăn từ lỏng đến đặc. Thực đơn hàng ngày nên tăng cường thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, sữa,… Mẹ nên tránh các loại gia vị kích thích như ớt. Các loại thức uống như trà, cà phê sẽ làm ảnh hưởng đến việc tiết sữa. Mẹ uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, trái cây để đề phòng táo bón.

Ảnh minh họa

Sau khi vết thương đã lành và ổn định, các mẹ nên vận động nhẹ nhàng, massage thư giãn, xoa bóp tay chân, với liều lượng thích hợp. Điều này vừa để đẩy hết sản dịch ra ngoài và giúp khí huyết lưu thông, giúp ăn ngủ tốt hơn.

Ngoài ra việc tập thể dục, massage còn mang lại lợi ích như:

- Giảm căng thẳng, stress, đặc biệt, giữ tinh thần thanh thản, không lo lắng, buồn phiền sẽ là phương pháp tối ưu giúp các mẹ hồi phục sức khỏe, tâm lý nhanh chóng và giảm trầm cảm sau sinh và phục hồi sức khỏe nhanh chóng cũng như vết mổ.

- Giảm tỉ lệ đau lưng, cải thiện khi chất và thăng cường sự lưu thông máu toàn bộ cơ thể

- Giảm táo bón, tránh bí tiểu.

- Phục hồi sự săn chắc của cơ thể, giảm mỡ bụng.

- Giảm các tai biến tim mạch.

- Tránh nguy cơ ngẽn mạch phổi, viêm tắc tĩnh mạch sâu

- Trong môi trường sinh hoạt hàng ngày, nên tránh nắng nóng hoặc gió lạnh. Chỗ ở nên thoáng mát, dễ chịu, không bị ảnh hưởng của khói bụi, mùi hôi, tiếng ồn.Nhiệt độ trong phòng lý tưởng cho cả mẹ và bé là 27 -29 độ C. Tuyệt đối không nằm than vì khí CO2 trong than sẽ gây ngạt cho em bé.