Những đặc điểm chứng minh con trai giống mẹ

Nuôi dạy con 05/08/2022 08:15

Trên thực tế, ở một khía cạnh nào đó, chuyện con trai giống mẹ không phải là tin đồn. Các nghiên cứu về di truyền đã phát hiện ra rằng con trai có nhiều khả năng thừa hưởng một số đặc điểm từ mẹ.

Trí thông minh 

Tất cả chúng ta đều biết rằng nhiễm sắc thể Y của một cậu bé đến từ cha và nhiễm sắc thể X của cậu ấy đến từ mẹ, và hầu hết các gene quyết định trí thông minh ở người đều tập trung trên nhiễm sắc thể X. Điều đó có nghĩa là, nếu đó là một cậu bé, ảnh hưởng của mẹ đối với trí thông minh là quan trọng hơn, trong khi trí thông minh của trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi cha và mẹ được chia đều.

Mặc dù trí thông minh có mối quan hệ nhất định với di truyền nhưng môi trường giáo dục và quá trình trưởng thành cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu trẻ thường xuyên bị đánh mắng, hạn chế sự tò mò, sáng tạo trong quá trình lớn lên thì trí tuệ sẽ bị ảnh hưởng.

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 Ảnh minh họa

Tính cách

Tính cách của mẹ ít nói hay nóng nảy, bối rối, điềm đạm, thích ca hát, nhảy múa, đọc sách, uống trà, thích sự lãng mạn. Những điều này phần lớn sẽ ảnh hưởng đến di truyền và ảnh hưởng vào cuộc sống hàng ngày của con trai, khiến tính cách con trai giống mẹ hơn. Mẹ tính cách tốt thường sẽ có con trai tốt tính, lịch thiệp.

Má lúm đồng tiền

Những bé có má lúm đồng tiền khi cười trông rất đáng yêu và dễ dàng chiếm trọn cảm tình của mọi người. Thực tế nhiều cặp mẹ con cho thấy nếu mẹ có má lúm đồng tiền thì con sinh ra khả năng cao có má lúm giống mẹ.

Má lúm đồng tiền từ bố mẹ sang con cái xảy ra do một gen. Gen gây ra lúm đồng tiền có mặt trong các tế bào sinh dục trước khi quá trình sinh sản.

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 Ảnh minh họa

Mỗi bố mẹ cung cấp một trong những gen này cho con. Vì vậy, nếu cả hai bố mẹ có lúm đồng tiền, con của họ có 50-100% cơ hội kế thừa gen lúm đồng tiền.

Tuy nhiên, nếu chỉ mẹ hoặc bố có gen lúm đồng tiền, các cơ hội của trẻ kế thừa gen là 50%, nhưng khả năng xảy ra ở bé trai sẽ cao hơn.

Ngoại hình

Mặc dù việc con cái thừa hưởng ngoại hình giống bố là chuyện đương nhiên, và việc con trai giống bố hơn ngoài đời cũng không hiếm, nhưng theo quan điểm khoa học, việc con trai giống mẹ không phải là hoàn toàn vô căn cứ.

Một số nghiên cứu tin rằng có sự khác biệt về chiều dài giữa nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y. Nhiễm sắc thể X dài hơn đáng kể so với nhiễm sắc thể Y và mang nhiều gene xác định đặc điểm ngoại hình.

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