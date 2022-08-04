Mẹo hay giúp trẻ uống đủ nước mỗi ngày

Nuôi dạy con 04/08/2022 07:43

Nước rất cần cho sự phát triển của trẻ. Từ 6 tháng tuổi trở lên, trẻ đã có thể uống nước.

Sau đây là khuyến cáo lượng nước nên uống trong ngày theo lứa tuổi ở trẻ khỏe mạnh bình thường.

Lưu ý nước được tính ở đây là nước lọc, không bao gồm những loại thức uống khác mà trẻ tiêu thụ trong một ngày như sữa và nước trái cây. Lượng nước trong bài viết này được đo lường theo đơn vị “ly” cho dễ nhớ và một ly gần tương đương 250ml (1 ly #250ml).

Ở trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, trẻ không nên uống thêm nước. Lượng nước cần thiết cho trẻ được đến từ nguồn sữa mẹ hoặc sữa công thức.

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 Ảnh minh họa

Ở trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi, lượng nước cần bổ sung cho trẻ có liên quan tới lượng sữa mẹ hoặc sữa công thức mà trẻ đã được cung cấp. Ngoài ra, trình trạng dinh dưỡng tổng quát, yếu tố sức khỏe và tăng trưởng của trẻ cũng góp phần ảnh hưởng. Nguyên tắc chung của lượng nước uống trong độ tuổi này là từ nửa (1/2) ly đến một ly nước trong ngày (125ml đến 250ml).

Ở trẻ từ 1 tuổi đến 8 tuổi, lượng nước uống trong ngày được tính theo độ tuổi. Ví dụ trẻ một tuổi nên uống một ly nước trong suốt ngày, trẻ hai tuổi nên uống hai ly, và cứ thế…

Cách giúp trẻ chịu khó uống nước hơn

Chơi trò chơi về nước với bé

Bạn có thể dùng hai cốc, đổ lượng nước như nhau vào các cốc rồi cùng bé chơi trò chơi. Điều này giúp bé tò mò, kích thích hơn với việc uống nước, không chỉ giúp bé uống được nhiều nước hơn mà còn cũng rèn luyện trí thông minh hơn.

Sử dụng những ly, cốc độc đáo

Việc pha chế nước và đựng trong những chiếc ly, cốc mang hình thù bắt mắt sẽ gây nhiều hứng thú với trẻ. Những vật dụng này cũng giúp cho trẻ thêm thích thú và cảm thấy ngon miệng hơn khi uống nước.

Một vài điểm nhấn trang trí cốc bằng các loại trái cây màu sắc cũng là cách khuyến khích, tạo thói quen cho trẻ nhỏ vừa uống nước vừa ăn hoa quả mỗi ngày. Điều này giúp cho các bé bổ sung thêm nhiều vitamin, đảm bảo sức khoẻ trong những ngày hè oi bức.

Tạo cho bé thói quen uống nước

Cha mẹ có thể biến việc uống đủ 8 ly nước (tương đương 1-1,5 lít nước) mỗi ngày thành một nhiệm vụ mà mỗi thành viên trong nhà luân phiên tham gia. Đến phiên trẻ làm người nhắc cha mẹ thời điểm cần uống nước, mẹ hãy giả vờ quên và cảm ơn, khen ngợi rằng nhờ bé nhắc kịp thời mà cả nhà mới uống đủ nước và khỏe mạnh. Chắc chắn bé rất tự hào vì mình làm được việc quan trọng. Đây cũng là cách để dạy con quan tâm, chăm sóc gia đình.

Mẹo hay giúp trẻ uống đủ nước mỗi ngày - Ảnh 2
 Ảnh minh họa 

Khích lệ trẻ tự giác uống nước

Một hình dán xinh xắn, một cái vỗ tay khen ngợi của cả nhà sau khi trẻ tự giác uống nước làm bé hãnh diện và yêu thích uống nước hơn.

Làm đồng hồ nhắc giờ uống nước

Mỗi ngày chúng ta cần uống 1-1,5 lít nước và chia thành nhiều đợt trong ngày. Hãy cùng trẻ thiết kế đồng hồ uống nước bằng bút chì màu, tấm bìa cứng và đặt ở nơi dễ nhìn. Nhờ vậy, bé sẽ ghi nhớ và chủ động uống nước hơn.

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